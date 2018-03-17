На ярмарке в португальском городе Обидуш продемонстрировали самую дорогую шоколадку

Изделие португальского шоколатье Даниэла Гомеса входит в ограниченную серию из тысячи конфет. Оно покрыто съедобным золотом, а начинка изготовлена из шафрановых нитей, белых трюфелей, ванили с Мадагаскара и сусального золота. Стоимость такой сладости составляет около 8 тысяч евро. Как утверждает Гомес, Книга рекордов Гиннесса уже признала его шоколадку самой дорогой в мире. На ярмарке в Обидуше ее охраняли двое мужчин в униформе.