«Роскосмос» планирует к 2025 году в два раза снизить собственные затраты на МКС за счет коммерциализации

Речь идет о космическом туризме и проведении экспериментов, сообщил гендиректор госкорпорации Игорь Комаров на форуме «Россия — страна возможностей». Он уточнил, что общий объем инвестиций всех стран-участниц МКС за все время существования проекта составил более 150 миллиардов долларов, а ежегодно на поддержание и работу станции тратится более пяти миллиардов.