«Роскосмос» планирует к 2025 году в два раза снизить собственные затраты на МКС за счет коммерциализации
Речь идет о космическом туризме и проведении экспериментов, сообщил гендиректор госкорпорации Игорь Комаров на форуме «Россия — страна возможностей». Он уточнил, что общий объем инвестиций всех стран-участниц МКС за все время существования проекта составил более 150 миллиардов долларов, а ежегодно на поддержание и работу станции тратится более пяти миллиардов.
Комментарии5
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zloy_sok 17 марта 2018 | 02:26
Как программа будет называться? " Космическая рыбалка"))
akrayzler 17 марта 2018 | 02:39
zloy_sok: - подготовка к переизбранию ввп.
gonduras_on_kolima 17 марта 2018 | 03:15
akrayzler: Нет, событие будет ещё более эпическое - в космос запустят прославленный газ Новичок.
Поскольку газ бинарный, то на двух кораблях, по 60-летней традиции, движимых вязанками Фау-2.
Только вот, как в известном анеке, есть нюанс...
Проклятый Маск к этому времени высадит народ на Марсе.
greeg1 17 марта 2018 | 02:53
Никак Роскосмос за утонувшие спутники расплатился. Теперь можно и на туристах потренироваться.
asyrj 17 марта 2018 | 02:54
фишка вся в том, что к 2025 году
никакого роскосмоса не будет