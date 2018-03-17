Российский Минфин может в этом году еще раз разместить евробонды, в том числе в других валютах

Накануне спрос на покупку бумаг со стороны иностранных и российских инвесторов составил семь миллиардов долларов, значительно превысив объем размещения, сообщил глава министерства Антон Силуанов. По его словам, размещение в очередной раз подтвердило наличие устойчивого спроса на российские суверенные облигации со стороны различных категорий инвесторов, прежде всего, американских. 50% нового 30-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании. Между тем, спрос со стороны российских розничных инвесторов был ограниченным, несмотря на ранее проявленный интерес. На их долю пришлось около 5% размещения.