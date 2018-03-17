Президент Украины Петр Порошенко заверил, что страна готова оказать сопротивление, если Москва решится на интервенцию
«Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению», — сказал украинский лидер, отметив, что «такой ошибки больше никогда не повторится». «Пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — заявил Порошенко. Он выразил мнение, что в 2014 году Москва разместила свои силы вдоль украинских границ так, чтобы иметь возможность напасть. Порошенко добавил, что ему известно более чем о 35 тысячах российских военнослужащих на востоке Украины, 700 танках, бронемашинах, артиллерийских системах и реактивных системах залпового огня, поставленных из России. Он также отметил, что воюющих против Киева наемников готовят в Крыму, Ростовской и Белгородской областях. Напомню, Москва ранее неоднократно подчеркивала, что ее военного присутствия в Донбассе нет.
Комментарии6
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vlad_kondrat 17 марта 2018 | 02:29
Сейчас самое время Украине востановить целостность за одну ночь.Пока Путина дрочат на Западе, ему будет трудновато определять что ему делать.
kotbajune 17 марта 2018 | 02:33
"Президент Украины Петр Порошенко заверил, что страна готова оказать сопротивление, если Москва решится на интервенцию"
- Не подходите ко мне, я буду кричать, - предупредила девушка
- Давай, кричи, - дяденька енто очень любит"(С)
chernyij 17 марта 2018 | 03:02
kotbajune: Слуцкий, ты?
pulalala 17 марта 2018 | 02:30
Москва - самое мирное государство.
А рассеяне - любят ПУТИНА, что и покажут на выборах.
Чё вы к ним пристали?
salut__521 17 марта 2018 | 02:39
Говняшке сейчас не до интервенций. Вон обложили по всем фронтам так, что того и гляди сортиры с дырками на обоср...х досках начнут разваливаться, а русский народ без сортиру - страшная сила...
fresh_breeze 17 марта 2018 | 03:18
"Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению"
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Вас усыпляли тем, что вы нэзалэжна крайина, хотя все эти годы вы находились и находитесь под внешним управлением, — не российским, нет, но тем не менее.
России-то что от вас нужно? Понадобился Крым, который вы сами оттолкнули, — Россия его получила. Точно так же может получить и другое, было бы желание.
Да и не готовы вы к российскому нападению, ни с какой стороны не готовы: ни по вооружению, ни по боевой подготовке, ни по мотивации. Американские "фаустпатроны" вряд ли защитят вас, это оружие рассчитано против армий, у которых танк — единственная военная техника в бою.
Видать, снова плохо закусил Пэтро Олексийович писля мицной горилки.