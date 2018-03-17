"Президент Украины Петр Порошенко заверил, что страна готова оказать сопротивление, если Москва решится на интервенцию"

«Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению», — сказал украинский лидер, отметив, что «такой ошибки больше никогда не повторится». «Пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — заявил Порошенко. Он выразил мнение, что в 2014 году Москва разместила свои силы вдоль украинских границ так, чтобы иметь возможность напасть. Порошенко добавил, что ему известно более чем о 35 тысячах российских военнослужащих на востоке Украины, 700 танках, бронемашинах, артиллерийских системах и реактивных системах залпового огня, поставленных из России. Он также отметил, что воюющих против Киева наемников готовят в Крыму, Ростовской и Белгородской областях. Напомню, Москва ранее неоднократно подчеркивала, что ее военного присутствия в Донбассе нет.