В Москве уже приняли все решения по ответным мерам на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов
Лондон уведомят о них в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что заявления Запада о причастности Москвы к отравлению нервно-паралитическим газом работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери не могут не вызывать у Москвы глубочайшего удивления. Как подчеркнул пресс-секретарь, Москва неоднократно повторяла, что не имеет к этому никакого отношения. «В данном случае очевидно, что отсутствуют какие-либо вразумительные доказательства», — отметил Песков.
Комментарии3
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rabin_tagor 17 марта 2018 | 02:19
« В данном случае очевидно, что отсутствуют какие-либо вразумительные доказательства», — отметил Песков.
«Какую он пургу несет, кто ему это поручал?» - отметил Путин.
beautyqueen 17 марта 2018 | 02:47
"Как подчеркнул пресс-секретарь, Москва неоднократно повторяла, что не имеет к этому никакого отношения"
Ну раз Песков сказал...
salut__521 17 марта 2018 | 03:00
Фу, как же Песков жалок и ничтожен на посту главного брехуна фюрера. Не, тут должна быть личность масштаба Захаровой - наглая, крикливая, вызывающая оторопь и ужас...