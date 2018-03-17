В Москве уже приняли все решения по ответным мерам на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов

Лондон уведомят о них в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что заявления Запада о причастности Москвы к отравлению нервно-паралитическим газом работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери не могут не вызывать у Москвы глубочайшего удивления. Как подчеркнул пресс-секретарь, Москва неоднократно повторяла, что не имеет к этому никакого отношения. «В данном случае очевидно, что отсутствуют какие-либо вразумительные доказательства», — отметил Песков.