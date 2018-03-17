В МВД Украины объяснили запрет россиянам голосовать на территории страны. Киев принял такое решение, поскольку Москва «постоянно нарушает международные договора», сказал РБК член коллегии МВД и депутат Верховной рады Антон Геращенко. По его мнению, «это решение соответствует международному праву». Геращенко добавил, что если российские граждане «хотят проголосовать за любимого президента Путина», то могут это сделать в России.

Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков объявил о закрытии доступа российских граждан в посольство России в Киеве и консульства в Харькове, Львове и Одессе в день президентских выборов 18 марта. По его словам, исключение сделают только для дипломатов. Такое решение, по словам министра, принято из-за того, что Москва не отказалась от проведения выборов в Крыму, который украинские власти считают своим. В российском МИД намерение украинских властей назывли беспрецедентным.