Более 300 человек, в том числе почти 130 детей, вышло за минувшие сутки по гуманитарным коридорам из Восточной Гуты

Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко. По его словам, по открытому накануне второму гуманитарному коридору, проходящему через населенные пункты Хаммурия, Сакба и Хазза за сутки выведено еще более 5 тысяч человек.

Всего же с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено свыше 17 тысяч человек.