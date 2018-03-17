Более 300 человек, в том числе почти 130 детей, вышло за минувшие сутки по гуманитарным коридорам из Восточной Гуты
Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко. По его словам, по открытому накануне второму гуманитарному коридору, проходящему через населенные пункты Хаммурия, Сакба и Хазза за сутки выведено еще более 5 тысяч человек.
Всего же с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено свыше 17 тысяч человек.
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