Экс-сенатор Умар Джабраилов хочет вновь стать членом Совета федерации и «активно» принимать участие в «околополитической жизни». В интервью телеканалу РБК бизнесмен отметил, что раньше ему с Леонидом Слуцким, который сейчас занимает пост главы комитета Госдумы по международным делам, удавалось защищать Россию «от ястребов Запада».

Джабиралов был сенатором от Чечни в 2004-2009 годах. В это же время состоял в комитете по экономической политике, предпринимательству и собственности и в комитете по международным делам. Был членом российской делегации в ПАСЕ. В конце прошлого лета «Единая Россия», в которой он состоял, приостановила его членство после инцидента со стрельбой в московском отеле Four Seasons.