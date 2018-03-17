Экс-сенатор Умар Джабраилов хочет вновь стать членом Совета федерации
Экс-сенатор Умар Джабраилов хочет вновь стать членом Совета федерации и «активно» принимать участие в «околополитической жизни». В интервью телеканалу РБК бизнесмен отметил, что раньше ему с Леонидом Слуцким, который сейчас занимает пост главы комитета Госдумы по международным делам, удавалось защищать Россию «от ястребов Запада».
Джабиралов был сенатором от Чечни в 2004-2009 годах. В это же время состоял в комитете по экономической политике, предпринимательству и собственности и в комитете по международным делам. Был членом российской делегации в ПАСЕ. В конце прошлого лета «Единая Россия», в которой он состоял, приостановила его членство после инцидента со стрельбой в московском отеле Four Seasons.
Комментарии4
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jetsam 17 марта 2018 | 01:20
не настрелялся в гостиницах....
aleko_1 Александр Королев 17 марта 2018 | 01:22
Это тот бывший любовник Ксении Собчак? Сейчас самое время.
nikitin43 17 марта 2018 | 01:27
aleko_1: он до путена цинично домогается .расея в опасности.
gena462 17 марта 2018 | 01:31
Прально, а кто ж ему запретит?