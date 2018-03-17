Американские сенаторы потребовали заблокировать проект трубопровода «Северный поток-2»
Группа американских сенаторов потребовала от администрации президента Дональда Трампа заблокировать проект трубопровода «Северный поток-2». Они призвали использовать для этого «все имеющиеся инструменты», сообщает The Washington Examiner. Парламентарии направили письмо министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану. Как отмечает издание, администрация Трампа всячески поощряет экспорт американского природного газа в Европу и стремится потеснить Россию как ведущего поставщика топлива в эту часть света.
Комментарии2
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nelibermot17 17 марта 2018 | 01:31
"Они призвали использовать для этого «все имеющиеся инструменты»"
Говорят, что следующая подлянка, "указывающая" на российский след произойдет в Германии. Ждем-с....
danko_fuflo 17 марта 2018 | 01:34
nelibermot17: я не понимаю, это трубопровод в США? Ну Меркель должна прогнуться. Не зря же её изберали. Но налог на метал Меркель надо ввести. Так на всякий случай. Чтоб место своё знала.