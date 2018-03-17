Американские сенаторы потребовали заблокировать проект трубопровода «Северный поток-2»

Группа американских сенаторов потребовала от администрации президента Дональда Трампа заблокировать проект трубопровода «Северный поток-2». Они призвали использовать для этого «все имеющиеся инструменты», сообщает The Washington Examiner. Парламентарии направили письмо министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану. Как отмечает издание, администрация Трампа всячески поощряет экспорт американского природного газа в Европу и стремится потеснить Россию как ведущего поставщика топлива в эту часть света.