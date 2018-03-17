Глава СВР Сергей Нарышкин упрекнул в «наивности и профессиональной некомпетентности» британского премьера Терезу Мэй
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин упрекнул в «детской наивности и профессиональной некомпетентности» британского премьера Терезу Мэй. Так он прокомментировал ее заявление о том, что высылка российских дипломатов из Лондона подорвет деятельность российской разведки в Великобритании на долгие годы.
Комментарии4
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el_borz 17 марта 2018 | 01:19
За своих впрягся.
inga_92 17 марта 2018 | 01:21
"Молчи, дурак..." (С)
fedor_v_glaz 17 марта 2018 | 01:25
Ты кто такой?! Я тебя не звала! Пошёл нах!
monik_7 17 марта 2018 | 01:27
Отрыжкин доболтается языком - домишко в Лондоне опишут нах