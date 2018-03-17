Глава СВР Сергей Нарышкин упрекнул в «наивности и профессиональной некомпетентности» британского премьера Терезу Мэй

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин упрекнул в «детской наивности и профессиональной некомпетентности» британского премьера Терезу Мэй. Так он прокомментировал ее заявление о том, что высылка российских дипломатов из Лондона подорвет деятельность российской разведки в Великобритании на долгие годы.