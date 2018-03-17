Международная федерация футбола утвердила использование системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира в России

По словам главы организации Джанни Инфантино, это поможет нам сделать футбол честным и открытым. В начале месяца Международный совет футбольных ассоциаций одобрил использование такой системы на постоянной основе. В большинстве случаев видеоповтор подтверждает решение судьи, принятое на поле.