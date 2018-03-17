Международная федерация футбола утвердила использование системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира в России
По словам главы организации Джанни Инфантино, это поможет нам сделать футбол честным и открытым. В начале месяца Международный совет футбольных ассоциаций одобрил использование такой системы на постоянной основе. В большинстве случаев видеоповтор подтверждает решение судьи, принятое на поле.
Комментарии3
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norgemann 17 марта 2018 | 00:14
Да не будет никакого ЧМ по футболу в России. Отменят скоро.
fig__wam 17 марта 2018 | 00:26
norgemann:
ФИФА в панике: чемпионат мира в России может не состояться
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) пребывает в панике в связи с возможным бойкотом финального турнира чемпионата мира в России.
"ФИФА находится в состоянии паники в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира. Публично организация продолжает сохранять молчание, однако высокопоставленные чиновники ФИФА осознают, что после отравления Сергея Скрипаля напряженность достигла критической точки", — говорится в материале испанского издания AS.
AS отмечает, что президент ФИФА Джанни Инфантино напуган происходящими событиями на фоне предстоящего турнира.
"Нет никаких признаков, что напряженность ослабнет. Все выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу ЧМ-2018", — отмечает издание.
askol2016 17 марта 2018 | 00:34
У российских спецслужб газ Новичок для футболистов уже приготовлен. Вот будет умора!..