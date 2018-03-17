Примерно 70 пилотов могут лишиться лицензий после проверки, которая была связана с катастрофой Ан-148 в Подмосковье

Их сертификаты выданы с нарушениями и признаны недействительными, рассказал источник Интерфакса. Он пояснил, что у одного из пилотов разбившегося лайнера дата выдачи сертификата оказалась раньше даты на день даты получения диплома. Однако, лицензия выдается одновременно с дипломом.

В результате авиакатастрофы в начале февраля погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.