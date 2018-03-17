Примерно 70 пилотов могут лишиться лицензий после проверки, которая была связана с катастрофой Ан-148 в Подмосковье
Их сертификаты выданы с нарушениями и признаны недействительными, рассказал источник Интерфакса. Он пояснил, что у одного из пилотов разбившегося лайнера дата выдачи сертификата оказалась раньше даты на день даты получения диплома. Однако, лицензия выдается одновременно с дипломом.
В результате авиакатастрофы в начале февраля погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Комментарии3
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fig__wam 17 марта 2018 | 00:14
В России все фальшивое: диссертации, дипломы, сертификаты.
Если сертификат пилота позволяет хорошо зарабатывать, то почему те кто его выдает не могут на этом заработать немного?
pushok1971 17 марта 2018 | 01:11
Пилоты лишатся пелоток...
cypher 17 марта 2018 | 01:33
// у одного из пилотов разбившегося лайнера дата выдачи сертификата оказалась раньше даты на день даты получения диплома. Однако, лицензия выдается одновременно с дипломом. //
Ключевой вопрос - у которого из пилотов? Неужто у КВСа, а не у сынка Рогозина-Гамбаряна-Ротенберга?...