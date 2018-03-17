Правоохранительные органы отпустили из изолятора в Москве анархиста Святослава Речкалова
Он был задержан еще в среду утром по делу о вандализме в офисе «Единой России». Позже Речкалов сказал членам Общественной наблюдательной комиссии, что его пытали силовики. В тот же день были задержаны еще несколько активистов по этому же делу. Часть задержанных позже отпустили.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ivfn 17 марта 2018 | 00:29
Этого Речкалова уже лет десять по три раза в год задерживают и постоянно пытают. И все время за него мама впрягается и ЭХО
koshkairina 17 марта 2018 | 01:16
ivfn: ну конечно, за 11.80 некоторые осудят не тех, кто пытает, а тех, кто впрягается(((