Правоохранительные органы отпустили из изолятора в Москве анархиста Святослава Речкалова

Он был задержан еще в среду утром по делу о вандализме в офисе «Единой России». Позже Речкалов сказал членам Общественной наблюдательной комиссии, что его пытали силовики. В тот же день были задержаны еще несколько активистов по этому же делу. Часть задержанных позже отпустили.