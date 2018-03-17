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00:03, 17 марта 2018

Российское руководство приняло решение об ответным мерах на действия британских властей

Лондон оповестят в ближайшее время, сказали в МИД России. Какие именно меры примет Москва, пока не уточняется.
Вряд ли они это будут какие-то быстрые действия в этом направлении, сказал «Эху» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Лукьянов добавил, что, скорее всего, это будут какие-то формальные действия, наподобие высылки британских дипломатов. На днях британское правительство приняло решение выслать более 20 сотрудников российского посольства в связи с т.н. «делом Скрипаля». По словам посла Александра Яковенко, это может привести к увеличению сроков рассмотрения заявлений британских граждан на получение российских виз.

Комментарии

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ugiazov 17 марта 2018 | 00:07

Принято решение запретить английские булавки. Сейчас думают как изъять все английские замки.

nestor199 17 марта 2018 | 00:10

ugiazov: Зря смеетесь. Еще старик Ньютон сказал .............. .

fig__wam 17 марта 2018 | 00:32

nestor199: Только бы не решили бомбить Воронеж. Ну что все время его и его?
Лучше пусть футбол запретят, его англичане придумали.
Тем более с ЧМ все равно херово.

nestor199 17 марта 2018 | 00:40

fig__wam: Хреново, не хреново -нам накакать. Кто на чемпионате зарабатывает? А они уже свои денежки (и немаленькие) вложили - пусть запрещают.

metlag 17 марта 2018 | 01:18

nestor199: придурок, они твои денежки вложили.
зачем им свои вкладывать, когда вокруг такие дебилы как ты бродят.
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Расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года увеличены почти на 35 миллиардов рублей за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщается в постановлении правительства на официальном интернет-портале правовой информации.

Траты на реализацию проекта возросли с 643,55 до 678,06 миллиарда рублей.

aleko_1 Александр Королев 17 марта 2018 | 01:23

ugiazov: Воронежу приготовиться!

aleksandr39 17 марта 2018 | 00:10

Будут увеличены тарифы ЖКХ , повышены цены на бензин ,продукты ,товары ,услуги для народа России .

drgonish 17 марта 2018 | 00:21

aleksandr39:
{Будут увеличены тарифы ЖКХ , повышены цены на бензин ,продукты ,товары ,услуги для народа России . ]

И разумеется цены на продукты, услуги и тарифы ЖКХ поднимет лично Путин. Вы вот предприниматель, и к вам лично Путин придет с "Новичком" и заставить поднять цены для народа России.

aleksandr39 17 марта 2018 | 00:33

drgonish: Логика тут простая ,если построили 1 км .дороги и на ее открытие приезжает "великий вождь " в СМИ говорят что это его заслуга ,а когда эту дорогу делают платной ,то это тоже заслуга " великого вождя " .

colombo__ 17 марта 2018 | 00:36

Хрен вам теперь, а не чёрный хлеб, соленые огурцы и квас. Подыхайте с голоду, бриты проклятые.

kochar 17 марта 2018 | 00:37

Детская песочница.

anji70 17 марта 2018 | 00:38

Ответные меры по видимому травануть кого нибудь в Москве.

karachun 17 марта 2018 | 00:46

Да хватитЪ их кормить нашим кормомЪ!

(комментарий скрыт)

cypher 17 марта 2018 | 00:59

Российский МИД наносит ответный удар: Захарова хряпнет ирландского виски и станцует шотландский народный танец, одетая в один килт.
Елизавета Вторая вздрогнет, увидев это по РТ, и уронит с головы шляпку.
А Тереза Мэй продаст по дешевке виллу на лазурных берегах Воронежского водохранилища.

monik_7 17 марта 2018 | 01:33

Представляю себе тысячи озабоченных британцев, отчаявшихся получить российские визы. Где им теперь деньги свои хранить, где отдыхать, где детей учить и почки лечить?

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