Российское руководство приняло решение об ответным мерах на действия британских властей
Лондон оповестят в ближайшее время, сказали в МИД России. Какие именно меры примет Москва, пока не уточняется.
Вряд ли они это будут какие-то быстрые действия в этом направлении, сказал «Эху» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Лукьянов добавил, что, скорее всего, это будут какие-то формальные действия, наподобие высылки британских дипломатов. На днях британское правительство приняло решение выслать более 20 сотрудников российского посольства в связи с т.н. «делом Скрипаля». По словам посла Александра Яковенко, это может привести к увеличению сроков рассмотрения заявлений британских граждан на получение российских виз.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ugiazov 17 марта 2018 | 00:07
Принято решение запретить английские булавки. Сейчас думают как изъять все английские замки.
nestor199 17 марта 2018 | 00:10
ugiazov: Зря смеетесь. Еще старик Ньютон сказал .............. .
fig__wam 17 марта 2018 | 00:32
nestor199: Только бы не решили бомбить Воронеж. Ну что все время его и его?
Лучше пусть футбол запретят, его англичане придумали.
Тем более с ЧМ все равно херово.
nestor199 17 марта 2018 | 00:40
fig__wam: Хреново, не хреново -нам накакать. Кто на чемпионате зарабатывает? А они уже свои денежки (и немаленькие) вложили - пусть запрещают.
metlag 17 марта 2018 | 01:18
nestor199: придурок, они твои денежки вложили.
зачем им свои вкладывать, когда вокруг такие дебилы как ты бродят.
-----------------
Расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года увеличены почти на 35 миллиардов рублей за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщается в постановлении правительства на официальном интернет-портале правовой информации.
Траты на реализацию проекта возросли с 643,55 до 678,06 миллиарда рублей.
aleko_1 Александр Королев 17 марта 2018 | 01:23
ugiazov: Воронежу приготовиться!
aleksandr39 17 марта 2018 | 00:10
Будут увеличены тарифы ЖКХ , повышены цены на бензин ,продукты ,товары ,услуги для народа России .
drgonish 17 марта 2018 | 00:21
aleksandr39:
{Будут увеличены тарифы ЖКХ , повышены цены на бензин ,продукты ,товары ,услуги для народа России . ]
И разумеется цены на продукты, услуги и тарифы ЖКХ поднимет лично Путин. Вы вот предприниматель, и к вам лично Путин придет с "Новичком" и заставить поднять цены для народа России.
aleksandr39 17 марта 2018 | 00:33
drgonish: Логика тут простая ,если построили 1 км .дороги и на ее открытие приезжает "великий вождь " в СМИ говорят что это его заслуга ,а когда эту дорогу делают платной ,то это тоже заслуга " великого вождя " .
colombo__ 17 марта 2018 | 00:36
Хрен вам теперь, а не чёрный хлеб, соленые огурцы и квас. Подыхайте с голоду, бриты проклятые.
kochar 17 марта 2018 | 00:37
Детская песочница.
anji70 17 марта 2018 | 00:38
Ответные меры по видимому травануть кого нибудь в Москве.
karachun 17 марта 2018 | 00:46
Да хватитЪ их кормить нашим кормомЪ!
cypher 17 марта 2018 | 00:59
Российский МИД наносит ответный удар: Захарова хряпнет ирландского виски и станцует шотландский народный танец, одетая в один килт.
Елизавета Вторая вздрогнет, увидев это по РТ, и уронит с головы шляпку.
А Тереза Мэй продаст по дешевке виллу на лазурных берегах Воронежского водохранилища.
monik_7 17 марта 2018 | 01:33
Представляю себе тысячи озабоченных британцев, отчаявшихся получить российские визы. Где им теперь деньги свои хранить, где отдыхать, где детей учить и почки лечить?