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00:02, 17 марта 2018

Российские граждане на территории Украины, возможно, не смогут проголосовать на президентских выборах

В Киеве предупредили, что правоохранительные органы в воскресенье не будут пропускать россиян в диппредставительства своей страны. Четыре участка Москва собиралась открыть в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, где работают посольство и консульства.
Недопуск россиян является грубым нарушением обязательств, которые взял на себя Киев, сказал «Эху» член ЦИК России Василий Лихачев.

Лихачев добавил, что международные институты должны отреагировать на заявления представителей украинской власти. Сегодня ЦИК планирует провести консультации с российским МИДом.

Комментарии

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danko_fuflo 17 марта 2018 | 00:05

Коломартышки.

holic 17 марта 2018 | 00:09

danko_fuflo: Скажите, вы по доброте душевной, по службе, или городской сумасшедший?

danko_fuflo 17 марта 2018 | 00:10

holic: вы уже перестали бить жену?

holic 17 марта 2018 | 00:14

danko_fuflo: Спасибо, я понял..
Уникальный случай, городской сумасшедший на службе...
Уникальный случай... медицинский.... В РФ такое не лечат...

danko_fuflo 17 марта 2018 | 00:18

holic: хоклотролль?

aldensino 17 марта 2018 | 00:45

holic: А зачем их лечить? Достаточно в психушки провести интернет, и выдать убогеньким по дешевому смартфончику. Убогенькие и заняты будут, и денег на их лечение тратить не нужно. Тем более, что деньги давно попилены.

danko_fuflo 17 марта 2018 | 00:48

aldensino: еще 1 мартышка дежурная. Цеувропа.

aldensino 17 марта 2018 | 00:43

holic: Второе и третье точно.

ugiazov 17 марта 2018 | 00:10

А на Украине есть россияне? Гастарбайтеры?

andreyoo 17 марта 2018 | 00:27

ugiazov: Гастарбайтеры?
---
Да чтож вы хомячки такие примитивные и однообразные!
Напр., сотрудники представительств рос. компаний, командированные, приехавшие навестить родню, ... жены ... В конце-концов даже у Порошенко невестка гражданка России. Она считается гастером, дурашка?

polba 17 марта 2018 | 00:27

ugiazov: Ну таки да. Про Женечку Киселёва слышали? А про Мотю Ганапольского? Ну... или Маша Гайдар, на худой конец.
Там таких российских секондхендов с десяток тысчёнок точно наберётся.

metlag 17 марта 2018 | 01:13

polba: ГШанапольскому и Киселеву и их 5джиномышленнипкам насрать на выборы российского президента.
Так что не надо о них беспокоиться.

Украина не может позволить проводить на своей территории выборы, которые грубо попирают ее законы.

Если уж кому из гастарбайтеров российских так хочется проголосовать, то могут прийти в посольство накануне и переночевать там.
Выпускать утром будут беспрепятственно.

nanaryfive 17 марта 2018 | 00:13

В кокло-папуасси всё скачут. Хоть бы Надька Савченко расхерачила этот серпентарий из гранатомёта.

monik_7 17 марта 2018 | 00:22

В Бруклине на Кони Айленде, говорят, тоже собираются запутинским голосовальщикам морды почистить, а В Портленде собрались в местной библиотеке устроить избирательный участок - туда черненькие ребята в воскрсенье обязательно придут массово книжки читать, они такие там, в Портленеде, знают, что библиотека - не территория посольства и дипломатического протектората не имеет. А я бы еще поставила туда с полсотни иммиграционных офицеров пофоткать обладателей российских паспортов для последующей депортации домой-домой, на родину

danko_fuflo 17 марта 2018 | 00:32

monik_7: ты что мартышка чернож-я рамсы попутал? Портланд.

danko_fuflo 17 марта 2018 | 00:45

monik_7: помнишь, как фильме брат2 наш бандеровских мразей валил? Так ты там поокуратнее в Бруклине и даже в портленде. А тебе черненькие ребята очко порвут, не дай бог.

maljuta_skuratoff 17 марта 2018 | 00:57

danko_fuflo: ты лучше вспомни как наши вам в сирии не в кине очко надорвали. Про Бруклин и не мечтай, чмара невыздная.

danko_fuflo 17 марта 2018 | 01:00

maljuta_skuratoff: ваши это кто игиловцы? Ну тогда все ясно. Бандеровские мрази и игиловцы братья на век. Ни кто и не сомневался.

maljuta_skuratoff 17 марта 2018 | 01:03

danko_fuflo: игиловцы - это ваше изобретение. Говорят они по-руски. Не отказывайся от своих братьев. Не хорошо.

danko_fuflo 17 марта 2018 | 01:05

maljuta_skuratoff: а ты по какому говоришь, ты ваш или наш?

maljuta_skuratoff 17 марта 2018 | 01:09

danko_fuflo: я говорю на многих языках. А ты хоть руский выучи. Кстати, "никто" вместе пишется.

danko_fuflo 17 марта 2018 | 01:11

maljuta_skuratoff: не юли хокломразь. Что ты на русский сайт залез и це Европы сбежал. Презновайся. Ты иголомрась или коломрась? Только честно? Ни кто.

maljuta_skuratoff 17 марта 2018 | 01:17

danko_fuflo: какой руский сайт? Боярышник торкнул? Еще про "
еще про руский интернет" квани. Балалайка, водка, матрешка - вот этим и гордись

monik_7 17 марта 2018 | 01:25

maljuta_skuratoff: он не может вспомнить - не все шматки их мяса еще от пустыни отскребли, еще выковыривают обрывки вагнера

cukker 17 марта 2018 | 00:34

monik_7: вам, макакам бандеровским, слово "выборы" не ведомо. вам лишь бы кого свергнуть, а лучше убить, вы в этом мастера

maljuta_skuratoff 17 марта 2018 | 01:36

cukker: ну, так слово "выборы" на украинском по-другому звучит. А у вас, слопатоедов, подсебяходящих, сама процедурра выборов изжогу вызывает.

polba 17 марта 2018 | 00:35

monik_7: А я то гадал.... откуда у скаклопапуасов такое троготельное единоскакательство с только что спустившимися с пальмы бабуинами.... теперь понятно.

antimalin 17 марта 2018 | 00:37

monik_7: В Бруклине на Кони Айленде, говорят, тоже собираются запутинским голосовальщикам морды почистить...
//////////

Собираются кто?
Цеевропейцы?
Как бы им британцы того - самим не начистили, и не возвернули их домой - в процветающую Цеевропу.

hihi2raza 17 марта 2018 | 00:57

Всё правильно. За ботоксную кремлёвскую крысу шуруйте в мордор голосовать.

andy66 17 марта 2018 | 01:16

а что российские граждане делают на территории контролируемой страшной киевской хунтой?
))))

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