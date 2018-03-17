В России сегодня так называемый «день тишины»: за сутки до президентских выборов запрещена любая политическая агитация

«День тишины» кое-где в России наступил ещё накануне: так, на Камчатке и в других самых восточных регионах страны запрет на агитацию начал действовать в пятницу в три часа дня по Москве. По закону, кандидаты в президенты, — их, напомню, восемь человек, включая действующего главу государства, — сегодня не могут проводить митинги и другие массовые акции в свою поддержку, волонтеры не вправе раздавать листовки, само собой, запрещена и трансляция агитационных роликов на телевидении и радио. Исключение составляет лишь ранее размещённая наружная политическая реклама — например, на билбордах. При условии, что они расположены не ближе 50 метров от избирательных участков. Также в «день тишины» ЦИК вправе напоминать о выборах и призывать граждан в них участвовать. «День тишины» законодательно установлен во многих странах мира: отсутствие агитации непосредственно перед выборами, по замыслу Центризбиркома, должен помочь избирателям определиться в своих предпочтениях без давления извне.

Запрет на агитацию будет действовать и завтра, в день выборов — до 21:00 по московскому времени, когда избирательные участки закроются на западе страны — в Калининградской области.