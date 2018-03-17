В России сегодня так называемый «день тишины»: за сутки до президентских выборов запрещена любая политическая агитация
«День тишины» кое-где в России наступил ещё накануне: так, на Камчатке и в других самых восточных регионах страны запрет на агитацию начал действовать в пятницу в три часа дня по Москве. По закону, кандидаты в президенты, — их, напомню, восемь человек, включая действующего главу государства, — сегодня не могут проводить митинги и другие массовые акции в свою поддержку, волонтеры не вправе раздавать листовки, само собой, запрещена и трансляция агитационных роликов на телевидении и радио. Исключение составляет лишь ранее размещённая наружная политическая реклама — например, на билбордах. При условии, что они расположены не ближе 50 метров от избирательных участков. Также в «день тишины» ЦИК вправе напоминать о выборах и призывать граждан в них участвовать. «День тишины» законодательно установлен во многих странах мира: отсутствие агитации непосредственно перед выборами, по замыслу Центризбиркома, должен помочь избирателям определиться в своих предпочтениях без давления извне.
Запрет на агитацию будет действовать и завтра, в день выборов — до 21:00 по московскому времени, когда избирательные участки закроются на западе страны — в Калининградской области.
Комментарии16
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ys171717 17 марта 2018 | 00:04
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместе детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ.
Только БОЙКОТ!
danko_fuflo 17 марта 2018 | 00:08
ys171717: кончай спамить, бойкот. 7 кенгуру, 5 детских садиков, 3 пивных.
grizzlybear 17 марта 2018 | 00:25
ys171717:
И что дальше?
Какая стратегия у бойкота?
ys171717 17 марта 2018 | 00:38
grizzlybear: Повторю специально для Вас то, что писал раньше:
По всем телодвижениям власти мы видим, что ГЛАВНАЯ цель Урфина Джюса - это повышение явки! Хорошая явка для него - это подтверждение его силы разделять и властвовать: разводить и держать окружение и народ в узде. Неявка для него - это признак слабости, которая вынудит его окружение искать ему замену. НЕВАЖНО, за кого вы или против кого вы. К примеру, 60% явки Х 80% голосов за Урфина Джюса = 48% ото всех за Урфина Джюса, то есть МЕНЬШЕ половины. И Урфин Джюс ПАДАЕТ в глазах своего окружения, да и народа. Это ЕДИНСТВЕННОЕ, чего Урфин Джюс боится. Яблоко и Собчак, чтобы они ни говорили, ПО ФАКТУ играют на власть, как и жирик с коммуняками, никто из них реально не борется ни против нынешней власти, ни за свою власть, СПОЙЛЕРЫ, только за госбабло и пиар. Все очевидно. Призыв к бойкоту выборов является БЛАГОМ для каждого из россиян, потому как губителен для трусливой, лживой, воровской, диктаторской и оккупационной власти, которая делает лишь ОДНО: уничтожает свободу, экономику, право и мораль. Только БОЙКОТ!
grizzlybear 17 марта 2018 | 00:45
ys171717:
Благодарен за такой длинный пост лично для меня, но я так и не услышал ясного ответа. Впрочем, этим грешат многие агитаторы и пропагандисты.
Бойкот - это оперативная задача.
Стратегия у бойкота какова?
Полагаю, что Вы понимаете различие между тактикой и стратегией?
ys171717 17 марта 2018 | 01:04
grizzlybear: Тактика: ослабление значимости персонального влияния перед лицом окружения в связи с низкой явкой и возрастом. Стратегия: изменение системы через смену режима.
grizzlybear 17 марта 2018 | 01:16
ys171717: становится чуть яснее. Могу предположить, что сразу после выполнения тактической задачи на авансцену должен выйти какой-то Смелый Лев или Железный Дровосек. Или Страшила Мудрый. На худой конец - просто Тотошка. Так? И это кто-то не из числа кандидатов. Только вот "изменение системы через сменв режима" звучит немножечко пафосно.
ys171717 17 марта 2018 | 01:24
grizzlybear: :) Вспомните оттепель при Хрущеве. Через пару года три будет иначе, по двум причинам: интернет и взросление детей элиты.
goga_s 17 марта 2018 | 00:07
НЮАНС - считаем СКОЛЬКО РАЗ будет, так ли иначе, упомянут Президент РФ, в течении "дня тишины"?!?!
aleksandr39 17 марта 2018 | 00:08
Что ,опять покажут несколько фильмов про " великого вождя " ???
ugiazov 17 марта 2018 | 00:12
В Петропавловске Камчатском полночь. И всю Россию тьма накрыла.
grizzlybear 17 марта 2018 | 00:22
Чем больше читаю (особенно, в последнюю неделю) блоги и комментарии к ним, тем все больше прихожу к выводу, что любовь к Путину, или к Собчак, или к Грудинину, или к Терезе Мей, или к Госдепу США, или отношение к Крыму - сродни болению за любимый футбольный клуб: для своих аргументы не нужны, поскольку и так все понятно, а для чужих - они бессмысленны.
В итоге все сводится к диалектическому спору "кто кого переорет".
kisa2000 17 марта 2018 | 00:24
никто не думал, что Трамп победит, а победил и никто не думает, что Путин проиграет, а вдруг проиграет или комета упадёт.
colombo__ 17 марта 2018 | 00:26
В России день тишины уже как 18 лет
perevozchik62 17 марта 2018 | 00:44
Наконец то этот никому не нужный дурдом на выезде прекратят.
Выборы которых нет.
grizzlybear 17 марта 2018 | 00:54
perevozchik62:
Мне будет не хватать Жирика и Ксюшки в телевизоре - я как-то уже к ним привык. :)))