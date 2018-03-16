Спортивный арбитражный суд направил в Федерацию керлинга России уведомление о возможной дисквалификации Крушельницкого

Спортивный арбитражный суд направил в Федерацию керлинга России уведомление о возможной дисквалификации Александра Крушельницкого. Ему грозит четырехлетний запрет на выступление за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Пхенчхане. Как сказал ТАСС президент ФКР Дмитрий Свищев, в письме говорится, что федерация должна подготовить доказательства в течение 20 дней и предоставить их в суд.