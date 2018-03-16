Проезд на общественном транспорте во многих российских городах в день выборов будет бесплатным
Как пишет интернет-издание The Bell, в Казани проголосовавшие на участке получат браслеты, которые дают право на бесплатный проезд и свободный вход на праздничный концерт. В Анадыре по решению мэрии такси будут бесплатно возить людей до любого избирательного участка. Также бесплатным общественный транспорт сделают в Краснодаре, Крыму, Кузбассе, Ульяновске.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 16 марта 2018 | 23:10
Чего только ни сделают жулики, воры и бандиты, чтобы загнать народонаселение на избирательные участки для пролонгации своего кремлёвского начальничка!
И денег не пожалеют. Казённых.
То есть народных.
begly_ 16 марта 2018 | 23:14
Дострабайтеры в России и так работают за жалкие гроши (россияне совсем не хотят работать, напрочь), а в этот торжественный для страны день им прийдется это делать даром, совершенно даром.
spec71205 16 марта 2018 | 23:21
Бесплатный от слово Бес! -бес платит ...за Ваш проезд в ад! Катайтес на здоровье!
aleks12 16 марта 2018 | 23:25
проголосовавшие на участке получат браслеты, которые дают право на бесплатный проезд
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а до участка кто проезд оплатит
wuwer 16 марта 2018 | 23:35
Печать на лоб лучше...а чего из подтишка кондуктору браслет показывать
neon999 16 марта 2018 | 23:36
Маленькая радость для холопов. Ведь они должны радоваться, а не печалиться своему положению.