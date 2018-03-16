Проезд на общественном транспорте во многих российских городах в день выборов будет бесплатным

Как пишет интернет-издание The Bell, в Казани проголосовавшие на участке получат браслеты, которые дают право на бесплатный проезд и свободный вход на праздничный концерт. В Анадыре по решению мэрии такси будут бесплатно возить людей до любого избирательного участка. Также бесплатным общественный транспорт сделают в Краснодаре, Крыму, Кузбассе, Ульяновске.