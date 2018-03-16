Свердловчане из ЧВК Вагнера, рассказавшие о столкновениях с американцами 7 февраля в Сирии, пропали

Об этом «Эху Москвы» рассказал корреспондент издания Znak.com Игорь Пушкарев.

Пушкарев добавил, что откуда взялась информация о том, что Хитёва нет в живых у тех, кто об этом рассказывает, пока не удалось установить, но по совокупности имеющихся данных, можно говорить о том, что это может быть правдой.