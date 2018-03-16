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Эксклюзив Эха 23:02, 16 марта 2018

Свердловчане из ЧВК Вагнера, рассказавшие о столкновениях с американцами 7 февраля в Сирии, пропали

Об этом «Эху Москвы» рассказал корреспондент издания Znak.com Игорь Пушкарев.

Пушкарев добавил, что откуда взялась информация о том, что Хитёва нет в живых у тех, кто об этом рассказывает, пока не удалось установить, но по совокупности имеющихся данных, можно говорить о том, что это может быть правдой.

Комментарии

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mikhail_spb_ 16 марта 2018 | 23:06


Возможно, за разглашение гостайны насчёт столкновения с американцами их расстреляли перед строем как предателей?

midnightblues 16 марта 2018 | 23:10

mikhail_spb_: запросто
это же быдло

gvs 16 марта 2018 | 23:13

- Как говорил один мой знакомый, покойник, :"Я слишком много знал"

("Бриллиантовая рука") (с)

komandarm_68 16 марта 2018 | 23:25

их съел путен ))

nestor199 16 марта 2018 | 23:46

komandarm_68: Не так было. Всех Путин съесть не мог. Теми, которых он съесть не мог -Путин закусывал.

alalrom 16 марта 2018 | 23:25

никуда не пропали
ИХТАМНЕБЫЛО.
Верьте соловьиному поносу

neon999 16 марта 2018 | 23:33

Обыкновенный фашизм. Многих репрессируют, кто под руку подвернется - мочат направо и налево, но обыватель этого не замечает, сидя в кафе и наслаждаясь маленькими велосипедными радостями.

ramun 16 марта 2018 | 23:34

пропала собака...

lincolnmkx 16 марта 2018 | 23:38

нЭту тела - нЭту дЭла!

greeg1 16 марта 2018 | 23:39

Родина слышит, Родина знает
Как и за что её сын пропадает....
Только об этом ни строчки, ни звука
Вам не сболтнёт круговая порука.

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