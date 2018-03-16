Свердловчане из ЧВК Вагнера, рассказавшие о столкновениях с американцами 7 февраля в Сирии, пропали
Об этом «Эху Москвы» рассказал корреспондент издания Znak.com Игорь Пушкарев.
Пушкарев добавил, что откуда взялась информация о том, что Хитёва нет в живых у тех, кто об этом рассказывает, пока не удалось установить, но по совокупности имеющихся данных, можно говорить о том, что это может быть правдой.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 16 марта 2018 | 23:06
Возможно, за разглашение гостайны насчёт столкновения с американцами их расстреляли перед строем как предателей?
midnightblues 16 марта 2018 | 23:10
mikhail_spb_: запросто
это же быдло
gvs 16 марта 2018 | 23:13
- Как говорил один мой знакомый, покойник, :"Я слишком много знал"
("Бриллиантовая рука") (с)
komandarm_68 16 марта 2018 | 23:25
их съел путен ))
nestor199 16 марта 2018 | 23:46
komandarm_68: Не так было. Всех Путин съесть не мог. Теми, которых он съесть не мог -Путин закусывал.
alalrom 16 марта 2018 | 23:25
никуда не пропали
ИХТАМНЕБЫЛО.
Верьте соловьиному поносу
neon999 16 марта 2018 | 23:33
Обыкновенный фашизм. Многих репрессируют, кто под руку подвернется - мочат направо и налево, но обыватель этого не замечает, сидя в кафе и наслаждаясь маленькими велосипедными радостями.
ramun 16 марта 2018 | 23:34
пропала собака...
lincolnmkx 16 марта 2018 | 23:38
нЭту тела - нЭту дЭла!
greeg1 16 марта 2018 | 23:39
Родина слышит, Родина знает
Как и за что её сын пропадает....
Только об этом ни строчки, ни звука
Вам не сболтнёт круговая порука.