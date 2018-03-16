Бывший начальник Московского уголовного розыска Виктор Трутнев переведен из СИЗО под домашний арест
Ранее он был арестован по делу о взятке в особо крупном размере. Как передает Интерфакс, сегодня в Московском окружном военном суде было принято решение об изменении меры пресечения. Кроме того, стало известно, что расследование в отношении Трутнева завершено, и он знакомится с материалами дела.
Комментарии8
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begly_ 16 марта 2018 | 23:06
Конечно же с материалами своего дела лучше знакомиться, дуясь в свой родненький домашний унитаз в прикроватных тапочках с бубончиком от заячьего хвостика и с фужером бурбончика., кто тут поспорит, что свобода лучше, чем несвобода.
jamba 16 марта 2018 | 23:06
Был бы директором театральной труппы, сидел бы в кутузке;))
vtodorol 16 марта 2018 | 23:14
Вот если бы у него обнаружили спички или зажигалку в кармане...или стоял бы с плакатиком в пикете.,сидел бы как миленький
stas_russkiy 16 марта 2018 | 23:17
Озёрная падаль своих не сдаёт...
tks 16 марта 2018 | 23:18
Поубивайте друг дружку.
laotszy 16 марта 2018 | 23:32
Он принадлежит к ВОХРе и ничего не сделал против власти.Так, мелочь.скоро снимут и это.
world_nail 16 марта 2018 | 23:36
Вот это жесткач.
Он, наверное, попросил отпустить его, чтобы дораспродать оставшееся имущество, чтобы заплатить самым честным прокуросудьям. 20 лямов деревянных не хватило.
irinaapril 16 марта 2018 | 23:54
Как же,как же, знаем, а потом он попадёт под амнистию, после чего ему найдётся очень приятная синекура,