Бывший начальник Московского уголовного розыска Виктор Трутнев переведен из СИЗО под домашний арест

Ранее он был арестован по делу о взятке в особо крупном размере. Как передает Интерфакс, сегодня в Московском окружном военном суде было принято решение об изменении меры пресечения. Кроме того, стало известно, что расследование в отношении Трутнева завершено, и он знакомится с материалами дела.