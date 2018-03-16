Беспорядки вспыхнули минувшей ночью в столице Испании
Пострадали примерно три десятка человек, шестеро задержаны.
В одном из районов города мигранты громили витрины магазинов и поджигали автомобили — после гибели уличного торговца, который прибыл из Сенегала и больше десяти лет незаконно работал в Мадриде, — пишет местная пресса. Выходцы из Сенегала устроили митинг. При этом появление своего консула они встретили враждебно. Как утверждают очевидцы, уличный торговец скончался после того, как потерял сознание в тот момент, когда его преследовали полицейские.
Комментарии8
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olegleon 16 марта 2018 | 23:07
только надо уточнить, что они громили витрины не своих магазинов и поджигали не свои автомобили.
captainobvious 16 марта 2018 | 23:15
ждем заявления испанского МИДа о "высоко вероятной" причастности России к этим событиям и автоматическом введении в действие статьи 5 Устава НАТО...
velbkeirf1 16 марта 2018 | 23:29
captainobvious: все как один
velbkeirf1 16 марта 2018 | 23:32
velbkeirf1: кончали Патриса Лумумбу где и были завербованы
ara_1 16 марта 2018 | 23:18
Обамыши! Ваш выход!..
neon999 16 марта 2018 | 23:21
Беспорядки из-за того, что полиция убила правонарушителя...
Да, подобная солидарность в России немыслима.
Если кто-то в сердцах от беспредела что-нибудь погромит, то трусливые хомячки их осудят, -
мол, насилие в ответ на насилие это ужасно, нужно было молча терпеть.
velbkeirf1 16 марта 2018 | 23:21
Пострадали примерно три десятка человек, шестеро задержаны\\
Это вам не каталонцев уячить да русских хакеров папику из- за океана выдавать
tks 16 марта 2018 | 23:30
Мигранты, гоу хоум!!