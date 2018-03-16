Беспорядки вспыхнули минувшей ночью в столице Испании

Пострадали примерно три десятка человек, шестеро задержаны.

В одном из районов города мигранты громили витрины магазинов и поджигали автомобили — после гибели уличного торговца, который прибыл из Сенегала и больше десяти лет незаконно работал в Мадриде, — пишет местная пресса. Выходцы из Сенегала устроили митинг. При этом появление своего консула они встретили враждебно. Как утверждают очевидцы, уличный торговец скончался после того, как потерял сознание в тот момент, когда его преследовали полицейские.