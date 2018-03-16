В Москве уже приняли решения по ответным мерам Лондону
Они будут доведены до британской стороны в ближайшее время, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Британское правительство высылает два десятка сотрудников российской дипмиссии в ответ на покушение в Англии на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Какими именно будут ответные шаги Москвы, пока не сообщается.
Комментарии31
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begly_ 16 марта 2018 | 23:02
Воронеж?
doorin 16 марта 2018 | 23:02
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон
отдал приказ её Величества Королевы в течении недели
отправить в братскую Украину шесть бригад вооруженных сил
Великобритании для полного освобождения от русских
Крыма и восточных областей Украины совместно с ВСУ.
\The Guardian\
begly_ 16 марта 2018 | 23:18
doorin:
А так и будет., чего тут ерничать. Не через неделю так позже, не войска Королевы так войска НАТО или плюшевые американские военные вышибут оккупантов из Крыма и Донбаса.
polba 16 марта 2018 | 23:24
begly_: Свидомые дебилы свято верят, что их европейские хозяева собираются подыхать за своих тупых рабов... Ну дебилы, что с них взять.
begly_ 16 марта 2018 | 23:31
polba:
А кто подыхать то собирается?, вначале томагавками отработают территорию, потом вертолеты по 4 вертушки учинят... Ну ты знаешь как "европейские хозяева" умеют воевать без потерь.
begly_ 16 марта 2018 | 23:33
вертушки это, как у вас "Карусели", которые будут на "выборах" президента, ну когда Путина начнут "выбирать" на пожизненное..
testmeter 16 марта 2018 | 23:35
polba: Ну а пока что скрепные дебилы не собираются, а таки подыхают на Донбассе и в Сирии за интересы своего лысогнома. И хоть они и дебилы, но при этом с них еще и находят, что взать
ignachio 16 марта 2018 | 23:53
Ответ Захаровой напоминает ответ Собчак на упоминание Дома-2: - на это я отвечу позже. А потом ... " - А я знаю, что Грудинин живет не со своей женой!"
Захарова наверно что-то расскажет о Терезе Мей.
r88w556xl4 16 марта 2018 | 23:50
begly_: Одни такие, на которых работала практически вся Европа, лезли в Крым в 1941-м. Напомнить, что с ними стало? Европа всегда являлась источником всякой погани, человеконенавистнических идеологий и агрессии.
aleksandr39 16 марта 2018 | 23:14
begly_: Будут увеличены тарифы ЖКХ ,повышена цена на бензин и продукты для народа России .
begly_ 16 марта 2018 | 23:21
aleksandr39:
А кадастровую стоимость на недвижимость, особенно на коммерческую, что уже некуда увеличивать? Вот где клондайк по беспределу, вот где узаконенный грабеж собственных граждан..
ugiazov 16 марта 2018 | 23:53
begly_: Нет! Запретят английские булавки. Сейчас думают как изъять все английские замки.
testmeter 16 марта 2018 | 23:53
begly_: Давить бульдозером овсянку!
mikhail_spb_ 16 марта 2018 | 23:03
Говорят, мидовская трольчиха готовит неслыханные по жёсткости ответные меры.
Она собирается представить новый танец, в котором развратными и пошлыми движениями оскорбит Великобританию.
ku111ku 16 марта 2018 | 23:06
mikhail_spb_: Обьявят 18 утром...и это будет жестко...
cukker 16 марта 2018 | 23:13
mikhail_spb_: Сенцов гниет, а ты мерзавец , жируешь на российскую пенсию. несправедливо
kottigr1 16 марта 2018 | 23:29
cukker: В сирийских песках гниют пол-тысячи вагнеровцев, пока ты диван просиживаешь.. Ты уже записался добровольцем ?
cukker 16 марта 2018 | 23:36
kottigr1: о, украинский брехун, вот ты мне и нужен. ты почему брехал, что в Нукусе "новичок" не производился? с какой целью? именно там он производился. какой такой полигон? на узбеках испытывали или на бандеровцах?
begly_ 16 марта 2018 | 23:26
mikhail_spb_:
Какой танец?, ломбаду что ли разучит и без трусьев, в одних колготках на сексуальных подтяжках яркого цвета?
begly_ 16 марта 2018 | 23:10
Самое большое, на что способен МИД РФ, это накакать под дверью в Лондоне пока Тереза Майн и все ихнее правительство спать будет., спод тишка трусливо навалять кучку..
midnightblues 16 марта 2018 | 23:12
Ща коксу понюхают и огласят
lincolnmkx 16 марта 2018 | 23:15
Создатель нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, как считают британские спецслужбы, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, в течение многих лет находился в "разработке" израильской Службы внешней разведки (Мосад). Наблюдение за Анатолием Кунцевичем, ученым в области органической и прикладной химии, академиком АН СССР, генерал-лейтенантом и создателем советского химического оружия, велось до самой его смерти в 2002 году.Согласно информации, которую в пятницу, 16 марта, обнародовал доктор Ронен Бергман в Ynet, израильская разведка проявляла "особую чувствительность" к советским разработкам неконвенционального оружия из опасений, что таковое может оказаться на Ближнем Востоке. СССР активно поддерживал антииизраильски настроенные арабские режимы, снабжал их оружием, техникой, усиливал их армии военными специалистами и советниками. Попадание "грязных бомб" в руки террористических организаций вроде "Хизбаллы" или ООП могло представлять серьезную угрозу Израилю. Разработками веществ нервно-паралитического действия в СССР начали заниматься еще до Второй мировой войны. В 1970-е израильская разведка
получила сведения, что в секретных лабораториях ведутся эксперименты по созданию "наиболее катастрофической" версии подобных веществ. Вскоре появилось и упоминание проекта "Новичок", за которым стоял генерал Кунцевич.
В статье Бергмана отмечается, что с приходом к власти Михаила Горбачева и распадом Советского Союза активная работа над новыми типами химических вооружений приостановилась, однако был утрачен контроль за арсеналами химоружия.
Еще в 1987 году советское правительство объявило об одностороннем прекращении производства химического оружия, а спустя два года тогдашний глава МИД СССР Эдуард Шеварднадзе объявил о том, что его страна начинает ликвидацию запасов оружия массового поражения.
lincolnmkx 16 марта 2018 | 23:19
Вместе с тем уже тогда возникли подозрения, что Россия лишь демонстрирует готовность к разоружению, укрывая большую часть арсеналов. Подтверждалось это и донесениями разведки. Но не только.
Американский журналист из Балтимора со ссылкой на собственные источники сообщил о продолжении проекта "Новичок". Он сообщал и о смерти одного из ученых, принимавших участие в работах.
В статье описывались и еще несколько "загадочных смертей", которые могли быть вызваны действием "Новичка", в том числе известного банкира и его помощника, в офисе которых была обнаружена сумка со следами отравляющего вещества.
Сирийский след, молчание Москвы и смерть в самолете
В начале 1990-х в Израиль начали поступать тревожные сведения о том, что Сирия тайно пытается наладить производство продвинутого химического оружия. Руководил "программой помощи братскому народу Сирии", согласно донесениям, все тот же генерал Кунцевич. До сих пор окончательно не ясно, был ли Кунцевич командирован в Сирию правительством, или же это была частная инициатива самого генерала, который, как и многие его коллеги, в то время пытались наладить "собственный бизнес".
В июле 1995 года, как установили в Мосаде, генерал Куцевич прибыл в Сирию, где принялся устанавливать личные связи с сирийским руководством. В рамках начатого сотрудничества специалисту передавались огромные суммы денег – преимущество за помощь в создании технологий по производству химоружия.
В конце 1990-х, получив информацию от Мосада, тогдашний премьер Эхуд Барак передал в Москву сведения, чем занимается в Сирии их генерал. Но реакции не последовало.
lincolnmkx 16 марта 2018 | 23:21
Росс также утверждает, что с помощью полученной им информации израильтяне пытались оказать давление на Москву, угрожая "слить" данные в прессу и вызвать международный скандал. В Кремле и на это никак не прореагировали.
В Израиле крайне нервно реагировали на молчание Москвы. И 29 апреля 2002 года при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают споры, создатель программы "Новичок" был обнаружен мертвым в кресле самолета, который направлялся из Халеба (Алеппо) в Москву.
В Сирии тогда высказали предположение, что генерала ликвидировал Моссад. Но на этот раз уже в Иерусалиме хранили молчание.
pravdoiskatel 16 марта 2018 | 23:21
"Ах Моська, знать она сильна, раз лает на слона!"
grishakras 16 марта 2018 | 23:24
Заявления, заявления, Захарова, Захарова. А суть то где? А сути нет! Есть враньё . И вряд ли это сила.
ihor_syvoryj 16 марта 2018 | 23:24
"Наша мстя будет страшной!"
(Наркомат иностранных дел Расеи)
garaal 16 марта 2018 | 23:36
Люди из Воронежа держитесь ВСЯ СТРАНА С ВАМИ!!!
eduard53 16 марта 2018 | 23:39
* * *
Наилучшая ответка – антидот,
Упомянутый минздравшей нынче милостно.
Хоть, Бог весть, какой служивый идиот
И какую ещё гадость изберёт.
Но надеюсь, дело всё же не дойдёт
До потравы Букингема и Вестминстера.
colombo__ 16 марта 2018 | 23:53
Вот вы пристали к мидовцам. Дайте им кокса нанюхаться, выходные же...
greeg1 16 марта 2018 | 23:54
Машутка. Твоё чрезмерное злоупотребление аргентинским коксом вредит здоровью нации. Твоя ответка может привести к непредсказуемым последствиям. Например. Лишения права проведения ЧМ по футболу на территории РФ или отстранения от членства в Совбезе ООН с наклейкой на лоб ярлыка государства спонсирующего терроризм.