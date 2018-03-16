В Москве уже приняли решения по ответным мерам Лондону

Они будут доведены до британской стороны в ближайшее время, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Британское правительство высылает два десятка сотрудников российской дипмиссии в ответ на покушение в Англии на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Какими именно будут ответные шаги Москвы, пока не сообщается.