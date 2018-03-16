Полиция в Петербурге начала усиленные поиски участников «Забастовки избирателей» в конце января

Как пишет издание «МБХ Медиа», сотрудники центра «Э» задерживают активистов штаба Алексея Навального, движения «Весна», «Открытой России». Их судят, штрафуют и сажают под административный арест. Сами активисты расценивают это как давление перед предстоящими президентскими выборами.