Полиция в Петербурге начала усиленные поиски участников «Забастовки избирателей» в конце января
Как пишет издание «МБХ Медиа», сотрудники центра «Э» задерживают активистов штаба Алексея Навального, движения «Весна», «Открытой России». Их судят, штрафуют и сажают под административный арест. Сами активисты расценивают это как давление перед предстоящими президентскими выборами.
Комментарии6
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brocer 16 марта 2018 | 22:36
Полиция при Путине стала намного лучше. Но их портит борьба с экстремизмом. Вместо реальных дел - одни отчеты для воров начальников.
nikitin43 16 марта 2018 | 22:44
brocer: ага, один подполкаш захарченко упёр 9 ярдов зелени , а уж как мировцы знаменитые берут у шакро ... вот и шустрят мусора перед хозяйским корытом .
dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 22:50
Говорят, что Собчак попросила у Германии разрешение на посещение Калининграда...
brocer 16 марта 2018 | 22:54
nikitin43: При Ельцине и не заметили бы. Правда жизни. Причем этот чел держался от политики подальше. Чем вы его арест вообще объясните?
pmasel 16 марта 2018 | 23:03
brocer: Тому кто круче оказался, его кормушка приглянулась. А может не по понятиям много брал.
brocer 16 марта 2018 | 23:12
pmasel: Этот чел просто хранил, как ему сказали. Лет через 100 узнаем чьи это деньги.