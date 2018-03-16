Российское руководство начало работать над новой редакцией так называемых «майских указов»
Они были подписаны Владимиром Путиным почти шесть лет назад. Сегодня президент сказал на встрече с работниками сферы здравоохранения, что в этот раз будет вестись подготовка указов по конкретным направлениям. Кремль также опубликовал перечень документов по итогам его послания федеральному собранию.
Всего лишь через два дня в России пройдут президентские выборы, одним из участников которых является Путин.
Комментарии11
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drtomsky 16 марта 2018 | 22:36
На те же грабли?
brocer 16 марта 2018 | 22:57
drtomsky: Ну не может же президент отдать приказ всех его указ не выполнивших убить.
dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 22:37
Через 6 лет опять переподпишет.
Вечный май...
brocer 16 марта 2018 | 23:04
dobro_vam_v_dom: На полсроке помрет. А это беда. лучше бы жил вечно (я ему желаю). не выстроил государство чел. А ведь мог.
nitsahon 16 марта 2018 | 22:38
еще бы рос.власти подумали над тем, как не повторять ошибок, связанных с выполнением предыдущих(2012 г.) майских указов президента..
и сразу бы сняли "розовые очки"(прогнозируя дальнейшее развитие страны)...
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 22:39
Российское руководство начало работать над новой редакцией так называемых «майских указов»
Это какого мая, не 2012 го ли, а может ? Пуйтин все указы издает чтобы правительство делало видимость работы. При наивысшем 23% исполнении оных, правительство выглядит либо постоянно пьяными либо дебилами.
Интересно в этом мае тоже будут «майские указы» ?
nikitin43 16 марта 2018 | 22:47
это уже сильно похоже или на " малую землю " то ли на кодекс строителя вове дворцов .
tks 16 марта 2018 | 22:53
Предэзидент БЛЕФуску.
shmuel63 16 марта 2018 | 23:00
Не заденет ли новая редакция "майских указов" чувства верующих в них пенсионеров и бюджетников?
ly4_sveta 16 марта 2018 | 23:07
Ещё не став президентом, раздаёт указы!?
Прямо-таки, поле чудес в стране дураков.
Насмешили...
aleks12 16 марта 2018 | 23:20
2024 год. Российское руководство начало работать над новой редакцией так называемых «майских указов»
Они были подписаны Владимиром Путиным почти 12 лет назад.