Российское руководство начало работать над новой редакцией так называемых «майских указов»

Они были подписаны Владимиром Путиным почти шесть лет назад. Сегодня президент сказал на встрече с работниками сферы здравоохранения, что в этот раз будет вестись подготовка указов по конкретным направлениям. Кремль также опубликовал перечень документов по итогам его послания федеральному собранию.

Всего лишь через два дня в России пройдут президентские выборы, одним из участников которых является Путин.