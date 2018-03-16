Российское руководство приняло решение об ответных мерах в отношении Великобритании
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, информацию об ответных шагах доведут до Лондона в ближайшее время. Когда именно, она не уточнила. Британское правительство высылает из страны более 20 сотрудников российского посольства, которые, по мнению Лондона, причастны к работе разведки.
Комментарии16
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dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 22:34
Следующий российский предатель в Лондоне для большей ясности будет расстрелян в упор из пулемёта «Максим». Пулемёт с лентами из музея Революции, форма НКВД, две пустые бутылки из-под «Столичной», а также личный письменный приказ Путина о расстреле будут оставлены неподалёку.
kottigr1 16 марта 2018 | 22:39
dobro_vam_v_dom: С "ответками" пиндосам и бритам Путин особо не забалуешь.. Они сначала расщепляют на атомы вагнеровцев, а лишь затем начинают выяснять зачем пол-тысячи путинских баранов поперлись к ним на пушечный выстрел..
gordy 16 марта 2018 | 22:54
"....информацию об ответных шагах доведут до Лондона в ближайшее время. Когда именно, она не уточнила."
19 марта?
ku111ku 16 марта 2018 | 22:56
kottigr1: У нас есть такие ракеты...но мы вам о них не расскажем...
olegleon 16 марта 2018 | 22:40
dobro_vam_v_dom: или его найдут с проломленной головой из которой будет торчать балалайка. тогда Кремлю нечего возразить будет.
raffal 16 марта 2018 | 22:47
olegleon:
Болван, Кремлю и сейчас нечем возразить, кроме как без рефреном "настамнет", "всёвыврёти" и "авыдакажити" в разных вариациях. Ну, куда болвану понять, что случилось очень нехорошее: России в мире никто больше не верит.
ignachio 16 марта 2018 | 22:54
....информацию об ответных шагах доведут до Лондона в ближайшее время. Когда именно............
Похоже они там наложили полные штаны. Хуже, чем после сбитого Боинга.
nikmart001 16 марта 2018 | 22:58
raffal: Ну и что вы переживаете, вас же в Англию все равно не пустят, будет Россия с Англией дружить или нет. И при чем тут вера?
raffal 16 марта 2018 | 23:03
nikmart001:
Несерьёзная реплика в весьма серьёзной политической дискуссии и уж совсем дрянной ситуацией в которой оказалась (в который раз!) Россия.
....
А куда меня пустят (или не пустят) Вас, любезный что? Верно! Не касается;)
nigelliri56 16 марта 2018 | 23:52
raffal: "...Ну, куда болвану понять, что случилось очень нехорошее: России в мире никто больше не верит."
К сожалению подобные лапти, с проломленной сейчас кисель-тв головой, могут "понять" только в том случае, когда независимо от них поменяется власть, и они легко, и непринужденно примут то, что им расскажут плохого про власть предыдущую.
garri19 16 марта 2018 | 22:41
dobro_vam_v_dom: Не подсказывай Старику Кабаеву, ему еще вами баранами руководить))
captainobvious 16 марта 2018 | 22:44
а вот какая интересная версия о подоплеке отравления Скрипаля циркулирует в определенных кругах: якобы он имел отношение к авторам т.н. "досье на Трампа", сфабрикованного MI-6, и собирался вернуться в Россию, чтобы передать эти данные кому положено. Вылет дочери из Москвы в Британию был частью операции по его выводу. Поэтому важно было устранить обоих, т.к. они оба были в курсе этой операции.
realtor_igor 16 марта 2018 | 22:46
Апсрететесь перед ЧМ что-то сделать.
detul 16 марта 2018 | 22:52
realtor_igor: Вы не переживайте. Просто 23 английских дипломата не смогут посмотреть на игру своей команды на ЧМ вживую. А если к тому времени, наплевав на свободу слова, в Британии закроют РТ, то придется смотреть ЧМ по спутниковым каналам.
snagging 16 марта 2018 | 22:53
Отзовут своих детей. А, всё остальное это курам на смех.
sergey_freeman 16 марта 2018 | 23:41
Об англичанах я был лучшего мнения. Видимо кто-то, или что-то крепко вывело их из себя, если они срываются в подобном духе. Мало того, что история с отравлением шита белыми нитками, но, как я это себе представляю, сделано всё это с нарочито торчащими ушами английских спецслужб. Кого так они хотели напугать ? Россию ? Это нереально ! А тогда кого ? Неужели это банальная провокация из средств политической архитектуры ? А может это подстава для Мэй ? Но тогда она просто дура, если клюнула на это. Тогда это многоходовка для дескридитации и отмены Brexit, с подарочным "прицепом" для России и дымовая завеса для внутриевропейских игроков?! Ясно одно: климатология явления европейская, почерк англо-сакский, направленность руссофобская.