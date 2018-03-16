Российское руководство приняло решение об ответных мерах в отношении Великобритании

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, информацию об ответных шагах доведут до Лондона в ближайшее время. Когда именно, она не уточнила. Британское правительство высылает из страны более 20 сотрудников российского посольства, которые, по мнению Лондона, причастны к работе разведки.