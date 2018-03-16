Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил выгнать чиновников, которые станут призывать бойкотировать выборы
Он посоветовал им сразу выехать из региона на Украину, — передает Интерфакс. По его сведениям, некоторые госслужащие из числа крымских татар будут призывать бойкотировать выборы.
Жители Крыма впервые в этот раз будут голосовать на выборах президента России.
Комментарии15
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vlad_kondrat 16 марта 2018 | 22:33
Под дулами автоматов на голосование, как и на известном "референдуме."
politroller 16 марта 2018 | 22:36
vlad_kondrat: как думаете какой % крымчан реально поддерживает присоединение к России?
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 22:49
politroller: До окупации, были разные опросы что то вроде в Севастополе больше 60% в остальных регионах не было и 30%.
В 2015м более 60% хотели больше полномочий но в составе Украины.
Штука в том что в Крыму российские войска, и поэтому любое голосование или опрос заранее неверен и не может считатся репрезентативным.
antimalin 16 марта 2018 | 22:46
vlad_kondrat: Под дулами автоматов на голосование, как и на известном "референдуме."
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Под дулами автоматов, которых никто не видел.
Целых 1,5 миллиона автоматов.
ignachio 16 марта 2018 | 22:50
Ноль целых пять миллионных автомата?
kottigr1 16 марта 2018 | 22:46
vlad_kondrat: Под дулами автоматов на голосование, как и на известном "референдуме."
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Ой, да ладно.. Какой там "референдум" в Крыму ?
Открыли пару-тройку участков, согнали туда стаю ополоумевших от путинских обещаний крымских бабок, сняли всё камерами ВГТРК.. А потом долго и нудно врут про какой-то там референдум о "присоединении к РФ Крыма", который якобы был в Крыму.
От лживых путинистом можно увидеть только жульничество и подлог.. На большее они не способны !
zapadnay 16 марта 2018 | 22:50
vlad_kondrat:
Вот тебе и свободное волеизъявление. Открытая угроза от главы Крыма. Памфилова нарушений не видит?
mifodiy 16 марта 2018 | 22:34
Бойкот нарушает закон о выборах ?
cite 16 марта 2018 | 22:42
Тебя бы, гоблин в петушиный угол давно пора.
mixanazarov 16 марта 2018 | 22:42
Выгнать - это уже демократия . Но могут и ноги предварительно сломать.
realtor_igor 16 марта 2018 | 22:44
Поддержку бойкота!
drtomsky 16 марта 2018 | 22:51
В Крыму есть такие чиновники? Или у Гоблина паранойя?
stalk25 16 марта 2018 | 22:53
Закон писан не всем. Аксёнову, в том числе.
genady_two 16 марта 2018 | 22:57
Пусть придут. Но проголосуют за любого другого, только не за Путина. Ведь голосование - то тайное. Или Аксёнов знает, как это тайное сделать явным?
jblack2 16 марта 2018 | 23:32
Пургу не гоните!
Ни один адекватный ЧИНОВНИК не будет делать этого!
Ему даже говорить не надо од этом!
Это же просто инстинкт самосохранения...