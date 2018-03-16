Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил выгнать чиновников, которые станут призывать бойкотировать выборы

Он посоветовал им сразу выехать из региона на Украину, — передает Интерфакс. По его сведениям, некоторые госслужащие из числа крымских татар будут призывать бойкотировать выборы.

Жители Крыма впервые в этот раз будут голосовать на выборах президента России.