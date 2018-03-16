Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов жалуется на ухудшение здоровья

Его сестра Наталья Каплан получила письмо, в котором Сенцов пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Осужденный добавляет, что здоровье теряется медленно, но безвозвратно, передает «Интерфакс». Сенцов отбывает 20-летний срок по обвинению в террористической деятельности. Он находится в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как «Белый медведь». Своей вины режиссер не признает.