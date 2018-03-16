Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов жалуется на ухудшение здоровья
Его сестра Наталья Каплан получила письмо, в котором Сенцов пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Осужденный добавляет, что здоровье теряется медленно, но безвозвратно, передает «Интерфакс». Сенцов отбывает 20-летний срок по обвинению в террористической деятельности. Он находится в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как «Белый медведь». Своей вины режиссер не признает.
Комментарии34
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kobylamay_sosetutrampa 16 марта 2018 | 22:34
Предлагаю йэховским либерастам начать сбор зубов и волос для Сенцова.
dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 22:39
Пусть Каплан ему лука пришлет. Или либеральная общественность.
Авитаминоз, мля...
edyunia 16 марта 2018 | 22:46
dobro_vam_v_dom: \\Авитаминоз, мля...\\
Твоё "добро", - да в твой дом.
antimalin 16 марта 2018 | 22:50
Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов жалуется на ухудшение здоровья
////////
Это как Надя Савченко жаловалась в свое время.
Из той же оперы.
dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 22:56
antimalin: Надюха мировой рекорд поставила: 70 без жратвы...
fibi 16 марта 2018 | 22:44
kobylamay_sosetutrampa: Какая же ты мразь
kobylamay_sosetutrampa 16 марта 2018 | 22:47
fibi: Насекомое, ПоНаХ!
pavelmistery 16 марта 2018 | 22:49
fibi: Тут их полно, не стоит тратить на этих кремлевских проституток своё время...
ku111ku 16 марта 2018 | 22:52
fibi: Ямало-Ненецк ему не нравится? А в Лондон не хочешь? В Солсберри?
b522 16 марта 2018 | 22:47
kobylamay_sosetutrampa: Начали собирать. Тебе Пирдосу путинскому на венок.
el_borz 16 марта 2018 | 22:58
kobylamay_sosetutrampa: И тебе @удила мозги, хотя..
serhio_25__ 16 марта 2018 | 22:37
Надо его в Англию выдать. Говорят, что различные шпионы, террористы и воры там идут на поправку и со здоровьем проблем не имеют.
captain_ 16 марта 2018 | 22:51
Ехал в такси. От таксиста узнал, что
- англичане воевали на стороне Гитлера,
- что мы, РФия, спасли пиндосов во время 2 мировой войны, поставляя им наши «Катюши», и
- что Путин через год разъ*бёт их всех нах…
Из отечественного у него были только крест и ФИО на бирке...
vladimir1917 16 марта 2018 | 23:20
captain_: - англичане воевали на стороне Гитлера,
======
во всяком случае то что наглия родина нацизма факт неоспаримый
olegleon 16 марта 2018 | 22:38
это возраст. волосы выпадают, зубы хуже становятся. но зато потом гринкард американцы дадут. хотя за провал могут и пожурить
icomefromsun 16 марта 2018 | 22:40
Наверняка Русские уже давно травят ядами неугодных. Это славная ордынско-кгбистская традиция СССР
gregor 16 марта 2018 | 22:44
Прочитал комменты ,убедился ....это русский мир .
oleg_kievlyanin 16 марта 2018 | 22:53
gregor: //Прочитал комменты ,убедился ....это русский мир .//
..... бессмысленный и беспощадный.
Война без мира.
tks 16 марта 2018 | 22:45
Обыкновенный путизм.
Он же эрзац- или гибридо- фашизм.
klukvik 16 марта 2018 | 22:46
цинга, впереди туберкулез.
хотя, справедливости ради, стоит отметить, что условия не хуже чем в фашистских концлагерях. т.е. жить можно(но не долго)
snikkersnepper 16 марта 2018 | 22:46
Надежда Савченко может умереть в ближайшие дни.
Эхо Москвы. 26 февраля 2015.
Состояние здоровья Надежды Савченко резко ухудшилось, сообщают в президентском Совете по правам человека.
Там же. 27 февраля 2015.
Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко, Николай Полозов заявил об ухудшении ее здоровья.
Там же. 11 марта 2015.
snikkersnepper 16 марта 2018 | 22:48
snikkersnepper:
Состояние здоровья Юлии Тимошенко ухудшилось – утверждают ее сторонники.
Евросоюз обеспокоен ухудшением состояния здоровья экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.
Состояние здоровья бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко, которая находится под арестом, резко ухудшилось.
Я только начал.
edyunia 16 марта 2018 | 22:52
snikkersnepper: \\Я только начал.\\
Странно, обычно после ареста состояние здоровья только улучшается.
sadda 16 марта 2018 | 22:47
Мрази путинские.
b522 16 марта 2018 | 22:51
sadda: Недалеко от своего гуру ушли. Такие же твари, которых презирает весь мир.
mymymy 16 марта 2018 | 22:48
Судя по Славику Ковтуну, вылазка волос - это вообще нормальное состояние украинских голов.
edyunia 16 марта 2018 | 22:50
mymymy: \\Судя по Славику Ковтуну\\
А почему не по Вовику плешивому?
b522 16 марта 2018 | 22:54
mymymy: Судя по последним событиям остатки волос вылезают у вашего предводителя лилипутов...
piterjanis 16 марта 2018 | 23:00
неужели поклонникам его таланта,сложно выслать ему витамины?
velbkeirf1 16 марта 2018 | 23:02
в котором Сенцов пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы\\\\\\\\\\\\\\\\
Знал бы где упасть, соломки бы подстелил
vladimir1917 16 марта 2018 | 23:18
отправьте его на родину через пару лет хохлы его сами грохнут
jblack2 16 марта 2018 | 23:26
Судя по регулярным новостям из мест ЗЭКлючения об Олеге Сенцове, о нём беспокоятся серьёзные люди.
Только, не время сейчас.
Киев недоговороспособен, враждебен, неадекватен абсолютно!
Короче - сиди Олежек, жди когда в Киеве что-то поменяется...
komandarm_68 16 марта 2018 | 23:29
он просто стареет... А тех, кого он хотел взорвать, уже давно были бы мертвы в случае удачной попытки взрыва, у них тоже бы не было ни волос, ни зубов. Пусть стареет дальше))
annacrimea 16 марта 2018 | 23:43
Вот просто от всего временно оккупированного Крыма хочется искренне пожелать всем слопатыедам: дай боже и вам того же! Да сторицей! И до седьмого колена!