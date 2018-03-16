Z Архив новостей новости
5 34 6 1686
22:30, 16 марта 2018

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов жалуется на ухудшение здоровья

Его сестра Наталья Каплан получила письмо, в  котором Сенцов пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Осужденный добавляет, что здоровье теряется медленно, но безвозвратно, передает «Интерфакс». Сенцов отбывает 20-летний срок по обвинению в террористической деятельности. Он находится в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как «Белый медведь». Своей вины режиссер не признает.

Комментарии

34

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kobylamay_sosetutrampa 16 марта 2018 | 22:34

Предлагаю йэховским либерастам начать сбор зубов и волос для Сенцова.

dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 22:39

Пусть Каплан ему лука пришлет. Или либеральная общественность.
Авитаминоз, мля...

edyunia 16 марта 2018 | 22:46

dobro_vam_v_dom: \\Авитаминоз, мля...\\
Твоё "добро", - да в твой дом.

antimalin 16 марта 2018 | 22:50

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов жалуется на ухудшение здоровья
////////

Это как Надя Савченко жаловалась в свое время.
Из той же оперы.

dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 22:56

antimalin: Надюха мировой рекорд поставила: 70 без жратвы...

fibi 16 марта 2018 | 22:44

kobylamay_sosetutrampa: Какая же ты мразь

kobylamay_sosetutrampa 16 марта 2018 | 22:47

fibi: Насекомое, ПоНаХ!

pavelmistery 16 марта 2018 | 22:49

fibi: Тут их полно, не стоит тратить на этих кремлевских проституток своё время...

ku111ku 16 марта 2018 | 22:52

fibi: Ямало-Ненецк ему не нравится? А в Лондон не хочешь? В Солсберри?

b522 16 марта 2018 | 22:47

kobylamay_sosetutrampa: Начали собирать. Тебе Пирдосу путинскому на венок.

el_borz 16 марта 2018 | 22:58

kobylamay_sosetutrampa: И тебе @удила мозги, хотя..

serhio_25__ 16 марта 2018 | 22:37

Надо его в Англию выдать. Говорят, что различные шпионы, террористы и воры там идут на поправку и со здоровьем проблем не имеют.

captain_ 16 марта 2018 | 22:51

Ехал в такси. От таксиста узнал, что
- англичане воевали на стороне Гитлера,
- что мы, РФия, спасли пиндосов во время 2 мировой войны, поставляя им наши «Катюши», и
- что Путин через год разъ*бёт их всех нах…

Из отечественного у него были только крест и ФИО на бирке...

vladimir1917 16 марта 2018 | 23:20

captain_: - англичане воевали на стороне Гитлера,
======
во всяком случае то что наглия родина нацизма факт неоспаримый

olegleon 16 марта 2018 | 22:38

это возраст. волосы выпадают, зубы хуже становятся. но зато потом гринкард американцы дадут. хотя за провал могут и пожурить

icomefromsun 16 марта 2018 | 22:40

Наверняка Русские уже давно травят ядами неугодных. Это славная ордынско-кгбистская традиция СССР

gregor 16 марта 2018 | 22:44

Прочитал комменты ,убедился ....это русский мир .

oleg_kievlyanin 16 марта 2018 | 22:53

gregor: //Прочитал комменты ,убедился ....это русский мир .//
..... бессмысленный и беспощадный.
Война без мира.

tks 16 марта 2018 | 22:45

Обыкновенный путизм.
Он же эрзац- или гибридо- фашизм.

klukvik 16 марта 2018 | 22:46

цинга, впереди туберкулез.
хотя, справедливости ради, стоит отметить, что условия не хуже чем в фашистских концлагерях. т.е. жить можно(но не долго)

snikkersnepper 16 марта 2018 | 22:46

Надежда Савченко может умереть в ближайшие дни.
Эхо Москвы. 26 февраля 2015.

Состояние здоровья Надежды Савченко резко ухудшилось, сообщают в президентском Совете по правам человека.
Там же. 27 февраля 2015.

Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко, Николай Полозов заявил об ухудшении ее здоровья.
Там же. 11 марта 2015.

snikkersnepper 16 марта 2018 | 22:48

snikkersnepper:

Состояние здоровья Юлии Тимошенко ухудшилось – утверждают ее сторонники.

Евросоюз обеспокоен ухудшением состояния здоровья экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.

Состояние здоровья бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко, которая находится под арестом, резко ухудшилось.



Я только начал.

edyunia 16 марта 2018 | 22:52

snikkersnepper: \\Я только начал.\\
Странно, обычно после ареста состояние здоровья только улучшается.

sadda 16 марта 2018 | 22:47

Мрази путинские.

b522 16 марта 2018 | 22:51

sadda: Недалеко от своего гуру ушли. Такие же твари, которых презирает весь мир.

mymymy 16 марта 2018 | 22:48

Судя по Славику Ковтуну, вылазка волос - это вообще нормальное состояние украинских голов.

edyunia 16 марта 2018 | 22:50

mymymy: \\Судя по Славику Ковтуну\\
А почему не по Вовику плешивому?

b522 16 марта 2018 | 22:54

mymymy: Судя по последним событиям остатки волос вылезают у вашего предводителя лилипутов...

piterjanis 16 марта 2018 | 23:00

неужели поклонникам его таланта,сложно выслать ему витамины?

velbkeirf1 16 марта 2018 | 23:02

в котором Сенцов пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы\\\\\\\\\\\\\\\\
Знал бы где упасть, соломки бы подстелил

vladimir1917 16 марта 2018 | 23:18

отправьте его на родину через пару лет хохлы его сами грохнут

jblack2 16 марта 2018 | 23:26

Судя по регулярным новостям из мест ЗЭКлючения об Олеге Сенцове, о нём беспокоятся серьёзные люди.
Только, не время сейчас.
Киев недоговороспособен, враждебен, неадекватен абсолютно!
Короче - сиди Олежек, жди когда в Киеве что-то поменяется...

komandarm_68 16 марта 2018 | 23:29

он просто стареет... А тех, кого он хотел взорвать, уже давно были бы мертвы в случае удачной попытки взрыва, у них тоже бы не было ни волос, ни зубов. Пусть стареет дальше))

annacrimea 16 марта 2018 | 23:43

Вот просто от всего временно оккупированного Крыма хочется искренне пожелать всем слопатыедам: дай боже и вам того же! Да сторицей! И до седьмого колена!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 марта Поздравить…

5 285 6 5452 13.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 284 6 6953 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 209 6 10376 07:25
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1213 6 66020 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 109 6 6357 07:00
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 665 6 46870 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 377 6 28318 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 243 6 19311 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 137 6 11119 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8362 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Выборы Президента. Провокации не пройдут Не сомневаюсь, что по сложившейся «доброй» традиции некоторые люди попытаются устроить шоу в день выборов. Но организовать 18 марта реальные «карусели» будет невозможно…

5 120 6 10751 16:33
Kмосква, выборы, мнения
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 64 6 5747 12.03
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 155 6 13993 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 104 6 9331 13.03
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5587 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Новости

Борис Джонсон возложил на российского президента ответственность за нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля По словам главы внешнеполитического ведомства, по всей вероятности, приказ использовать химическое оружие на британской территории отдал Владимир Путин…

5 80 6 7483

Популярное за неделю

Новости

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская попросила ЦИК снять с президентских выборов Ксению Собчак Это связано с позицией кандидата по принадлежности Крыма…

5 173 6 45720
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 160 6 146516 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 13652 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 576 6 224367 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 199 6 205475 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6784795
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3351163

Сегодня в эфире