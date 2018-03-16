По итогам жеребьевки четвертьфинальной стадии футбольной Лиги Европы ЦСКА получил в соперники по лондонский Арсенал
По итогам жеребьевки четвертьфинальной стадии футбольной Лиги Европы столичный ЦСКА получил в соперники по лондонский Арсенал.
В четвертьфинале Еврокубка, пусть даже и второго по значимости, слабых соперников не бывает. И все же армейцам достался гранд. Арсенал наряду с мадридским Атлетико – главные фавориты нынешнего розыгрыша Лиги Европы.
Возможно, нынешний сезон – далеко не лучший для лондонцев. В АПЛ Арсенал идет лишь 6-м. С отставанием от зоны Лиги Чемпионов аж в 12 очков. Увы, тем более собранными будут подопечные Венгера в противостоянии с ЦСКА. Другого шанса пробиться в главный клубный турнир Старого Света на следующий сезон у канониров практически не осталось.
Интересно, что соперники дважды встречались на групповой стадии Лиги Чемпионов в 2006-м году. В Москве ЦСКА победил 1-0. А на Эмерейтс удержал нулевую ничью.
К слову, тот матч оказался последним сухим для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева на последующие 11 лет.
Комментарии3
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dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 22:13
Кони должны растоптать англосаксов!
calorad 16 марта 2018 | 22:15
3 раз вижу новость за 6 часов(до си пор это новость?) и третий раз все равно с ошибками.
mifodiy 16 марта 2018 | 22:23
Зловещий хохот Арсена Венгера услышали даже в студии Эхо Москвы ...