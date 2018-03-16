По итогам жеребьевки четвертьфинальной стадии футбольной Лиги Европы ЦСКА получил в соперники по лондонский Арсенал

По итогам жеребьевки четвертьфинальной стадии футбольной Лиги Европы столичный ЦСКА получил в соперники по лондонский Арсенал.

В четвертьфинале Еврокубка, пусть даже и второго по значимости, слабых соперников не бывает. И все же армейцам достался гранд. Арсенал наряду с мадридским Атлетико – главные фавориты нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

Возможно, нынешний сезон – далеко не лучший для лондонцев. В АПЛ Арсенал идет лишь 6-м. С отставанием от зоны Лиги Чемпионов аж в 12 очков. Увы, тем более собранными будут подопечные Венгера в противостоянии с ЦСКА. Другого шанса пробиться в главный клубный турнир Старого Света на следующий сезон у канониров практически не осталось.

Интересно, что соперники дважды встречались на групповой стадии Лиги Чемпионов в 2006-м году. В Москве ЦСКА победил 1-0. А на Эмерейтс удержал нулевую ничью.

К слову, тот матч оказался последним сухим для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева на последующие 11 лет.