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22:04, 16 марта 2018

Федеральная разведывательная служба Германии создает подразделение контрразведки для шпионажа за рос.спецслужбами

Федеральная разведывательная служба Германии создает новое подразделение контрразведки для шпионажа за российскими спецслужбами. Решение ускорить подготовку новых агентов, было обусловлено, кроме прочего, нападением на Сергея Скрипаля в Лондоне.

После окончания Холодной войны германская внешняя разведка BNDприостановила шпионаж за иностранными спецслужбами. Однако случай с Сергеем Скрипалем подстегнул претворение в жизнь отложенного было проекта. Как сообщает журнал«Шпигель», теперь в ведомстве будет основан новый отдел для проведения ответных контрразведывательных мероприятий.

В фокусе BND будут Россия, Иран, Китай и Северная Корея. Нацеленным шпионажем против этих стран займутся 50 специально подготовленных агентов. «Шпигель» сообщает, что к решению создать это подразделение привела, прежде всего, озабоченность из-за увеличившейся активности российских и китайских спецслужб – причем как в Европе, так и в Германии. Немецкая разведка надеется приостановить шпионскую деятельность или собрать информацию о ее целях и методах.
Канцлер ФРГ подчеркнула накануне при встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, что «многие следы указывают на то, что Россия несет ответственность за нападение на Скрипаля». Ранее бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль призвал коллег не делать из этого случая теорию российского заговора.

Меркель подчеркнула, что «Германия поддерживает британское требование, чтобы Россия объяснила, как ядовитый газ был использован для попытки убийства в Великобритании».

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 16 марта 2018 | 22:07

Чем ответит фюрер? Втянется в гонку вооружений еще сильнее? Или расхуярит наконец этот рассадник госдепа и пятой колонны - Воронеж??? Или гейропский Омск??? Или навальнический Саратов???

el_borz 16 марта 2018 | 22:10

И ваще германцы и союзники пусть бабосы заплатят России за беспособность их армий.

nikitin43 16 марта 2018 | 22:11

russkie_za_sverjenie:уже сейчас накормив селёдкой с огурцами пустили адептов нацлидера гадить в сельские колодцы...

olegleon 16 марта 2018 | 22:12

"После окончания Холодной войны германская внешняя разведка BNDприостановила шпионаж за иностранными спецслужбами. "

шутка дня! а теперь они на улице новых Штирлицев наберут. ведь Штирлиц как раз и работал в VI отдел РСХА (SD-Ausland)

raffal 16 марта 2018 | 22:23

olegleon:
Болван, все эти современные "штирлицы" ака Максимы Исаевы, весьма интенсивно бегут на Запад. Ещё со времён совдепии, бегство шпионов т.н. "соцлагеря" к супостату, висело буквально дамокловым мечом над спецслужбами "нерушимого и братского союза по оружию". Дошло до того, что сам главный босс румынской разведки сбежал, и не с пустыми руками, а прихватив массу документов о том, что повивальной бабкой современного терроризма, угона пассажирских самолётов был СССР.

tks 16 марта 2018 | 22:42

olegleon: Управление. РСХА - главное управление, а VI Amt это управление...

mppv 16 марта 2018 | 22:16

Первым делом арестовать всех с русской фамилией Меркель ...

spec71205 16 марта 2018 | 22:24

...как попало химическое вещество в Англию? Странный вопрос?)) А как попал гексокен в подвалы домов Москвы и Рязани. Это тварь из ФСБ не понимала что вытворяла когда пускала дома на воздух для поднятия своего рейтинга!!! -скажу по секрету ...и мы на федирации создали свои отделы ...для борьбы с презиками с конторы ...будем делиться информацией с немецкими коллегами!

brocer 16 марта 2018 | 22:24

Наберут как обычно 80% агентов СВР. Это только в РФ прокатит или в Китае или в Иране.

mifodiy 16 марта 2018 | 22:25

Успеют ?

tks 16 марта 2018 | 22:36

BND, ВНД... что-то напоминает... А! О! Вспомнил! Это не агентесса ли этого ведомства спалила некоего Вольдемара П., уроженца города-героя Ленинграда, из Дрезденского так сказать, отдела Штази?

velbkeirf1 16 марта 2018 | 22:36

Меркель подчеркнула «Германия поддерживает британское требование, чтобы Россия объяснила, как ядовитый газ был использован для попытки убийства в Великобритании».
Alte Weiber und Frösche quacken viel

spec71205 16 марта 2018 | 22:39

...Вы не поверите я сам с удовольствием сдаю в Европе граждан эрэфии! И мне обсалютно их не жал! -а когда бываю дома на Кавказе продолжаю это делать! -всех не Кавказцев держу в поле зрения. Что не так звоню дагестанским сотрудникам. КОМАНДИРОВАНЫХ посылаю по адресу!

tks 16 марта 2018 | 22:51

spec71205: ...по ложному адресу? )))

spec71205 16 марта 2018 | 23:02

tks: почему так думаете что по ложному! По реальному! -мой дом планета земля . И мне по фиг кто злодей. Шас я в Польше собираюсь в ирландию . Увижу подозрительные русгое лицо позвоню куда надо чтобы взяли на контроль! Мне зверем с гексокеном и отровляющим веществом Новичок тут не нужен!

tks 16 марта 2018 | 23:20

spec71205: Каков злодей!! Прям как лютый асмодей! )))

stoned_fox 16 марта 2018 | 23:33

spec71205: От паранойи лечиться не пробовал?!

nordman_berlin 16 марта 2018 | 23:19

Abwehr, по немецки значит оборона, защита

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