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22:02, 16 марта 2018

Более 50 наблюдателей от штаба Алексея Навального собираются поехать в Чечню для контроля над голосованием на выборах

Более 50 наблюдателей от штаба Алексея Навального собираются поехать в Чечню для контроля над голосованием на выборах президента. По некоторым данным, они не обеспечены должной помощью от правозащитных организаций.

То, что более 50 независимых наблюдателей поедут в Чечню, не было известно ни Совету по правам человека, ни партиям КПРФ и Яблоко, у которых были получены соответствующие направления. Так утверждает «Новая газета». По ее данным, отправка наблюдателей была личной инициативой штаба политика Алексея Навального.

При этом пресс-секретарь оппозиционера Руслан Шаведдинов рассказал изданию, что единственной на сегодняшний момент мерой безопасности является публичность. По его словам, если наблюдатели не будут доступны, то штаб начнет публично об этом рассказывать. Между тем юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов назвал уполномоченного по правам человека и СПЧ неэффективными механизмами защиты. Впрочем, на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой сторонники Алексея Навального, как пишет «Новая газета», предложили взять ей на себя гарантии безопасности наблюдателей в Чечне.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале назвал ее самым безопасным регионом планеты и заявил, что выборы в республике станут самыми прозрачными и демократичными. Он также выразил готовность принять наблюдателей от штаба Алексея Навального.

Комментарии

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brocer 16 марта 2018 | 22:07

Они денег хотят заработать, или что?

olegleon 16 марта 2018 | 22:09

brocer: провокацию большую устроить хотят. будут потом орать, что всё подделано

vasilevich58 16 марта 2018 | 22:25

Толку от этого не будет ни какого, а приключения на свою жопу найдут.
То. что в Чечне все результаты нарисованы это известно, и тех. кто придёт это проверять ждёт в лучшем случае тюрьма после подброшенной наркоты.

olegleon 16 марта 2018 | 22:35

vasilevich58: там и рисовать ничего не надо. в этом то и дурь этих наблюдателей.

bereshukrasehaivpesch 16 марта 2018 | 22:12

brocer: Денег под это дело собрал, а послал, не послал никто не проверит

abuvgrobu 16 марта 2018 | 22:10

Собираются ? Тогда пусть побольше мыла с собой захватят, а то горцы им без мыла пердаки раздерут,

kottigr1 16 марта 2018 | 22:18

abuvgrobu: Собираются ? Тогда пусть побольше мыла с собой захватят, а то горцы им без мыла пердаки раздерут,
--------------------------------------------------------------------
Так же разнесут как сотрудникам российских спецслужб, которых Рамзан приказал отстреливать как бродячих собак, если они приедут без его разрешения в Чечню ?

putinnavsegda 16 марта 2018 | 22:49

>а то горцы им без мыла пердаки раздерут,

собственный опыт?

alien_3 16 марта 2018 | 22:12

Выражаю уважение и благодарность этим смелым людям!

ugiazov 16 марта 2018 | 22:14

alien_3: Ох беспокоюсь я за их безопасность!

(комментарий скрыт)

shlevet 16 марта 2018 | 22:13

Да пускай едут.
Казенных денег ведь не жалко

nikitin43 16 марта 2018 | 22:13

Смело , по -мужски , но очень опасно , в расеи везде могут наблюдателей убить , тем более там куда бастрык своих телят не гонял .

gotoviy_emigrant 16 марта 2018 | 22:24

Рамзан слово держит. Такой человек,если друг то настоящий друг. А если враг то достойный враг

nikitin43 16 марта 2018 | 22:25

gotoviy_emigrant: рамзан шавка под фсб , не надо выдумывать идолов.

max3446 16 марта 2018 | 22:25

А ничтожество навральный у нас разве кандидат? Он ведь ЛУУУУУУЗЕР, его не допустили до выборов, потому что он уркаган. Какие еще наблюдатели?

toyama_tokanawa99 16 марта 2018 | 22:26

А отчёты наблюдателей во внимание кто-то принимает? По-моему,всегда чихали на эти отчёты...

obana 16 марта 2018 | 22:40

toyama_tokanawa99: Думаю, что голосование действительно будет 100% за Путина, т. к. в Чечне не посмеют ослушаться грозного вождя.

spec71205 16 марта 2018 | 22:32

...купленная оппозиция как и сам ходорковский! Тот чтобы поднят языку порвал бюлетен. А эти поехали в грозный)))

obana 16 марта 2018 | 22:37

Удачи вам, бесстрашные бойцы!!! Возвращайтесь все домой целыми и невредимыми к родным и любимым.

agronom 16 марта 2018 | 23:04

Никакого проку от этих наблюдателей не будет, но и обижать их никто не станет.

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