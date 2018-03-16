Более 50 наблюдателей от штаба Алексея Навального собираются поехать в Чечню для контроля над голосованием на выборах президента. По некоторым данным, они не обеспечены должной помощью от правозащитных организаций.

То, что более 50 независимых наблюдателей поедут в Чечню, не было известно ни Совету по правам человека, ни партиям КПРФ и Яблоко, у которых были получены соответствующие направления. Так утверждает «Новая газета». По ее данным, отправка наблюдателей была личной инициативой штаба политика Алексея Навального.

При этом пресс-секретарь оппозиционера Руслан Шаведдинов рассказал изданию, что единственной на сегодняшний момент мерой безопасности является публичность. По его словам, если наблюдатели не будут доступны, то штаб начнет публично об этом рассказывать. Между тем юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов назвал уполномоченного по правам человека и СПЧ неэффективными механизмами защиты. Впрочем, на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой сторонники Алексея Навального, как пишет «Новая газета», предложили взять ей на себя гарантии безопасности наблюдателей в Чечне.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале назвал ее самым безопасным регионом планеты и заявил, что выборы в республике станут самыми прозрачными и демократичными. Он также выразил готовность принять наблюдателей от штаба Алексея Навального.