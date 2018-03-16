Граждан России на территории Украины в воскресенье не допустят к голосованию в дипломатических учреждениях
Об этом телеканалу 112.Украина рассказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Дипломатические учреждения России на территории Украины находятся в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.
Комментарии36
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romashka__ 16 марта 2018 | 22:03
Провокация. Успехов Украине!
danko_fuflo 16 марта 2018 | 22:04
romashka__: вешайся мартышка! Успехов и здоровья!
dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 22:08
Чего еще можно ожидать от бандеровского государства. Слава богу, пока концлагеря для русский не строят...
kapitonovih_36 16 марта 2018 | 22:17
дикари хохлозадые и живут по дикарским законам...
kottigr1 16 марта 2018 | 22:24
dobro_vam_v_dom: Слава богу, пока концлагеря для русский не строят...
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Невозможно составить конкуренцию ФСИН РФ.. Это удавалось только Гитлеру.
danko_fuflo 16 марта 2018 | 22:25
kottigr1: кенгур.
shakhtar 16 марта 2018 | 22:28
dobro_vam_v_dom: у Вас в паспорте написано что вы русский ????? А может Вы не русский , а калмык или мордвин !!????
aleksandr39 16 марта 2018 | 22:28
danko_fuflo: Вот и я говорю ,что боевиков -наемников -военных преступников судить в Нюрнберге за преступления против человечности .
kottigr1 16 марта 2018 | 22:06
romashka__: Зачем вообще Путину какие либо голоса избирателей.. ? .. В ЦИКе ему нарисуют любой результат, который он скажет, как обычно.. Пипл всё схавает.
olegleon 16 марта 2018 | 22:07
romashka__: не провокация, а очередной маразм украинских властей. ну никто же не виноват, что в индексе счастья бывшие советские республики находятся на 50-й - 70-й позиции, а украинцы дальше 130-й упали. никто их не заставлял устраивать Майдан и стать самым несчастным государством в Европе
kottigr1 16 марта 2018 | 22:14
olegleon: Странно, что Вас не смущает, что во Всемирном индексе счастья (The Happy Planet Index) Россия находится рядом с такими странами как Афганистан, Руанда, Уганда, Сирия, Конго...
minerr 16 марта 2018 | 22:22
kottigr1: В топку этот индекс - в нем даже Канада находится намного ниже той же самой Залежной, а США еще ниже и даже ниже чем те же Афганистан, Руанда, Уганда, Сирия, Конго. Походу, неграмотные свидомые этот индекс просчитвали.
olegleon 16 марта 2018 | 22:25
kottigr1: ты адрес то этой конторы, которая нарисовала твой индекс, нашёл? ))))
kottigr1 16 марта 2018 | 22:34
olegleon: Разе этот адрес кто-то терял ? ..
Международный индекс счастья (англ. Happy Planet Index) — индекс, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира, который был предложен Фондом новой экономики (англ. New Economics Foundation) в июле 2006 года. Главная задача индекса — отразить «действительное» благосостояние наций.
olegleon 16 марта 2018 | 22:44
kottigr1: ты уже который день адрес этой New Economics Foundation найти не можешь. таких фейковых фаундейшн с десяток можно сделать и везде писать, что на Украине лучше, чем в Канаде или Финляндии. только какой дурак в это поверит?
kottigr1 16 марта 2018 | 22:49
olegleon: У Вас прогрессирует амнезия.. ? Вам ссылки уже давали. Сходите к доктору..
http://happyplanetindex.org/
www.neweconomics.org
olegleon 16 марта 2018 | 22:55
kottigr1: опять придуриваешься?! фактический почтовый адрес этой конторы дай. или его просто не существует, как и самого фонда?
kottigr1 16 марта 2018 | 23:05
olegleon: Вы точно не даун ?
У них даже на сайте ведь указан почтовый адрес !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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politroller 16 марта 2018 | 22:32
kottigr1:
объясните как такое возможно, что Россия на 116-м месте, а США рядом на на 108-м?
kottigr1 16 марта 2018 | 22:36
politroller: Посмотрите в методике расчета индекса. Там наверняка всё есть.
politroller 16 марта 2018 | 22:43
kottigr1: чтобы Россия поднялась в индексе счастья, необходима т.н. "скандинавская модель" и не вижу в этом ничего нереального - модель в общем социальная, "левая" и народ её поддержит... Вот только нет кадидата, который бы её продвигал. Даже оппозиционного и несистемного, нету в принципе. Вместо этого - Навальный.
olegleon 16 марта 2018 | 22:51
politroller: потому что это фейковый сайт. там и Украина выше всех ))
ku111ku 16 марта 2018 | 22:08
romashka__: А зачем нам дипотношения с таким соседом?
vulgaris_liberal 16 марта 2018 | 22:11
romashka__: Орда они и есть орда. Тем более, что надо отвлечь украинских быдланов от новости, что на майдане их отстреливали люди авакова :)
kobylamay_sosetutrampa 16 марта 2018 | 22:29
romashka__: "Провокация. Успехов Украине!"-----------Ромашка-ибанашка, провокация- это сам факт твоего существования. Провокация природы.
aleksandr39 16 марта 2018 | 22:04
Пусть возвращаются к себе в Рашу .
shlevet 16 марта 2018 | 22:08
aleksandr39: // Пусть возвращаются к себе в Рашу . //
Тебя забыли спросить
aleksandr39 16 марта 2018 | 22:22
shlevet: Что забыл у " врагов " в Украине ??/
dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 22:10
aleksandr39: А ты, укроп, возвращайся на свои хохляцкие сайты. Правда, там демократично запрещены форумы...
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 22:31
dobro_vam_v_dom: Бабаматерь - тебя видимо насилуют в Ольгино? Совсем сдурела, обратись в Басманный суд.
abuvgrobu 16 марта 2018 | 22:08
Не нужно им мешать . Реального результата на итоги выборов это не окажет , а мир в лишний раз пусть убедится в дебилизме свинорылых...
o_smirnov 16 марта 2018 | 22:14
Украина заявила, что граждане России могут свободно проголосовать за своего любимого вождя, приехав на территорию России.
liquidsky__ 16 марта 2018 | 22:31
o_smirnov: Посольство России - территория России, согласно международному праву.
aleksandr39 16 марта 2018 | 22:33
liquidsky__: Где было " ваше " право когда захватывали Крым и развязывали войну в Донбассе ???
andrey_yrich__a 16 марта 2018 | 22:29
Так и брызжет дЭмократией, Незалежная...
vvpv 16 марта 2018 | 22:30
Если мид России что то там вякает про международное право, то и выборы Россия должна проводить по международному праву, которое она нарушает проводя их на чужой оккупированной территоррии, согласно этому самому праву. Украина с полным правом не признает эти выбору и вполне может не допускать их на своей территории.