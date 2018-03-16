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22:00, 16 марта 2018

Граждан России на территории Украины в воскресенье не допустят к голосованию в дипломатических учреждениях

Об этом телеканалу 112.Украина рассказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Дипломатические учреждения России на территории Украины находятся в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Комментарии

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romashka__ 16 марта 2018 | 22:03

Провокация. Успехов Украине!

danko_fuflo 16 марта 2018 | 22:04

romashka__: вешайся мартышка! Успехов и здоровья!

dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 22:08

Чего еще можно ожидать от бандеровского государства. Слава богу, пока концлагеря для русский не строят...

kapitonovih_36 16 марта 2018 | 22:17

дикари хохлозадые и живут по дикарским законам...

kottigr1 16 марта 2018 | 22:24

dobro_vam_v_dom: Слава богу, пока концлагеря для русский не строят...
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Невозможно составить конкуренцию ФСИН РФ.. Это удавалось только Гитлеру.

danko_fuflo 16 марта 2018 | 22:25

kottigr1: кенгур.

shakhtar 16 марта 2018 | 22:28

dobro_vam_v_dom: у Вас в паспорте написано что вы русский ????? А может Вы не русский , а калмык или мордвин !!????

aleksandr39 16 марта 2018 | 22:28

danko_fuflo: Вот и я говорю ,что боевиков -наемников -военных преступников судить в Нюрнберге за преступления против человечности .

kottigr1 16 марта 2018 | 22:06

romashka__: Зачем вообще Путину какие либо голоса избирателей.. ? .. В ЦИКе ему нарисуют любой результат, который он скажет, как обычно.. Пипл всё схавает.

olegleon 16 марта 2018 | 22:07

romashka__: не провокация, а очередной маразм украинских властей. ну никто же не виноват, что в индексе счастья бывшие советские республики находятся на 50-й - 70-й позиции, а украинцы дальше 130-й упали. никто их не заставлял устраивать Майдан и стать самым несчастным государством в Европе

kottigr1 16 марта 2018 | 22:14

olegleon: Странно, что Вас не смущает, что во Всемирном индексе счастья (The Happy Planet Index) Россия находится рядом с такими странами как Афгани­стан, Руанда, Уганда, Сирия, Конго...

minerr 16 марта 2018 | 22:22

kottigr1: В топку этот индекс - в нем даже Канада находится намного ниже той же самой Залежной, а США еще ниже и даже ниже чем те же Афгани­стан, Руанда, Уганда, Сирия, Конго. Походу, неграмотные свидомые этот индекс просчитвали.

olegleon 16 марта 2018 | 22:25

kottigr1: ты адрес то этой конторы, которая нарисовала твой индекс, нашёл? ))))

kottigr1 16 марта 2018 | 22:34

olegleon: Разе этот адрес кто-то терял ? ..
Международный индекс счастья (англ. Happy Planet Index) — индекс, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира, который был предложен Фондом новой экономики (англ. New Economics Foundation) в июле 2006 года. Главная задача индекса — отразить «действительное» благосостояние наций.

olegleon 16 марта 2018 | 22:44

kottigr1: ты уже который день адрес этой New Economics Foundation найти не можешь. таких фейковых фаундейшн с десяток можно сделать и везде писать, что на Украине лучше, чем в Канаде или Финляндии. только какой дурак в это поверит?

kottigr1 16 марта 2018 | 22:49

olegleon: У Вас прогрессирует амнезия.. ? Вам ссылки уже давали. Сходите к доктору..
http://happyplanetindex.org/
www.neweconomics.org

olegleon 16 марта 2018 | 22:55

kottigr1: опять придуриваешься?! фактический почтовый адрес этой конторы дай. или его просто не существует, как и самого фонда?

kottigr1 16 марта 2018 | 23:05

olegleon: Вы точно не даун ?
У них даже на сайте ведь указан почтовый адрес !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10 Salamanca Place
London
SE1 7HB

politroller 16 марта 2018 | 22:32

kottigr1:
объясните как такое возможно, что Россия на 116-м месте, а США рядом на на 108-м?

kottigr1 16 марта 2018 | 22:36

politroller: Посмотрите в методике расчета индекса. Там наверняка всё есть.

politroller 16 марта 2018 | 22:43

kottigr1: чтобы Россия поднялась в индексе счастья, необходима т.н. "скандинавская модель" и не вижу в этом ничего нереального - модель в общем социальная, "левая" и народ её поддержит... Вот только нет кадидата, который бы её продвигал. Даже оппозиционного и несистемного, нету в принципе. Вместо этого - Навальный.

olegleon 16 марта 2018 | 22:51

politroller: потому что это фейковый сайт. там и Украина выше всех ))

ku111ku 16 марта 2018 | 22:08

romashka__: А зачем нам дипотношения с таким соседом?

vulgaris_liberal 16 марта 2018 | 22:11

romashka__: Орда они и есть орда. Тем более, что надо отвлечь украинских быдланов от новости, что на майдане их отстреливали люди авакова :)

kobylamay_sosetutrampa 16 марта 2018 | 22:29

romashka__: "Провокация. Успехов Украине!"-----------Ромашка-ибанашка, провокация- это сам факт твоего существования. Провокация природы.

aleksandr39 16 марта 2018 | 22:04

Пусть возвращаются к себе в Рашу .

shlevet 16 марта 2018 | 22:08

aleksandr39: // Пусть возвращаются к себе в Рашу . //

Тебя забыли спросить

aleksandr39 16 марта 2018 | 22:22

shlevet: Что забыл у " врагов " в Украине ??/

dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 22:10

aleksandr39: А ты, укроп, возвращайся на свои хохляцкие сайты. Правда, там демократично запрещены форумы...

vlad_kondrat 16 марта 2018 | 22:31

dobro_vam_v_dom: Бабаматерь - тебя видимо насилуют в Ольгино? Совсем сдурела, обратись в Басманный суд.

abuvgrobu 16 марта 2018 | 22:08

Не нужно им мешать . Реального результата на итоги выборов это не окажет , а мир в лишний раз пусть убедится в дебилизме свинорылых...

(комментарий скрыт)

o_smirnov 16 марта 2018 | 22:14

Украина заявила, что граждане России могут свободно проголосовать за своего любимого вождя, приехав на территорию России.

liquidsky__ 16 марта 2018 | 22:31

o_smirnov: Посольство России - территория России, согласно международному праву.

aleksandr39 16 марта 2018 | 22:33

liquidsky__: Где было " ваше " право когда захватывали Крым и развязывали войну в Донбассе ???

andrey_yrich__a 16 марта 2018 | 22:29

Так и брызжет дЭмократией, Незалежная...

vvpv 16 марта 2018 | 22:30

Если мид России что то там вякает про международное право, то и выборы Россия должна проводить по международному праву, которое она нарушает проводя их на чужой оккупированной территоррии, согласно этому самому праву. Украина с полным правом не признает эти выбору и вполне может не допускать их на своей территории.

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