Шествие в память о членах латышского добровольческого легиона СС прошло в Риге
В целом, мероприятие завершилось без происшествий. Были задержаны три человека. В полиции говорят, что в акции участвовало около полутора тысяч человек. В Москве уже осудили проведение этого шествия. Там призвали международные структуры дать оценку этому мероприятию.
Комментарии12
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dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 21:34
Дело Гитлера в Прибалтике живет и процветает! Хайль...
ansh 16 марта 2018 | 21:34
Да проведите в Москве шествие чекистов НКВД, в кожаных фартуках.
Делов - то...
nestor199 16 марта 2018 | 21:40
ansh: Вы предлагаете провести в Москве шествие латышских стрелков?
drillerthriller 16 марта 2018 | 21:42
nestor199: Русский вам не родной?
nestor199 16 марта 2018 | 21:49
drillerthriller: Родной, поэтому пятерки по русскому у меня никогда не было.
Я при написании слова "топор" делаю шесть ошибок.
shlevet 16 марта 2018 | 21:35
Ноу комментс!
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:43
Плохо, гитлеровцы - очень плохо.
Но вот у на НКВДисты, которые убивали с сотни раз больше, маршируют по Москве как герои, хотя по сути дела многие из них должны сидеть пожизненно за геноцид народов СССР.
shlevet 16 марта 2018 | 21:45
vlad_kondrat: //...хотя по сути дела многие из них должны сидеть пожизненно за геноцид народов СССР....//
Каким международным судом или трибуналом признан этот геноцид?
brocer 16 марта 2018 | 21:46
Независимое государство имеет право на своей территории проводить любые марши. Хоть в честь сатаны. Никого это волновать не должно.
Эти новости для бабок, чтоб поохали. ))
perestarok 16 марта 2018 | 21:53
brocer: "Независимое государство имеет право на своей территории проводить любые марши. Хоть в честь сатаны. Никого это волновать не должно. "
Это волнует только в той части, что сначала они маршируют в своей стране, а потом по всей Европе.
grossalexis032018 16 марта 2018 | 21:46
Ну проведите в Московии марш в память латышских стрелков и усритесь от со своими обращениями. Просто либо Вы признаете главенство международного права всегда и во всем, либо идете лесом.
stas12006 16 марта 2018 | 21:50
В москве не призвади дать оценку окупации прибалтики русскими свиньями?