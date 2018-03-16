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21:31, 16 марта 2018

Неизвестные подбросили фальшивые бюллетени и майки с Владимиром Путиным в петербургский штаб Алексея Навального

Как говорят соратники политика, также были подброшены некие «инструкции для наблюдателей», где рассказано как фальсифицировать выборы. Сотрудники штаба называют это провокацией. Они намерены уничтожить такие находки. Похожая ситуация произошла в калининградском штабе Навального: там фальшивые бюллетени при обыске нашла полиция.

Комментарии

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gvs 16 марта 2018 | 21:34

Фальшивые майки с фальшивым Путиным )))

nikitin43 16 марта 2018 | 21:42

gvs: расея вся фальшак , село вымирает , расейских товаров нет , чекисты фуфловые ...

kottigr1 16 марта 2018 | 21:49

nikitin43: Разве кто-то ожидал другого от Путина - выходца из рядов ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ, уничтоживших жителей России больше чем кто либо за всю историю существования России ?

brocer 16 марта 2018 | 21:35

Мой совет всем кого заставляют идти и фоткать свой голос. распечатайте бумажку и отметьте кого надо начальнику. А потом сфоткайте.

На реал бумаге можно нарисовать что угодно.

Но дело в том, что ваше тело пришедшее на участок посчитают как надо. Поэтому не прокатит. Можете на реал бумаге за Путина писать. ))

marek 16 марта 2018 | 21:39

Сжечь фальшак. Прилюдно.

nastawnik_dulo_w 16 марта 2018 | 21:44

Жулик и вор Навальный дал старт провокациям?

max3446 16 марта 2018 | 21:47

все умные вменяемые люди давно поняли что в этих штабах ничтожество наврального чего только нет. Сорвали попытки фальсификации и все что они могут неубедительно про некие провокации вякать

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