Неизвестные подбросили фальшивые бюллетени и майки с Владимиром Путиным в петербургский штаб Алексея Навального

Как говорят соратники политика, также были подброшены некие «инструкции для наблюдателей», где рассказано как фальсифицировать выборы. Сотрудники штаба называют это провокацией. Они намерены уничтожить такие находки. Похожая ситуация произошла в калининградском штабе Навального: там фальшивые бюллетени при обыске нашла полиция.