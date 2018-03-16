Автомобиль наехал на группу израильских солдат на Западном берегу Иордана

По меньшей мере, два человека погибли, еще двое пострадали, передает Reuters. Инцидент произошел у поселения Мево-Дотан к юго-западу от города Дженин. Водитель автомобиля задержан, он госпитализирован с легкими ранениями. Сейчас его допрашивают. По данным израильских военных, «преднамеренное террористическое нападение на военнослужащих» совершил палестинец.