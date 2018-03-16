Автомобиль наехал на группу израильских солдат на Западном берегу Иордана
По меньшей мере, два человека погибли, еще двое пострадали, передает Reuters. Инцидент произошел у поселения Мево-Дотан к юго-западу от города Дженин. Водитель автомобиля задержан, он госпитализирован с легкими ранениями. Сейчас его допрашивают. По данным израильских военных, «преднамеренное террористическое нападение на военнослужащих» совершил палестинец.
Комментарии5
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fig_wam 16 марта 2018 | 21:34
Водитель автомобиля задержан
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Это очень жалко.
Мне больше нравится когда сообщают:
террорист нейтрализован.
Значит дышать уже прекратил.
brocer 16 марта 2018 | 21:40
fig_wam: Это такая сложная тема, но хоть Вы знаете, что к чему.
fig_wam 16 марта 2018 | 21:46
brocer: Это простая тема: явные убийцы жить не должны.
Этот мерзавец явный убийца.
brocer 16 марта 2018 | 21:53
fig_wam: С другой стороны он патриот, партизан.
shlevet 16 марта 2018 | 21:37
Выздоровления пострадавшим