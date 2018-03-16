Федеральная разведывательная служба Германии создает новый отдел по борьбе со шпионажем

Как пишет «Шпигель», это, в частности, обусловлено нападением в Великобритании на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также в целом «возросшей активностью, главным образом, российских спецслужб». Также немецкие контрразведчики сосредоточатся на Иране, Китае и КНДР. После холодной войны немецкая разведка практически прекратила заниматься контршпионажем. Этот вопрос был передан Федеральному ведомству по охране конституции.