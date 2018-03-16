Федеральная разведывательная служба Германии создает новый отдел по борьбе со шпионажем
Как пишет «Шпигель», это, в частности, обусловлено нападением в Великобритании на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также в целом «возросшей активностью, главным образом, российских спецслужб». Также немецкие контрразведчики сосредоточатся на Иране, Китае и КНДР. После холодной войны немецкая разведка практически прекратила заниматься контршпионажем. Этот вопрос был передан Федеральному ведомству по охране конституции.
Комментарии8
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pit_heap 16 марта 2018 | 21:33
Китаю,которым займется Германия, это особенно приятно это слышать.
dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 21:38
В берлинском баре за стойкой мужчина в ОЗК смешивал в колбе ядохимикаты. "Новичок!" - подумал Штирлиц.
nestor199 16 марта 2018 | 21:42
dobro_vam_v_dom: Ну, "солдатских матерей" в России финансировало МВД ФРГ
olegleon 16 марта 2018 | 21:52
pit_heap: Шестой отдел СД воссоздают. Штирлиц как раз в VI отделе РСХА работал.
tttyyy 16 марта 2018 | 21:33
Интересно, будет ли данная служба шпионить за американцами, которые даже каждый пук старушки Меркель прослушивают в клозете.
master_analitik 16 марта 2018 | 21:34
Из этой затеи ничего не выйдет, так как бороться одновременно с американскими и русскими шпионами очень сложно.
nestor199 16 марта 2018 | 21:45
master_analitik: Вы не поняли: американские шпионы будут руководить контрразведкой ФРГ в деле поиска происков российских шпионов
brocer 16 марта 2018 | 21:48
master_analitik: На самом деле просто. Их скрипали не побегут никуда.