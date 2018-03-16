Россия в ближайшее время сообщит Великобритании свой ответ на высылку сотрудников посольства

Но не в ближайшие часы, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она подтвердила, что само решение российским руководством принято. Правительство королевства высылает два десятка сотрудников посольства как ответ на т.н. «дело Скрипаля». В свою очередь посол России в Лондоне Александр Яковенко предупредил, что сроки выдачи виз консульским отделом могут увеличиться. Поскольку сократится число людей, занимающихся этим вопросом в дипмиссии.