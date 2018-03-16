Россия в ближайшее время сообщит Великобритании свой ответ на высылку сотрудников посольства
Но не в ближайшие часы, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она подтвердила, что само решение российским руководством принято. Правительство королевства высылает два десятка сотрудников посольства как ответ на т.н. «дело Скрипаля». В свою очередь посол России в Лондоне Александр Яковенко предупредил, что сроки выдачи виз консульским отделом могут увеличиться. Поскольку сократится число людей, занимающихся этим вопросом в дипмиссии.
Комментарии18
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kottigr1 16 марта 2018 | 21:31
Сейчас Захарова припудрит носик и выложит ответку.. !
pit_heap 16 марта 2018 | 21:35
kottigr1: Жаль что Великобритания никак не выложит доказательства
dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 21:40
Британские учёные установили, что российские шпионы травят Бориса Джонсона секретным газом "Дурачок"...
navy 16 марта 2018 | 21:52
dobro_vam_v_dom: Супер!!!
kottigr1 16 марта 2018 | 21:42
pit_heap: Жаль что Великобритания никак не выложит доказательства..
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Когда это Великобритания что-то занимала у РФ, что стала ей что-то должна.. !?
olegleon 16 марта 2018 | 21:46
pit_heap: видимо пока ещё не закончили придумывать и фабриковать "доказательства".
master_analitik 16 марта 2018 | 21:32
Еще товарищ Сталин завещал нам воевать "на чужой территории и малой кровью!". Англия пожалуй подойдет.
ura_123 16 марта 2018 | 21:37
master_analitik: Вице премьер Шувалов уже начал оккупацию Лондона?
el_borz 16 марта 2018 | 21:39
master_analitik: А получать шизды на своей.
shlevet 16 марта 2018 | 21:32
Надеюсь, наши не пойдут на поводу у острова.
И не только, не вышлют их дипломатов, но и всех граждан острова у нас лишат возможности вернуться обратно
perrrkele_satttana 16 марта 2018 | 21:33
Машка-за-ляшку ответит когда помоет бошку?
Ответ зависит от результата??
Готов предсказать с вероятностью 146%: бошка останется тупой, блондинистой и сальной
ura_123 16 марта 2018 | 21:35
Тревожно застучали каблучки,выплясывая очередную чечётку))))
Марфа-плясунья гневно хмурила немытые брови!
cite 16 марта 2018 | 21:37
Разве, что опять кого-нибудь замочат...
ostapbey 16 марта 2018 | 21:37
Кокс!!
И только кокс!!
Не какие то крохи с Аргентины от завхоз-курьера.
Тут сам ЛАВРОВ решает вопрос с шефом.
По понятиям.
Даже.
kp6ic 16 марта 2018 | 21:41
я уж подумал, что обделались по-жидкому... ждем.
mardian 16 марта 2018 | 21:42
Пётр 1 прорубил окно в Европу,а наш придурок окно заколачивает.Ну не идиот?
colombo__ 16 марта 2018 | 21:45
В ближайшие часы манюня похмеляется...Пятница-развратница она такая, да...
alalrom 16 марта 2018 | 21:51
Мамзель Захаров просто обязана выслать из Англии двух дочек "патриота" Железняка.