Москва обвиняет Киев во вмешательство во внутренние дела России
Это связано с решением МВД Украины закрыть доступ в посольство и консульства в воскресенье. Туда будут пускать только людей с дипломатическим статусом. Это значит, что российские граждане не смогут проголосовать. В российском МИДе говорят, что рассчитывают на оценку ООН и ОБСЕ. Действия Киева, добавили во внешнеполитическом ведомстве, противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Комментарии34
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evgolius7 16 марта 2018 | 21:10
Итого, судя по новостям россиСМИ: Немцова убило СБУ, Скрипаля отравило СБУ, дома в Ростове подожгло СБУ, Вороненкова застрелило СБУ.
У меня вопрос к СБУ: Что вы все вокруг, да около ходите? Нельзя ли быть точнее и быстрее?
ihor_syvoryj 16 марта 2018 | 21:14
evgolius7: Эти изверги хотят, чтобы их главный агент в Кремле поосновательнее ухайдокал Расею.
dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 21:19
ihor_syvoryj: Кто последний выйдет из состава Украины, тот и будет платить долги...
punyoshohlai 16 марта 2018 | 21:27
dobro_vam_v_dom: Кто последний выйдет из состава Украины
Кто-то вышел?
el_borz 16 марта 2018 | 21:30
А Будапештский меморандум почему забыли указать?
dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 21:44
punyoshohlai: Крым, ДНР, ЛНР... Кто следующий?
com30 16 марта 2018 | 21:52
dobro_vam_v_dom:
//Кто следующий? //
Следующий Воронеж.
superkievlyanin 16 марта 2018 | 21:50
вате нравиться слышать только что хочется слышать.
вот почти дословно заявления МИДа Украины:
Нота МИД Украины №610/23-110-236 от 21 февраля 2018 года, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на временно оккупированных РФ территориях Украины – Автономной Республике Крым и г. Севастополь. МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутых выше требований украинской стороны.
liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 21:14
evgolius7: не, вороненка чпокнули правосеки. Пока сбу, по своему обыкновению, щелкало хлебалом и ловило любителей рассказывать анекдоты про вечно пьяного хохолбаши. Кстати, шарий раскрыл это преступления раньше, чем порашкина охранка.
snips 16 марта 2018 | 21:18
liberal_vulgaris: шарий еще та ванга все знает про украину хоть и не живет в ней лет10 уже )))
kriemsdik 16 марта 2018 | 21:21
snips: Дон Карлос еще лучше знает.
liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 21:26
snips: На украинде ничего не меняется. Везде бардак, кумовство и пьянство. Правда при беглом хохолбаши обезьян по клеткам держали, а не пускали по майдану скакать :)
snips 16 марта 2018 | 21:29
liberal_vulgaris: главное что бы вас кацапов держали на цепи пока спид не выкосит вас дАртаньянов бражных
vulgaris_liberal 16 марта 2018 | 21:45
snips: Сдается мне, хохлюшки сдохнут раньше. Потому что жительницы украинды не читают учебники для проституток, которые в европке издают на их поросячьем наречии. А там, в числе прочего, их учат пользоваться презервативами
anji70 16 марта 2018 | 21:34
liberal_vulgaris: обезьян по клеткам держали
А теперь вижу выпустили.
vulgaris_liberal 16 марта 2018 | 21:47
anji70: Угу. И превратили киев в хохол-юрт :(
captain_ 16 марта 2018 | 21:23
Рашистам хоть ссы в глаза - им все божья роса... Это не лечится.
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:28
evgolius7: Может действительно вопрос в сумме, вот Тереза и Трамп могут уже скинутся на ящик фюреру.
ostapbey 16 марта 2018 | 21:30
evgolius7: внутренние дела России находятся в УКРАИНЕ????
ostapbey 16 марта 2018 | 21:32
а теряются внутренние дела России на выборах Путина в Москве??.
kottigr1 16 марта 2018 | 21:11
Наверное что-то из МИДовского кокаина все таки дошло до Кремля.. Не зря Бортников старался.
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:14
Цирк с конями под названием "Выборы самого себя" это величайшая афера которую уже 20 лет проводит Путин. Даже если бы все 140млн не проголосовали по какой то причине, Панфилка-Аблигацыя без стыда бы написала 86% Путину.
Прав Навальный, учавстовать в этом цирке - себя не уважать и признаться во всеуслышане что ты тупой и бестолковый холоп.
nanaryfive 16 марта 2018 | 21:16
На хохлов нельзя обижаться. Там уже клиника.
solonko 16 марта 2018 | 21:17
Из Киева и Одессы сообщают, что в больницы по скорой помощи уже начали поступать россияне с сердечными и психическими приступами, вызванными невозможностью в грядущее воскресение проголосовать за Путина.
dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 21:21
solonko: Украинские националисты присвоили русскому населению Украины статус "не граждан".
Те спорить не стали, просто место, где они живут получило статус "не украина".
solonko 16 марта 2018 | 21:30
dobro_vam_v_dom: К счастью оказалось, что русское население Украины в своей массе - не идиоты, так что чумой поражено только ОРДЛО, и то её туда занесла Россия.
brocer 16 марта 2018 | 21:23
Украина в этом вопросе поступает глупо. Наверное от чистого сердца. Но глупо.
Проще закрыть въезд все кто придет (а это ведь пару сотен). А если не придет никто, то как вычислить дураков?
solonko 16 марта 2018 | 21:28
brocer: И с чего это - глупо? По законам Украины эти выборы нелегитимны из-за Крыма, соответственно, они нелегитимны в посольствах и консульствах России.
brocer 16 марта 2018 | 21:31
solonko: Да я в курсе что отношений типа нет )) (с РФ) у них. Просто как они у себя дураков вычислят с российским гражданством?
solonko 16 марта 2018 | 21:37
brocer: В российские посольства и консульства (где расположены избирательные участки) 18 марта будут пускать только граждан России с дипломатическими паспортами.
brocer 16 марта 2018 | 21:43
solonko: Вопрос в силе. Вы на него не ответили.
rtov 16 марта 2018 | 21:28
я бы на их месте разрешил доступ всем желающим, только вот выход из посольства бы прикрыл. зашли - чемодан, вокзал, путь домой
brocer 16 марта 2018 | 21:51
rtov: Вот один умный чел. )) Но думаю в Украине все на работе высокооплачиваемой из РФ. А в РФ им делать особо нечего.
pol_55 16 марта 2018 | 21:38
РосМИД не умеет читать Ноты.
Нота МИД Украины №610/23-110-236 от 21 февраля 2018 года, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на временно оккупированных РФ территориях Украины – Автономной Республике Крым и г. Севастополь. МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутых выше требований украинской стороны.