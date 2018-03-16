Москва обвиняет Киев во вмешательство во внутренние дела России

Это связано с решением МВД Украины закрыть доступ в посольство и консульства в воскресенье. Туда будут пускать только людей с дипломатическим статусом. Это значит, что российские граждане не смогут проголосовать. В российском МИДе говорят, что рассчитывают на оценку ООН и ОБСЕ. Действия Киева, добавили во внешнеполитическом ведомстве, противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод.