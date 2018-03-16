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21:08, 16 марта 2018

Москва обвиняет Киев во вмешательство во внутренние дела России

Это связано с решением МВД Украины закрыть доступ в посольство и консульства в воскресенье. Туда будут пускать только людей с дипломатическим статусом. Это значит, что российские граждане не смогут проголосовать. В российском МИДе говорят, что рассчитывают на оценку ООН и ОБСЕ. Действия Киева, добавили во внешнеполитическом ведомстве, противоречат не только  Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и  основных свобод.

Комментарии

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evgolius7 16 марта 2018 | 21:10

Итого, судя по новостям россиСМИ: Немцова убило СБУ, Скрипаля отравило СБУ, дома в Ростове подожгло СБУ, Вороненкова застрелило СБУ.
У меня вопрос к СБУ: Что вы все вокруг, да около ходите? Нельзя ли быть точнее и быстрее?

ihor_syvoryj 16 марта 2018 | 21:14

evgolius7: Эти изверги хотят, чтобы их главный агент в Кремле поосновательнее ухайдокал Расею.

dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 21:19

ihor_syvoryj: Кто последний выйдет из состава Украины, тот и будет платить долги...

punyoshohlai 16 марта 2018 | 21:27

dobro_vam_v_dom: Кто последний выйдет из состава Украины

Кто-то вышел?

el_borz 16 марта 2018 | 21:30

А Будапештский меморандум почему забыли указать?

dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 21:44

punyoshohlai: Крым, ДНР, ЛНР... Кто следующий?

com30 16 марта 2018 | 21:52

dobro_vam_v_dom:
//Кто следующий? //
Следующий Воронеж.

superkievlyanin 16 марта 2018 | 21:50

вате нравиться слышать только что хочется слышать.
вот почти дословно заявления МИДа Украины:

Нота МИД Украины №610/23-110-236 от 21 февраля 2018 года, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на временно оккупированных РФ территориях Украины – Автономной Республике Крым и г. Севастополь. МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутых выше требований украинской стороны.

liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 21:14

evgolius7: не, вороненка чпокнули правосеки. Пока сбу, по своему обыкновению, щелкало хлебалом и ловило любителей рассказывать анекдоты про вечно пьяного хохолбаши. Кстати, шарий раскрыл это преступления раньше, чем порашкина охранка.

snips 16 марта 2018 | 21:18

liberal_vulgaris: шарий еще та ванга все знает про украину хоть и не живет в ней лет10 уже )))

kriemsdik 16 марта 2018 | 21:21

snips: Дон Карлос еще лучше знает.

liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 21:26

snips: На украинде ничего не меняется. Везде бардак, кумовство и пьянство. Правда при беглом хохолбаши обезьян по клеткам держали, а не пускали по майдану скакать :)

snips 16 марта 2018 | 21:29

liberal_vulgaris: главное что бы вас кацапов держали на цепи пока спид не выкосит вас дАртаньянов бражных

vulgaris_liberal 16 марта 2018 | 21:45

snips: Сдается мне, хохлюшки сдохнут раньше. Потому что жительницы украинды не читают учебники для проституток, которые в европке издают на их поросячьем наречии. А там, в числе прочего, их учат пользоваться презервативами

anji70 16 марта 2018 | 21:34

liberal_vulgaris: обезьян по клеткам держали
А теперь вижу выпустили.

vulgaris_liberal 16 марта 2018 | 21:47

anji70: Угу. И превратили киев в хохол-юрт :(

captain_ 16 марта 2018 | 21:23

Рашистам хоть ссы в глаза - им все божья роса... Это не лечится.

vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:28

evgolius7: Может действительно вопрос в сумме, вот Тереза и Трамп могут уже скинутся на ящик фюреру.

ostapbey 16 марта 2018 | 21:30

evgolius7: внутренние дела России находятся в УКРАИНЕ????

ostapbey 16 марта 2018 | 21:32

а теряются внутренние дела России на выборах Путина в Москве??.

kottigr1 16 марта 2018 | 21:11

Наверное что-то из МИДовского кокаина все таки дошло до Кремля.. Не зря Бортников старался.

vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:14

Цирк с конями под названием "Выборы самого себя" это величайшая афера которую уже 20 лет проводит Путин. Даже если бы все 140млн не проголосовали по какой то причине, Панфилка-Аблигацыя без стыда бы написала 86% Путину.

Прав Навальный, учавстовать в этом цирке - себя не уважать и признаться во всеуслышане что ты тупой и бестолковый холоп.

nanaryfive 16 марта 2018 | 21:16

На хохлов нельзя обижаться. Там уже клиника.

solonko 16 марта 2018 | 21:17

Из Киева и Одессы сообщают, что в больницы по скорой помощи уже начали поступать россияне с сердечными и психическими приступами, вызванными невозможностью в грядущее воскресение проголосовать за Путина.

dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 21:21

solonko: Украинские националисты присвоили русскому населению Украины статус "не граждан".
Те спорить не стали, просто место, где они живут получило статус "не украина".

solonko 16 марта 2018 | 21:30

dobro_vam_v_dom: К счастью оказалось, что русское население Украины в своей массе - не идиоты, так что чумой поражено только ОРДЛО, и то её туда занесла Россия.

brocer 16 марта 2018 | 21:23

Украина в этом вопросе поступает глупо. Наверное от чистого сердца. Но глупо.

Проще закрыть въезд все кто придет (а это ведь пару сотен). А если не придет никто, то как вычислить дураков?

solonko 16 марта 2018 | 21:28

brocer: И с чего это - глупо? По законам Украины эти выборы нелегитимны из-за Крыма, соответственно, они нелегитимны в посольствах и консульствах России.

brocer 16 марта 2018 | 21:31

solonko: Да я в курсе что отношений типа нет )) (с РФ) у них. Просто как они у себя дураков вычислят с российским гражданством?

solonko 16 марта 2018 | 21:37

brocer: В российские посольства и консульства (где расположены избирательные участки) 18 марта будут пускать только граждан России с дипломатическими паспортами.

brocer 16 марта 2018 | 21:43

solonko: Вопрос в силе. Вы на него не ответили.

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rtov 16 марта 2018 | 21:28

я бы на их месте разрешил доступ всем желающим, только вот выход из посольства бы прикрыл. зашли - чемодан, вокзал, путь домой

brocer 16 марта 2018 | 21:51

rtov: Вот один умный чел. )) Но думаю в Украине все на работе высокооплачиваемой из РФ. А в РФ им делать особо нечего.

pol_55 16 марта 2018 | 21:38

РосМИД не умеет читать Ноты.
Нота МИД Украины №610/23-110-236 от 21 февраля 2018 года, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на временно оккупированных РФ территориях Украины – Автономной Республике Крым и г. Севастополь. МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутых выше требований украинской стороны.

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