Дональд Трамп-младший разводится с женой после 12 лет брака

Сын американского президента и его супруга Ванесса сказали, что их главным приоритетом остается забота о пятерых детях, — передает СNN. Заявление Ванессы о разводе появилось в тот день, когда американский спецпрокурор Роберт Мюллер потребовал от компании Трампа предоставить документы, связанные с Россией. Мюллер занимается поисками российского следа в президентской компании 2016 года. Источник таблоида Нью-Йорк Дейли Ньюс утверждает, что Ванесса Трамп, по всей видимости, намерена дистанцироваться от этого расследования.