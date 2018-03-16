Дональд Трамп-младший разводится с женой после 12 лет брака
Сын американского президента и его супруга Ванесса сказали, что их главным приоритетом остается забота о пятерых детях, — передает СNN. Заявление Ванессы о разводе появилось в тот день, когда американский спецпрокурор Роберт Мюллер потребовал от компании Трампа предоставить документы, связанные с Россией. Мюллер занимается поисками российского следа в президентской компании 2016 года. Источник таблоида Нью-Йорк Дейли Ньюс утверждает, что Ванесса Трамп, по всей видимости, намерена дистанцироваться от этого расследования.
Комментарии2
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daos15 16 марта 2018 | 21:14
Ну всё! Ухожу с горя в запой и голосовать не пойду )))
sergei03 16 марта 2018 | 21:55
Младший тоже наш?