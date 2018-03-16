Следственный комитет будет расследовать атаку на Юлию Скрипаль и убийство Николая Глушакова
Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории города Солсбери в Великобритании, а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне. Расследование этих уголовных дел будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.
Петренко добавила, что следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.
Комментарии21
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pro_hanov 16 марта 2018 | 21:07
Зачем следакам Туманный Альбион? Лучше бы заказчиков убийства Немцова искали.
polba 16 марта 2018 | 21:16
pro_hanov: Там и найдут.
nikitin43 16 марта 2018 | 21:25
pro_hanov: езжай в чечню , бастрык
master_analitik 16 марта 2018 | 21:37
pro_hanov:
Зачем следакам Туманный Альбион?
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Совершенно правильно! Для таких целей нужен Международный Казачий суд (МКС). Свои решения суд должен принимать с публичной порки каждого русофоба.
vebis 16 марта 2018 | 21:44
pro_hanov: Лучше бы заказчиков убийства Немцова искали.
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Можно подумать, что заказчики разные. К примеру, министр МВД Англии чётко указал, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество на территории Соединенного Королевства, вероятно, отдал президент России Владимир Путин. Где война, террор, убийства, разбой - там ищи следы к величию нашего царя-чекиста.
daos15 16 марта 2018 | 21:10
Вот действительно , не хватает воли! Сила есть, а воли нет. Да послать их на х.. всех, но ведь там бабки... Я не сталенист, но надо всё дома держать , уроды!
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:11
Кто нибудь Свете Петренко сказал что все взамиоотноошения с Великобританией приостановленны?
Света - мля, проведи расследования Чайки и других воров в законе, не надо сильно напрягаться, без тебя разберутся кто и что, все равно народное доверие вам ,000000001%.
shlevet 16 марта 2018 | 21:23
vlad_kondrat: //...все равно народное доверие вам ,000000001%....//
Дружище, а как ты определил этот процент?
Ну просто интересно? =)):-)
nikitin43 16 марта 2018 | 21:28
shlevet: ты не русский и тебе не понять
jamba 16 марта 2018 | 21:12
Кстати, надо поручить опасное дело тем хлопцам, которые погорели на грузинском воре, кажется, погоняло Шакро или Шукро, не важно! Нго, отправить их туда не одних, а дать им попа с кадилом. Чтобы все выглЯдело солидно!))))
fig_wam 16 марта 2018 | 21:12
А на основании чего они присвоили себе эти функции?
УПК РФ позволяет им открывать уголовные дела по преступлениям только на территории РФ.
Оченно гадить хочется?Или очень хочетсЯ узнать чего там англичане накопали?
Не выйдет, не подпаустят их англичане к материалам дела.
Но вони от СК и МИДа российского будет много.
Собственно для этого все и затевается.
snips 16 марта 2018 | 21:21
fig_wam: они будут вести раследование по газетным вырезкам и твитам ))) таких икспердов ща в любой стране как навоза чем ск хуже или лучше ?
polba 16 марта 2018 | 21:31
fig_wam: Это у вас от невежества.
Ст 152 УПК РФ.
...4.1. Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации, уголовное дело расследуется по основаниям, предусмотренным статьей 12 Уголовного кодекса Российской Федерации, или в соответствии со статьей 459 настоящего Кодекса по месту жительства или месту пребывания потерпевшего в Российской Федерации, либо по месту нахождения большинства свидетелей, либо по месту жительства или месту пребывания обвиняемого в Российской Федерации, если потерпевший проживает или пребывает вне пределов Российской Федерации.
fig_wam 16 марта 2018 | 21:44
polba: Нагло и глупо передергиваешь.
Читвай Ст.2 УПК и больше дурака не изображай.
Статья 2. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве
1. Производство по уголовному делу на территории Российской Федерации независимо от места совершения преступления ведется в соответствии с настоящим Кодексом, если международным договором Российской Федерации не установлено иное.
2. Нормы настоящего Кодекса применяются также при производстве по уголовному делу о преступлении, совершенном на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами территории Российской Федерации под флагом Российской Федерации, если указанное судно приписано к порту Российской Федерации.
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Не старайся изображать большую дуру чем ты есть.
Ст.152 совсем про другое.
Как она называется, а, тупая скотина?
>Статья 152. Место производства предварительного расследования
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УПК РФ вообще на территорию за пределами РФ не распространяется.
budweiser23 16 марта 2018 | 21:18
А, геремеевым эти справедливые люди не хотят озаботиться или имитация их призвание?
nenepaletz0 16 марта 2018 | 21:18
Главное не забыть подключить к работе экспертов способных в детской крови алкоголь находить.
mwxp 16 марта 2018 | 21:20
Зачем все это? Поднять собственную значимость и озабоченность? Циники.
punyoshohlai 16 марта 2018 | 21:23
Следственный комитет будет расследовать атаку на Юлию Скрипаль и убийство Николая Глушакова
А, стесняюсь спросить, как?
brocer 16 марта 2018 | 21:26
punyoshohlai: Они много что расследуют незнамо как. 99% дел наверное. А 1% для статистики просто выпиливают через себя переступая..
deviant44 16 марта 2018 | 21:35
Эти наищут. Команду на убийство дал Путин. Это заказчик, исполнители шестёрки. Их могут ликвидировать, если уже не ликвидировали, в России. Так что нечего в Англии мутить воду путинским шоу.
vladimir1967 16 марта 2018 | 21:45
Сами убили сами и расследуем- метод бастрыкина. Новая газета знает.