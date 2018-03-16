Следственный комитет будет расследовать атаку на Юлию Скрипаль и убийство Николая Глушакова

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории города Солсбери в Великобритании, а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне. Расследование этих уголовных дел будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.

Петренко добавила, что следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.