Все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты — Захарова
Все решения по ответным мерам Лондону приняты, они будут доведены до британской стороны в ближайшее время. Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментарии28
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ys171717 16 марта 2018 | 21:02
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в 2-8 раз выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают на каждом углу вместе детсадов,
(9) сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? А ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ.
Только БОЙКОТ!
dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 21:04
ys171717: Россия изначально повела себя неправильно истории со Скрипалем.
Нужно было сразу строго спросить с правительства Великобритании, почему на ее территории регулярно убивают российских граждан, при чем самим изощренным способом? Литвиненко- полонием, Березовского – шарфом, теперь вот «Новичком». Доколе это будет продолжаться? Ведь в Англии сейчас живут родственники многих высокопоставленных россиян. Очень тревожно за их жизнь…
el_borz 16 марта 2018 | 21:06
Воронжане, Дети мои!....
Абай. 2018
evgolius7 16 марта 2018 | 21:13
В стране, где во власти воры и некомпетентные ублюдки - никогда не будет порядка.
Вопиющая социальная несправедливость тому пример.
Путинские подонки живут во дворцах, а простые граждане выживают как могут.
dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 21:12
Захарова:
- Мы официально заявляем, что Россия не имеет никакого отношения к насильственной смерти Бориса Джонсона!
- Так он вроде еще не умер.
- Делаем это заранее, чтобы завтра на нас не сваливали!
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:20
ys171717: В принципе Путин не считает своих избирателей за нормальных людей. Если бы он считал бы так то он бы ездил по стране общался бы и имел бы определенную повестку.
Путин наоборот весь этот год просидел в Кремле или на даче, и выезжал пару раз видеть своих братков.
Это полное неуважение и презрение к электорату.
doomandgloom 16 марта 2018 | 21:26
ys171717: Только бойкот!
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Согласен со всем кроме "окружения" НАИОй! Взгляньте на физическую карту мира!
Да и НАТОй меня 63 года пугают,а она сцука даже мне на ногу ни разу не наступила -обидно!
shlevet 16 марта 2018 | 21:27
ys171717: //Результат деятельности шайки Урфина Джюса,
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),//
Ну давай прочитаем твою методичку, только внимательно.
Действительно, в 1992 году цена на нефть была почти в два раза меньше чем сейчас.
Количество нищих в России составляло тогда более 50 млн. человек.
Количество бедных в США на сегодня, по самым скромным расчетам, более 40 млн. человек.
Планка бедности не имеет ровно никакого принципиального значения здесь, ибо не важно какой критерий бедности ты используешь в странах, важно то, что в эти цифры входят взрослые здоровые люди не способные прокормить свои семьи.
Надеюсь по остальным пунктам мне не нужно будет вытирать тобою пол.
Просто времени своего жаль
=)):-)
entoni 16 марта 2018 | 21:35
ys171717: А когда свалил в пиндосию, какие были показатели, и не надо лезть в наши дела, сидишь там и сиди!
serhio_25__ 16 марта 2018 | 21:50
ys171717: ""1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах), "" - против около 50млн. до Путина.
""(2) безработица и инфляция в полный рост, "" - полный рост чего? Инфляция сейчас самая низкая со времен до перестроечного СССР.
""(3) пенсии размером с квиток ЖКХ, "" - у кого? Пенсии сейчас самые большие со времен до перестроечного СССР.
""(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ, "" - чем что?
""(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков, "" - чем что?
""(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий, "" - кого лишили пенсий? Чем тебе ОИ не нравится? Во всем мире ОИ, это развитие и честь для страны.
""(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, "" - я каждый день на работу/с работы по дорогам езжу. В какой тундре ты живешь? Практически все технологические товары производятся в России. Там от иностранного только иностранная марка.
""(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают на каждом углу вместе детсадов, "" - чтобы ученый сбежал, вначале он должен быть. Хочешь сказать, что проклятая путинская Россия штампует ученых? У меня в квартале 5 садиков и ни одной церкви. Кстати, а НЕ православные - католические, иудейские фарисеи тебя не возмущают?
""(9) сплошная цензура и ложь, "" - поэтому ты спокойно тут пишешь? Хотя судя по твоему комменту - про ложь я согласен.
serhio_25__ 16 марта 2018 | 21:52
ys171717: ""(10) стукачество, "" - зачем ту стучишь?
""(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка, "" - и к чему ты привел тут теракты совершенные твоими друганами - "мирными борцами за свободу Ичкерии"?
""(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, "" - и чем она липовая? Тем что Навальный липовый адвокат? А почему тебя только Навальный интересует? Там еще несколько людей не допустили.
""(13) война против Украины и Грузии, "" - Грузия напала на российских миротворцев, это Россия виновата? И что это за война с Украиной, если главком Украины держит в России свою фабрику, а миллионы украинских заработчан ездят в Россию на заработки?
""(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов, "" - зачем ты поддерживаешь Дудаева и прочих чеченских террористов? Зачем ты поддерживаешь ИГИЛ в Сирии и прочих поедателей человечины из так называемых умеренных оппозиционных террористов?
""(15) НАТО окружает, "" - предлагаешь сдаться?
""(16) весь мир презирает, "" - ну да, таких предателей Родины, как ты, мир презирает.
""(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал."" - кто-то понял этот бред?
Только ПСИХУШКА!
norgemann 16 марта 2018 | 21:03
Ждите теперь ответку от Запада в виде отмены чемпионата мира по футболу.
dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 21:06
norgemann: Может, еще футбол запретят? Дебилы, бля...
ostapbey 16 марта 2018 | 21:13
dobro_vam_v_dom: не надейся про мяч в дупло, бабка.
По сусекам тебя будет Слуцкий шнырить колобок.
Даже
sab171 16 марта 2018 | 21:23
norgemann: чемпионат у нас, отменить можем только мы, кто не приехал- трусы, боятся нам проиграть, мало тога- мы уже купили по бехе из Тольятти нашим чемпионам за золото. Оле, оле, оле- мельдоний!!!
daos15 16 марта 2018 | 21:05
Чисто дипломатическая возня, хлеб отрабатывают) А так можно проще - ИДИТЕ НА Х..))) Ну я конечно неправ наверное, но это моё личное мнение.
kottigr1 16 марта 2018 | 21:09
daos15: А так можно проще - ИДИТЕ НА Х..)))
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Так ведь англичане уже послали туда Путина.. Теперь вот Захарова ножки оттуда свешивает..
alehan00074 16 марта 2018 | 21:13
daos15: Не волнуйся, твое личное мнение не слишком сильно отличается от общего уровня на зоне, именуемой путирашинская федерация
daos15 16 марта 2018 | 21:21
alehan00074: Ну ОБЩИЙ уровень - это уже неплохо, идиотов по статистике всего менее 0,001%, инцебилов 0,003%, дебилов правда много - около 1%)))
tornado2017 16 марта 2018 | 21:06
ЗАХЕРОВА В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТНОЙ ВЫШЛЕТ В БРИТАНИЮ СВОИ ТРУСЫ. ХИМИЧЕСКАЯ ВОЙНА ПРОДОЖАТСЯ
ki000999 16 марта 2018 | 21:06
"Помидоры" запретят, или, все таки, ракеты запустят, которые кружат где то в космосе, в плазменной оболочке, тем более Маша сама поняла, о чем говорил 1 марта один товарищ.
ostapbey 16 марта 2018 | 21:08
Ура!!!!!!
Колыма! Встречай героев!!!
Даже.
pit_heap 16 марта 2018 | 21:11
До чего же дикие комментарии у либеральной интеллигенции
shprotik 16 марта 2018 | 21:15
Ага! Осуждаем и возмущены! Это единственные решения которые может принять МИД без пахана)))
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:17
Манька Захерова уже придумала - как будто мы не знаем что в Кремле истерика. Выведенные финансы напрямую зависят от того что Тереза скажет и сделает в следующий момент.
В Кремле ждут срочно нейтральное лицо от Великобритании для того чтобы решить этот важнейший вопрос и гарантии того что путинских в Лондоне не начнут "раскулачивать".
mardian 16 марта 2018 | 21:35
Пётр 1 прорубил окно в Европу,а наш придурок окно заколачивает.Ну не идиот?
grizzlybear 16 марта 2018 | 21:40
Кто мне объяснит: как Британия так оперативно установила, что убийство было произведено огравляющим веществом "Новичок" и оно - российского производства?
peresvet73 16 марта 2018 | 21:55
Манька - танцовщица