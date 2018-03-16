Z Архив новостей новости
5 28 6 2812
21:00, 16 марта 2018

Все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты — Захарова

Все решения по ответным мерам Лондону приняты, они будут доведены до британской стороны в ближайшее время. Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментарии

28

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ys171717 16 марта 2018 | 21:02

Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в 2-8 раз выше, чем в 90-х:

(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают на каждом углу вместе детсадов,
(9) сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал.

Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? А ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ.

Только БОЙКОТ!

dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 21:04

ys171717: Россия изначально повела себя неправильно истории со Скрипалем.
Нужно было сразу строго спросить с правительства Великобритании, почему на ее территории регулярно убивают российских граждан, при чем самим изощренным способом? Литвиненко- полонием, Березовского – шарфом, теперь вот «Новичком». Доколе это будет продолжаться? Ведь в Англии сейчас живут родственники многих высокопоставленных россиян. Очень тревожно за их жизнь…

el_borz 16 марта 2018 | 21:06

Воронжане, Дети мои!....
Абай. 2018

evgolius7 16 марта 2018 | 21:13

В стране, где во власти воры и некомпетентные ублюдки - никогда не будет порядка.
Вопиющая социальная несправедливость тому пример.
Путинские подонки живут во дворцах, а простые граждане выживают как могут.

dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 21:12

Захарова:
- Мы официально заявляем, что Россия не имеет никакого отношения к насильственной смерти Бориса Джонсона!
- Так он вроде еще не умер.
- Делаем это заранее, чтобы завтра на нас не сваливали!

vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:20

ys171717: В принципе Путин не считает своих избирателей за нормальных людей. Если бы он считал бы так то он бы ездил по стране общался бы и имел бы определенную повестку.
Путин наоборот весь этот год просидел в Кремле или на даче, и выезжал пару раз видеть своих братков.
Это полное неуважение и презрение к электорату.

doomandgloom 16 марта 2018 | 21:26

ys171717: Только бойкот!
=====================================================================
Согласен со всем кроме "окружения" НАИОй! Взгляньте на физическую карту мира!
Да и НАТОй меня 63 года пугают,а она сцука даже мне на ногу ни разу не наступила -обидно!

shlevet 16 марта 2018 | 21:27

ys171717: //Результат деятельности шайки Урфина Джюса,
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),//

Ну давай прочитаем твою методичку, только внимательно.
Действительно, в 1992 году цена на нефть была почти в два раза меньше чем сейчас.
Количество нищих в России составляло тогда более 50 млн. человек.
Количество бедных в США на сегодня, по самым скромным расчетам, более 40 млн. человек.
Планка бедности не имеет ровно никакого принципиального значения здесь, ибо не важно какой критерий бедности ты используешь в странах, важно то, что в эти цифры входят взрослые здоровые люди не способные прокормить свои семьи.
Надеюсь по остальным пунктам мне не нужно будет вытирать тобою пол.
Просто времени своего жаль
=)):-)

entoni 16 марта 2018 | 21:35

ys171717: А когда свалил в пиндосию, какие были показатели, и не надо лезть в наши дела, сидишь там и сиди!

serhio_25__ 16 марта 2018 | 21:50

ys171717: ""1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах), "" - против около 50млн. до Путина.
""(2) безработица и инфляция в полный рост, "" - полный рост чего? Инфляция сейчас самая низкая со времен до перестроечного СССР.
""(3) пенсии размером с квиток ЖКХ, "" - у кого? Пенсии сейчас самые большие со времен до перестроечного СССР.
""(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ, "" - чем что?
""(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков, "" - чем что?
""(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий, "" - кого лишили пенсий? Чем тебе ОИ не нравится? Во всем мире ОИ, это развитие и честь для страны.
""(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, "" - я каждый день на работу/с работы по дорогам езжу. В какой тундре ты живешь? Практически все технологические товары производятся в России. Там от иностранного только иностранная марка.
""(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают на каждом углу вместе детсадов, "" - чтобы ученый сбежал, вначале он должен быть. Хочешь сказать, что проклятая путинская Россия штампует ученых? У меня в квартале 5 садиков и ни одной церкви. Кстати, а НЕ православные - католические, иудейские фарисеи тебя не возмущают?
""(9) сплошная цензура и ложь, "" - поэтому ты спокойно тут пишешь? Хотя судя по твоему комменту - про ложь я согласен.

serhio_25__ 16 марта 2018 | 21:52

ys171717: ""(10) стукачество, "" - зачем ту стучишь?
""(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка, "" - и к чему ты привел тут теракты совершенные твоими друганами - "мирными борцами за свободу Ичкерии"?
""(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, "" - и чем она липовая? Тем что Навальный липовый адвокат? А почему тебя только Навальный интересует? Там еще несколько людей не допустили.
""(13) война против Украины и Грузии, "" - Грузия напала на российских миротворцев, это Россия виновата? И что это за война с Украиной, если главком Украины держит в России свою фабрику, а миллионы украинских заработчан ездят в Россию на заработки?
""(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов, "" - зачем ты поддерживаешь Дудаева и прочих чеченских террористов? Зачем ты поддерживаешь ИГИЛ в Сирии и прочих поедателей человечины из так называемых умеренных оппозиционных террористов?
""(15) НАТО окружает, "" - предлагаешь сдаться?
""(16) весь мир презирает, "" - ну да, таких предателей Родины, как ты, мир презирает.
""(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал."" - кто-то понял этот бред?

Только ПСИХУШКА!

norgemann 16 марта 2018 | 21:03

Ждите теперь ответку от Запада в виде отмены чемпионата мира по футболу.

dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 21:06

norgemann: Может, еще футбол запретят? Дебилы, бля...

ostapbey 16 марта 2018 | 21:13

dobro_vam_v_dom: не надейся про мяч в дупло, бабка.
По сусекам тебя будет Слуцкий шнырить колобок.
Даже

sab171 16 марта 2018 | 21:23

norgemann: чемпионат у нас, отменить можем только мы, кто не приехал- трусы, боятся нам проиграть, мало тога- мы уже купили по бехе из Тольятти нашим чемпионам за золото. Оле, оле, оле- мельдоний!!!

daos15 16 марта 2018 | 21:05

Чисто дипломатическая возня, хлеб отрабатывают) А так можно проще - ИДИТЕ НА Х..))) Ну я конечно неправ наверное, но это моё личное мнение.

kottigr1 16 марта 2018 | 21:09

daos15: А так можно проще - ИДИТЕ НА Х..)))
----------------------------------------------------
Так ведь англичане уже послали туда Путина.. Теперь вот Захарова ножки оттуда свешивает..

alehan00074 16 марта 2018 | 21:13

daos15: Не волнуйся, твое личное мнение не слишком сильно отличается от общего уровня на зоне, именуемой путирашинская федерация

daos15 16 марта 2018 | 21:21

alehan00074: Ну ОБЩИЙ уровень - это уже неплохо, идиотов по статистике всего менее 0,001%, инцебилов 0,003%, дебилов правда много - около 1%)))

tornado2017 16 марта 2018 | 21:06

ЗАХЕРОВА В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТНОЙ ВЫШЛЕТ В БРИТАНИЮ СВОИ ТРУСЫ. ХИМИЧЕСКАЯ ВОЙНА ПРОДОЖАТСЯ

ki000999 16 марта 2018 | 21:06

"Помидоры" запретят, или, все таки, ракеты запустят, которые кружат где то в космосе, в плазменной оболочке, тем более Маша сама поняла, о чем говорил 1 марта один товарищ.

ostapbey 16 марта 2018 | 21:08

Ура!!!!!!
Колыма! Встречай героев!!!
Даже.

pit_heap 16 марта 2018 | 21:11

До чего же дикие комментарии у либеральной интеллигенции

shprotik 16 марта 2018 | 21:15

Ага! Осуждаем и возмущены! Это единственные решения которые может принять МИД без пахана)))

vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:17

Манька Захерова уже придумала - как будто мы не знаем что в Кремле истерика. Выведенные финансы напрямую зависят от того что Тереза скажет и сделает в следующий момент.

В Кремле ждут срочно нейтральное лицо от Великобритании для того чтобы решить этот важнейший вопрос и гарантии того что путинских в Лондоне не начнут "раскулачивать".

(комментарий скрыт)

mardian 16 марта 2018 | 21:35

Пётр 1 прорубил окно в Европу,а наш придурок окно заколачивает.Ну не идиот?

grizzlybear 16 марта 2018 | 21:40

Кто мне объяснит: как Британия так оперативно установила, что убийство было произведено огравляющим веществом "Новичок" и оно - российского производства?

(комментарий скрыт)

peresvet73 16 марта 2018 | 21:55

Манька - танцовщица

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 марта Поздравить…

5 285 6 5337 13.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 284 6 6889 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 204 6 9726 07:25
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1212 6 65907 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 107 6 6131 07:00
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 665 6 46838 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 377 6 28302 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 243 6 19300 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 137 6 11073 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Выборы Президента. Провокации не пройдут Не сомневаюсь, что по сложившейся «доброй» традиции некоторые люди попытаются устроить шоу в день выборов. Но организовать 18 марта реальные «карусели» будет невозможно…

5 108 6 8820 16:33
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8355 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 64 6 5717 12.03
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 104 6 9278 13.03
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 155 6 13959 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5575 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Новости

Борис Джонсон возложил на российского президента ответственность за нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля По словам главы внешнеполитического ведомства, по всей вероятности, приказ использовать химическое оружие на британской территории отдал Владимир Путин…

5 80 6 7359

Популярное за неделю

Новости

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская попросила ЦИК снять с президентских выборов Ксению Собчак Это связано с позицией кандидата по принадлежности Крыма…

5 167 6 44762
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 160 6 146021 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 13524 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 576 6 223982 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 198 6 197680 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6784655
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3350877

Сегодня в эфире