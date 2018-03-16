В России предлагают вернуть священников в вузы

Это демонстрация исторической связи христианства и науки, — считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На заседании высшего церковного совета – одного из главных управленческих органов РПЦ – он привел в качестве примера домовый храм МГУ, восстановленной при вузе церкви. Патриарх также не считает свое предложение олицетворением клерикального похода на науку, — передает ТАСС. Он напомнил, что до революции священники служили в высших учебных заведениях.