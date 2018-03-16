В России предлагают вернуть священников в вузы
Это демонстрация исторической связи христианства и науки, — считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На заседании высшего церковного совета – одного из главных управленческих органов РПЦ – он привел в качестве примера домовый храм МГУ, восстановленной при вузе церкви. Патриарх также не считает свое предложение олицетворением клерикального похода на науку, — передает ТАСС. Он напомнил, что до революции священники служили в высших учебных заведениях.
Комментарии57
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idaforever 16 марта 2018 | 20:53
будят лихо, которое пока тихо!
sedoff 16 марта 2018 | 21:00
Знал бы Иисус, какая мразь будет его именем прикрываться, плюнул бы на всё и пошёл бы по стопам отчима, в плотники..... ))))
aswarsp 16 марта 2018 | 20:54
Да священники служили в вузах. А потом - была революция. Может не надо было, глядишь - и обошлось бы?
pavelgen Павел Гендельман 16 марта 2018 | 20:56
Уважаемые господа! До революции были публичные дома и ...? Согласно конституции Р. Ф. государство и церковь параллельны друг другу! Но наш Гундяев "поевал" на конституцию, как впрочим и на церковный устав! Вспомним "нанаквартиру", которой у Гундяева, согласно церковному уставу быть не может. Устав запрещает Гундяеву иметь ЛЮБУЮ собственность!
С уважением,
Павел
bigmaikl 16 марта 2018 | 20:57
Продай шале (свое) - купи лекарства (детям)
max3446 16 марта 2018 | 20:59
Как сообщала «Русская Весна», в минувшую среду сирийские джихадисты начали террористическую операцию «Гнев Гуты» в северной части провинции Хама.
Объединённые силы банд назвали свою атаку «Гнев для Гуты», пытаясь отомстить за поражения своих союзников в пригороде Дамаска Восточная Гута. Также они надеялись, что их внезапный удар уменьшит давление на сидящих в котле боевиков, так как вынудит сирийскую армию перебросить часть сил в провинцию Хама.
В первые часы исламистам удалось захватить пару небольших городков — Керназ и Аль-Хамамият, местные ополченцы отступили под натиском врага, применяющего бронетехнику.
На место сражения быстро прилетели боевые самолёты ВКС России и ВВС Сирии, которые начали интенсивно бомбить террористов. В это время местные христианские ополченцы перегруппировались, усилились элитными силами, танками 555-го полка 4-й механизированной дивизии САА и нанесли контрудар.
В течение нескольких часов были убиты не менее 50-ти боевиков и полностью освобождены захваченные ими населенные пункты. Выжившие джихадисты побросали бронетехнику и сломя голову бежали в сторону своего анклава.
Армейцам достался переданный бандам турецкими военными бронеавтомобиль «Пантера» и танк. В ходе атаки объединённые силы группировок были буквально обезглавлены, лишившись 6-ти своих важных полевых командиров.
Убитые главари Мухаммад Хаттаб и Абу-Сария принадлежали к исламистской коалиции «Джебхат Тахрир Сурия» («Ахрар аш-Шам» и «Нуреддин аз-Зинки»). Ещё были ликвидированы Хасан Талеб из «Джейш Аль-Иза» и Хатем Мухаммад Радон из «Джейш аль-Наср», а также Абу-Асрия и Абу Хаттаб.
grossalexis032018 16 марта 2018 | 21:36
max3446: Ну и молодцы звиздуны из "Рюсси весны" - так пипить надо уметь ;)) То что ты мудак давно понятно, эти такие же.
forward 16 марта 2018 | 21:02
И зачем нам попы в вузах?
То истмат всякий преподавали, теперь попы.. Может ну их всех ?
sarov 16 марта 2018 | 21:18
forward: Ну почему только попы? На каждого студента по попу, мулле, раввину и шаману с бубном! Ой еще весталку под парту!!!
hihi2raza 16 марта 2018 | 21:02
Ну все пропала страна.
peresvet73 16 марта 2018 | 21:03
Это скрытое содержание религиозной организации за государственный счёт.
wuwer 16 марта 2018 | 21:09
Мало того что идет захват земель и недвижимости со стороны РПЦ,
так ещё норовят поработить души - теперь им ещё холопов подавай
Чтобы все стали сирыми и убогими при жирных попах
mwxp 16 марта 2018 | 21:16
Гундяев имеет право учить нас жить? Он ни чего не перепутал? Где Бог, а где этот деятель.
sergei03 16 марта 2018 | 21:19
Репетитор
- аналитическое кадиломахание
- иконохимия
- свечкопромат
Дорого. Звонить в колокол после шести. Три раза.
arbitrmvk 16 марта 2018 | 21:20
НЕт, все верно. попам учеба не повредила бы!
sergei_tn 16 марта 2018 | 21:26
Попы, остановитесь. Если чего-то вы добились, пользуясь некоторой дремучестью населения и власти, то знайте меру.
Пока не сильно возмущаются люди, остановитесь. Неужели вы всерьез считаете, что в эти сказки всерьез можно поверить.
vadimp 16 марта 2018 | 21:36
Вернуть? :) Нее, ввернуть - это да!
ruderpost 16 марта 2018 | 21:49
люди! голосуйте за Грудинина иначе эта мерзость в лице рпц погубит нас.