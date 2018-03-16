В московском Многофункциональном центре отрицают конфликт с сотрудниками, которых нанимали информировать о выборах

Издание Znak.com писало, что людям вместо обещанных 34-х тысяч рублей выплатили меньше половины. Однако в МФЦ журналистам сказали, что все выплаты будут осуществлены в срок. При этом, там подчеркнули, что месячная зарплата сотрудников, нанятых к выборам, не может превышать 17 тысяч рублей. Как писал Znak, эти люди должны были информировать жителей Москвы о предстоящем голосовании, а также о других вопросах, связанных с выборами президента.