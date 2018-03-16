Фигуранта дела о терроризме, антифашиста Виктора Филинкова перевели в другое СИЗО Петербурга

По словам родных арестованного, речь идет об изоляторе № 6, который еще называют «пыточным». В это СИЗО не могут попасть члены общественной наблюдательной комиссии Петербурга, пишет Интернет-издание «Медиазона».

Сам Филинков, который был задержан в январе, утверждал ранее, что силовики применяли к нему пытки и добивались признательных показаний. Его и еще нескольких задержанных в Петербурге и Пензе обвиняют в участии в деятельности некоей террористической организации под названием «Сеть». Сами они обвинения отвергают.