Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов в Германии

Предприятие расположено в городе Люббен на востоке страны. По данным газеты Зюддойче цайтунг, один человек пострадал, еще один сейчас числится пропавшим без вести. Пожарные расчеты сейчас борются с огнем. Что послужило причиной взрыва, пока неясно.