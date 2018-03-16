Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов в Германии
Предприятие расположено в городе Люббен на востоке страны. По данным газеты Зюддойче цайтунг, один человек пострадал, еще один сейчас числится пропавшим без вести. Пожарные расчеты сейчас борются с огнем. Что послужило причиной взрыва, пока неясно.
Комментарии6
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gvs 16 марта 2018 | 20:34
Причиной, а равно и следствием взрыва стала утилизация боеприпасов )))
komiccap_nkvd 16 марта 2018 | 20:40
этим взрывом, Путин отметил "День Тишины" который начался сегодня на Дальнем Востоке.
немцы грозились выслать наших дипломатов
gosan 16 марта 2018 | 20:40
Нашли членский билет "Единой России"?
andreyoo 16 марта 2018 | 20:46
Опять санкции на Россию?
kir_pich_101 16 марта 2018 | 20:47
Как хорошо, когда кому-то плохо!
shlevet 16 марта 2018 | 20:51
Скрепы разворовали раньше, чем боеприпасы?