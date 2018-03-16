Сотрудники российского посольства в Лондоне, которых высылают из Великобритании, покинут королевство 20 марта
Британские власти хотят выслать 23 человека. Вместе с членами их семей всего будет около 80-ти человек, — сказал посол России Александр Яковенко. В Москве ранее предупреждали, что дадут ответ на такие действия Лондона. Как скоро это произойдет, не уточняется.
Комментарии12
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kir_pich_101 16 марта 2018 | 20:34
Если мозгов не хватит - вернутся.
А если хватит - там останутся.
Посмотрим...
kottigr1 16 марта 2018 | 20:36
kir_pich_101: Рад за российских дипломатов.. Наконец-то они вырвутся из этого тлетворного английского Ада и смогут обнять родные русские березки, дышать полной грудью сельский запах черноземья, твердой поступью мять российское бездорожье и спать в душистых луговых стогах российских полей... Родина ждет вас, сыны !
fig_wam 16 марта 2018 | 20:42
kottigr1: Ничяего, любой из них гордо ответи ванглиячанам как тот герой из советского фильма своему начальнику, который пригрозил отправить его в Союз:
fig_wam 16 марта 2018 | 20:44
fig_wam: ВЫ МЕНЯ РОДИНОЙ НЕ ПУГАЙТЕ!
После чего пошел писать докладную на начальника.
el_borz 16 марта 2018 | 21:00
Успеют ли жены дипломатов пробежаться по гипермаркетам на затарку, до двадцатого марта, вот в чем главный вопрос?
alehan00074 16 марта 2018 | 20:55
kottigr1:
Наконец из Кенигсберга
Я приблизился к стране,
Где не любят Гуттенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал "ебёну мать",
И пошли передо мною
Рожи русские плясать.
Николай Некрасов "возвращение на родину"
pepetz 16 марта 2018 | 20:36
19-го отметят, и прощай цивилизация.
ki000999 16 марта 2018 | 20:43
Представляю, как они в искушении ожидают 20 марта, подозреваю даже, что они хотели бы вернуться в Россию, даже в тот день, когда объявили об их высылке!!!! Из этой, загнивающей Англии, обратно домой, в родную гавань!!!!!)
shlevet 16 марта 2018 | 20:49
Я считаю, мы не должны зеркалить их.
Пусть их дипломаты живут тут до своей естественной кончины
alex55 16 марта 2018 | 20:50
Welcome на историческую родину!
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 20:52
Предствляю что творится в жизни у этих дипломатов. Жены и дети в панике, дети видимо должны менять школы, жены отменять разные мероприятия, конечно они должны уезжать, но куда? Дети ведь поймут все сами, они если постарше поймут в чем дело.
fun43 16 марта 2018 | 21:24
– Бэрримор, а что это за дикий вой на болотах?
– Российские дипломаты, сэр. Не хотят возвращаться на Родину...
@Zn_Portnova