Сотрудники российского посольства в Лондоне, которых высылают из Великобритании, покинут королевство 20 марта

Британские власти хотят выслать 23 человека. Вместе с членами их семей всего будет около 80-ти человек, — сказал посол России Александр Яковенко. В Москве ранее предупреждали, что дадут ответ на такие действия Лондона. Как скоро это произойдет, не уточняется.