Более 70 тысяч российских избирателей могут лишиться возможности проголосовать в это воскресенье на выборах президента. Речь идет о тех гражданах России, кто по разным причинам находится на Украине. Именно столько избирателей там зарегистрировано в ЦИКе, — пояснили в комиссии «Эху». Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил, что сотрудники правоохранительных органов не будут пропускать россиян на территорию посольства и консульств в это воскресенье. Исключение сделают только для людей с дипломатическим статусом. Сообщалось, что именно в дипмиссиях будут открыты избирательные участки.