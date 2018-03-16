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Эксклюзив Эха 20:30, 16 марта 2018

Более 70 тысяч российских избирателей могут лишиться возможности проголосовать в это воскресенье на выборах

Более 70 тысяч российских избирателей могут лишиться возможности проголосовать в это воскресенье на выборах президента. Речь идет о тех гражданах России, кто по разным причинам находится на Украине. Именно столько избирателей там зарегистрировано в ЦИКе, — пояснили в комиссии «Эху». Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил, что сотрудники правоохранительных органов не будут пропускать россиян на территорию посольства и консульств в это воскресенье. Исключение сделают только для людей с дипломатическим статусом. Сообщалось, что именно в дипмиссиях будут открыты избирательные участки.

Комментарии

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kara 16 марта 2018 | 20:32

А зачем Авакову так подставляться? И так врагов не много...

kriemsdik 16 марта 2018 | 20:35

ничего, 70 тысяч переживут. Кому надо - успеют доехать до Брянска или Белгорода.

m_doc 16 марта 2018 | 20:41

kriemsdik: Если горе не разрешают идти к Магомету, Магомет может дойти к горе. И что сделает Аваков? А ничего.

nelibermot17 16 марта 2018 | 20:48

В который раз Шумерия доказала, что не является государством и не контролирует свою нацистскую гопоту

kosh 16 марта 2018 | 21:04

nelibermot17:


А что? Европа она и есть Европа.

gladman__ 16 марта 2018 | 21:01

kriemsdik: ничего, 70 тысяч переживут.
============
когда творят беспредел,беззаконие, то цифры могут быть любые -
тысячи,миллионы...

ignachio 16 марта 2018 | 21:06

Откуда столько, что они там делают? Хотели вбросить 70 тыс. бюллетеней за ПУ - единственное объяснение. Хорошо, что закрыли.

gladman__ 16 марта 2018 | 21:11

ignachio: Откуда столько, что они там делают?
=============
да разве поймешь?)) Вот что миллионы украинцев в России - понятно что делают))

sab171 16 марта 2018 | 21:30

ignachio: в заложниках у хунты, ни по русски покалякать ни боярки хлестануть ни дибилов на экране своих русских не глянуть, а здесь на святое позарылись- пятый срок прокинуть надумали.

serhio_25__ 16 марта 2018 | 20:49

kara: Голосование в другой стране не может быть произведено только по двум причинам - Первое, это дикая страна, где нет возможности произвести голосование. И второе, это Украина. Стоп, выходит причина одна - это дикая страна.

vlad_kondrat 16 марта 2018 | 20:56

serhio_25__: Единственная причина почему голосование не может быть в Украине известна Путину, "ихтамнет" --- у кого еще вопросы?

shlevet 16 марта 2018 | 21:01

vlad_kondrat: //Единственная причина почему голосование не может быть в Украине известна Путину, "ихтамнет" --- у кого еще вопросы?//

shlevet 16 марта 2018 | 21:03

vlad_kondrat: //Единственная причина почему голосование не может быть в Украине известна Путину, "ихтамнет" --- у кого еще вопросы?//
У меня вопрос. А что, Украина смотри Путину в рот?

gonduras_on_kolima 16 марта 2018 | 21:06

shlevet: // А что, Украина смотри Путину в рот? //
Скорей трахает в анус.
Кстати, портянка, миллионы ваших избирателей незаконно лишены права проголосовать за единственного реального оппозиционера Навального.
Почему ты об этом молчишь?

serhio_25__ 16 марта 2018 | 21:12

gonduras_on_kolima: ""миллионы ваших избирателей незаконно лишены права проголосовать за единственного реального оппозиционера Навального"" - школьники ни в одной стране мира не имеют право голоса.
Хотя про миллионы смешно слышать - пусть эти миллионы придут на выборы и испортят бюллетени, тогда выборы будут признаны не состоявшимися. Ссыкотно показать, что миллионов сторонников нет?

shlevet 16 марта 2018 | 21:13

gonduras_on_kolima:
Прокладка, оппозиционер Навальный даже не является кандидатом на пост президента РФ.
И я об этом не молчу.
Кстати, ты считаешь что-то там незаконным?
Ты наверняка уже подал в суд в Гаагу, ведь басманному суду ты не веришь.
Или даже задницу свою не оторвал от революционного дивана, а, прокладыш? =)):-)

udavimliberala 16 марта 2018 | 21:23

gonduras_on_kolima: что вы либерасты все про анус? тут прям оговоркой по фрейду попахивает!

vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:25

shlevet: Скорее всего я бы сказал что Путин в рот не берет,

gladman__ 16 марта 2018 | 21:04

serhio_25__: Голосование в другой стране не может быть произведено только по двум причинам - Первое, это дикая страна, где нет возможности произвести голосование. И второе, это Украина. Стоп, выходит причина одна - это дикая страна.
===============
Украина, отказавшись от культурных русских корней, прямо на глазах одного поколения превращается в племя тумба-юмба, правда, потрясая при том европейской атрибутикой: кольцами,бусами, банками из-под пива и колы...

student_ru_ru 16 марта 2018 | 21:12

gladman__: Ну и что. Зато у нас своя атрибутика - кольца и бусы величия с европейскими банками из-под пива и колы. Чего вам Украина далась? На себя, то есть на нас, посмотрите.

protvik 16 марта 2018 | 21:13

gladman__: На Украине позаботились о гражданах России и решили сэкономить им свободное время так как получили из Кремля инсайдерскую информацию: при всем многообразии кандидатов, речь о выборе не стоит...

serhio_25__ 16 марта 2018 | 21:14

gladman__: И системой первобытно-общинного общества - табу и тотем, т.е. запрет и поклонение.

udavimliberala 16 марта 2018 | 21:25

gladman__: а то! саблю на коленях укропский генерал уже дарил, порошенко мяч безногому воину ато тоже дарил, камеди страна

aleksandr39 16 марта 2018 | 21:08

kara: А что 70 тысяч делают в Украине ? Это что ,ТИТУШКИ ???

kottigr1 16 марта 2018 | 20:33

Даже не понятно, что делают в логове жидо-бандеровцев все эти российские гастарбайтеры ?.. Кафель кладут и полы моют.. ?

m_doc 16 марта 2018 | 20:38

kottigr1: Эт ты про Говнопольского с Киселём? А ещё Пономарёв, певица Воронёнкова, Аркаша Бабченко в бане...

fig_wam 16 марта 2018 | 20:49

m_doc: дорогая му_дак все перечисленные вами голосовать точно не пойдут. так что все ваши вскрики просто лицемерие.
Изображаете оргазм при отсутствии паловых контактов.

shlevet 16 марта 2018 | 20:47

kottigr1: //...российские гастарбайтеры ?.. Кафель кладут и полы моют.. ?...//
Лайкаю за тонкий троллинг!

andreyoo 16 марта 2018 | 20:50

kottigr1: Кафель кладут и полы моют.. ?
---
Это тя счас украинцев потроллил?

vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:01

andreyoo: На самом деле россияне в Украине тоже работают, не скажу если кладут плитку, но я знаю одного парня, он мотается по айтишным делам, он зависим от Украины, но голосовать россияне в Украине не смогут потому что за них будут сделанны карусели на местах, зачем переживать по этому поводу.

serhio_25__ 16 марта 2018 | 20:51

kottigr1: А потом Алешка будет рассказывать, как на Украине присоединились к его бойкоту выборов в России.

vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:03

serhio_25__: Скажите а что не Путин выйграет выборы с 82,5% голосов? Чего переживать по этому поводу, Панфилка-аблигацыя нарисует столько сколько нужно - не понятно в чем тут дело. Голосуй не голосуй все равно получишь Пуй.

serhio_25__ 16 марта 2018 | 21:20

vlad_kondrat: Чем больше Алешка отгонит от выборов оппозиционеров, тем больше голосов получит Путин. Только потом не скулите, что Путин набрал слишком много процентов.

liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 20:52

kottigr1: Кое-кто даже в украинской опере поет :)

vlad_kondrat 16 марта 2018 | 20:59

kottigr1: Как же быть с "ихтамнет" и "вывсеврете" - может Аваков просто скажет "ихтамнемае", "вывсебрешете", скажем это было бы симметричным ответом.

gosan 16 марта 2018 | 20:38

Дебилы..далее по Лаврову...

kir_pich_101 16 марта 2018 | 20:39

Вошьдь всю ночь ворочаться будет, не спать, нервничать...

zavodenka 16 марта 2018 | 20:45

Нехай щастить!

serhio_25__ 16 марта 2018 | 20:54

zavodenka: ""Нехай щастить! "" - по российским сайтам.
ЗЫ: Я тоже считаю, что Шевченко идет военная форма - форма русской армии.

snips 16 марта 2018 | 20:59

serhio_25__: паспорт посмотри внемательно мразь нет слова русский не льсти себе ордынец

serhio_25__ 16 марта 2018 | 21:23

snips: ""нет слова русский"" - может и нет, зато есть форма русского солдата на Шевченко.

snips 16 марта 2018 | 21:26

и где этот русский солдат взялся ? Откуда из какой страны ? Из древней руси ? Сирожа ты если дебил лучше молчи

mlt1986m3 16 марта 2018 | 21:31

snips: Это ты себе не льсти.
Орда звучит гордо.
300 лет прожили не зная внешнего врага в одном государстве.
Дольше , чем с польской Украиной.
Будешь настаивать на интернациональной самоидентификации... ... - Еще ... Батыю в Киеве памятник будет.
Как ! замирителю славянских междоусобиц , первому ! русскому царю и воистину предтече... всех святых...
собирателей земель русских.

snips 16 марта 2018 | 21:35

mlt1986m3: иди кумысу рвани не неси тут шлак похмельный

shlevet 16 марта 2018 | 20:45

Россияне взяты, фактически, в заложники.
Имеем ли мы право брать в заложники украинских граждан на территории России?
ИМЕЕМ.
Должны ли мы так поступать?
НЕТ.
Ибо мы не фашисты, в отличии от этой прыгающей недоевропы 404

vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:05

shlevet:" Ибо мы не фашисты, " для 99% мирового общества мы захватчики такие же как фашисты, наше правосудие и ФСИН это Гестапо, наше правительство это шайка воров-беспредельщиков.

shlevet 16 марта 2018 | 21:09

vlad_kondrat: //...для 99% мирового общества мы захватчики такие же как фашисты,...//
ССылочку в студию на мировой референдум по этому вопросу, любезный???

max3446 16 марта 2018 | 20:47

В Женеве сорвано заседание Совета по правам человека ООН по вопросу нарушений прав жителей Крыма со стороны Украины.
Как рассказал журналистам руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов, заседание было отменено якобы из-за забастовки персонала.
«Выступление на площадке ООН сорвано.
Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации, которая стремилась любым способом в связи с анонсированием мною разоблачения преступлений Украины против Крыма на заседании совета по правам человека ООН в Женеве сорвать указанное заседание», — цитирует Молохова РИА Новости.
«Согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала сотрудников отделения ООН в Женеве накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы», — добавил он.

(комментарий скрыт)

andreyoo 16 марта 2018 | 20:48

Более 70 тысяч российских избирателей могут лишиться возможности проголосовать ...
---
Хомячки потом скажут, сто они поддержали бойкот.

vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:08

andreyoo: Голосуй не голосуй все равно получишь Пуй! 70 тыс россиян - по мнению Путина холуи и отбросы, остальные живущие в России - быдло не способное отличить правую руку от левой. Поэтому фюрер делает "рокировочки", "выборы самого себя" и остальной цирк.

solonko 16 марта 2018 | 20:56

Все гнобят Россию. За редким северо-корейским исключением.
И это правильно, и это хорошо!

piterjanis 16 марта 2018 | 21:03

solonko: ну-ну)) это как весьмирсвами.

polba 16 марта 2018 | 21:04

solonko: Особливо Россию забавляет цирк, устраиваемый для неё хохлопапуасией.
И это - хорошо.

peresvet73 16 марта 2018 | 21:00

Отпускники МО

shurdn 16 марта 2018 | 21:08

Имеют полное право в ЕСПЧ на Украину. Может что-нибудь и отсудят, хотя точно ничего и не получат.

zemlak 16 марта 2018 | 21:12

путину - путино))))))))
АРА!

mlt1986m3 16 марта 2018 | 21:16

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил, что сотрудники правоохранительных органов не будут пропускать россиян на территорию посольства и консульств в это воскресенье. Исключение сделают только для людей с дипломатическим статусом.
...
Вот как.
Следовательно , не позволяя гражданам России участвовать в выборах и иметь возможность своим голосованием внести изменения в политику руководства страны , Аваков ОФИЦИАЛЬНО формирует условия НА то , чтоб все оставалось , как есть при существующем Президенте России.
То есть само ДОБРОВОЛЬНОЕ нахождение и СЛЕДОВАТЕЛЬНО ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОПАДАНИЕ в зависимое положение граждан России от действий... и ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ведомства Авакова... МОЖНО РАСЦЕНИТЬ КАК ! ИХ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ - С ЕГО... МНЕНИЕМ.
Следовательно... ВСЕ ГОЛОСА недопущенных Аваковым к российским выборам
российских граждан МОЖНО ВПОЛНЕ ЗАКОННО - ЗАСЧИТАТЬ В ПОЛЬЗУ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ.
Ведь САМА зависимость от Авакова по сути ИХ добровольный !!! выбор.
А Аваков выбирает их неучастие - ОСТАВИТЬ ВСЕ КАК ЕСТЬ.
ПО ФАКТУ ! 70 тысяч голосов Аваков - ОТДАЕТ Путину !
Значит ТАК И ЗАЧИСЛИТЬ.

udavimliberala 16 марта 2018 | 21:27

mlt1986m3: все просто, Надюшка савченко агент кремля, аваков тоже агент кремля получается а вукраина отдел кремля.

mlt1986m3 16 марта 2018 | 21:35

udavimliberala: // аваков тоже агент кремля //
...
Агент ?
Не а... Ну что Вы. Какой из него агент. Банально ... - дурак с печатями

pol_55 16 марта 2018 | 21:33

mlt1986m3: Вообще то Авакову нас-ть,скоко и куда чего.
Эхо странно подает новость.Здесь все ответы.
Нота МИД Украины №610/23-110-236 от 21 февраля 2018 года, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на временно оккупированных РФ территориях Украины – Автономной Республике Крым и г. Севастополь. МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутых выше требований украинской стороны.

ddolly 16 марта 2018 | 21:33

Пусть за свои деньги едут в Россию и голосуют за любимого пахана

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