Более 70 тысяч российских избирателей могут лишиться возможности проголосовать в это воскресенье на выборах
Более 70 тысяч российских избирателей могут лишиться возможности проголосовать в это воскресенье на выборах президента. Речь идет о тех гражданах России, кто по разным причинам находится на Украине. Именно столько избирателей там зарегистрировано в ЦИКе, — пояснили в комиссии «Эху». Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил, что сотрудники правоохранительных органов не будут пропускать россиян на территорию посольства и консульств в это воскресенье. Исключение сделают только для людей с дипломатическим статусом. Сообщалось, что именно в дипмиссиях будут открыты избирательные участки.
Комментарии61
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kara 16 марта 2018 | 20:32
А зачем Авакову так подставляться? И так врагов не много...
kriemsdik 16 марта 2018 | 20:35
ничего, 70 тысяч переживут. Кому надо - успеют доехать до Брянска или Белгорода.
m_doc 16 марта 2018 | 20:41
kriemsdik: Если горе не разрешают идти к Магомету, Магомет может дойти к горе. И что сделает Аваков? А ничего.
nelibermot17 16 марта 2018 | 20:48
В который раз Шумерия доказала, что не является государством и не контролирует свою нацистскую гопоту
kosh 16 марта 2018 | 21:04
nelibermot17:
А что? Европа она и есть Европа.
gladman__ 16 марта 2018 | 21:01
kriemsdik: ничего, 70 тысяч переживут.
============
когда творят беспредел,беззаконие, то цифры могут быть любые -
тысячи,миллионы...
ignachio 16 марта 2018 | 21:06
Откуда столько, что они там делают? Хотели вбросить 70 тыс. бюллетеней за ПУ - единственное объяснение. Хорошо, что закрыли.
gladman__ 16 марта 2018 | 21:11
ignachio: Откуда столько, что они там делают?
=============
да разве поймешь?)) Вот что миллионы украинцев в России - понятно что делают))
sab171 16 марта 2018 | 21:30
ignachio: в заложниках у хунты, ни по русски покалякать ни боярки хлестануть ни дибилов на экране своих русских не глянуть, а здесь на святое позарылись- пятый срок прокинуть надумали.
serhio_25__ 16 марта 2018 | 20:49
kara: Голосование в другой стране не может быть произведено только по двум причинам - Первое, это дикая страна, где нет возможности произвести голосование. И второе, это Украина. Стоп, выходит причина одна - это дикая страна.
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 20:56
serhio_25__: Единственная причина почему голосование не может быть в Украине известна Путину, "ихтамнет" --- у кого еще вопросы?
shlevet 16 марта 2018 | 21:01
vlad_kondrat: //Единственная причина почему голосование не может быть в Украине известна Путину, "ихтамнет" --- у кого еще вопросы?//
shlevet 16 марта 2018 | 21:03
vlad_kondrat: //Единственная причина почему голосование не может быть в Украине известна Путину, "ихтамнет" --- у кого еще вопросы?//
У меня вопрос. А что, Украина смотри Путину в рот?
gonduras_on_kolima 16 марта 2018 | 21:06
shlevet: // А что, Украина смотри Путину в рот? //
Скорей трахает в анус.
Кстати, портянка, миллионы ваших избирателей незаконно лишены права проголосовать за единственного реального оппозиционера Навального.
Почему ты об этом молчишь?
serhio_25__ 16 марта 2018 | 21:12
gonduras_on_kolima: ""миллионы ваших избирателей незаконно лишены права проголосовать за единственного реального оппозиционера Навального"" - школьники ни в одной стране мира не имеют право голоса.
Хотя про миллионы смешно слышать - пусть эти миллионы придут на выборы и испортят бюллетени, тогда выборы будут признаны не состоявшимися. Ссыкотно показать, что миллионов сторонников нет?
shlevet 16 марта 2018 | 21:13
gonduras_on_kolima:
Прокладка, оппозиционер Навальный даже не является кандидатом на пост президента РФ.
И я об этом не молчу.
Кстати, ты считаешь что-то там незаконным?
Ты наверняка уже подал в суд в Гаагу, ведь басманному суду ты не веришь.
Или даже задницу свою не оторвал от революционного дивана, а, прокладыш? =)):-)
udavimliberala 16 марта 2018 | 21:23
gonduras_on_kolima: что вы либерасты все про анус? тут прям оговоркой по фрейду попахивает!
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:25
shlevet: Скорее всего я бы сказал что Путин в рот не берет,
gladman__ 16 марта 2018 | 21:04
serhio_25__: Голосование в другой стране не может быть произведено только по двум причинам - Первое, это дикая страна, где нет возможности произвести голосование. И второе, это Украина. Стоп, выходит причина одна - это дикая страна.
===============
Украина, отказавшись от культурных русских корней, прямо на глазах одного поколения превращается в племя тумба-юмба, правда, потрясая при том европейской атрибутикой: кольцами,бусами, банками из-под пива и колы...
student_ru_ru 16 марта 2018 | 21:12
gladman__: Ну и что. Зато у нас своя атрибутика - кольца и бусы величия с европейскими банками из-под пива и колы. Чего вам Украина далась? На себя, то есть на нас, посмотрите.
protvik 16 марта 2018 | 21:13
gladman__: На Украине позаботились о гражданах России и решили сэкономить им свободное время так как получили из Кремля инсайдерскую информацию: при всем многообразии кандидатов, речь о выборе не стоит...
serhio_25__ 16 марта 2018 | 21:14
gladman__: И системой первобытно-общинного общества - табу и тотем, т.е. запрет и поклонение.
udavimliberala 16 марта 2018 | 21:25
gladman__: а то! саблю на коленях укропский генерал уже дарил, порошенко мяч безногому воину ато тоже дарил, камеди страна
aleksandr39 16 марта 2018 | 21:08
kara: А что 70 тысяч делают в Украине ? Это что ,ТИТУШКИ ???
kottigr1 16 марта 2018 | 20:33
Даже не понятно, что делают в логове жидо-бандеровцев все эти российские гастарбайтеры ?.. Кафель кладут и полы моют.. ?
m_doc 16 марта 2018 | 20:38
kottigr1: Эт ты про Говнопольского с Киселём? А ещё Пономарёв, певица Воронёнкова, Аркаша Бабченко в бане...
fig_wam 16 марта 2018 | 20:49
m_doc: дорогая му_дак все перечисленные вами голосовать точно не пойдут. так что все ваши вскрики просто лицемерие.
Изображаете оргазм при отсутствии паловых контактов.
shlevet 16 марта 2018 | 20:47
kottigr1: //...российские гастарбайтеры ?.. Кафель кладут и полы моют.. ?...//
Лайкаю за тонкий троллинг!
andreyoo 16 марта 2018 | 20:50
kottigr1: Кафель кладут и полы моют.. ?
---
Это тя счас украинцев потроллил?
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:01
andreyoo: На самом деле россияне в Украине тоже работают, не скажу если кладут плитку, но я знаю одного парня, он мотается по айтишным делам, он зависим от Украины, но голосовать россияне в Украине не смогут потому что за них будут сделанны карусели на местах, зачем переживать по этому поводу.
serhio_25__ 16 марта 2018 | 20:51
kottigr1: А потом Алешка будет рассказывать, как на Украине присоединились к его бойкоту выборов в России.
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:03
serhio_25__: Скажите а что не Путин выйграет выборы с 82,5% голосов? Чего переживать по этому поводу, Панфилка-аблигацыя нарисует столько сколько нужно - не понятно в чем тут дело. Голосуй не голосуй все равно получишь Пуй.
serhio_25__ 16 марта 2018 | 21:20
vlad_kondrat: Чем больше Алешка отгонит от выборов оппозиционеров, тем больше голосов получит Путин. Только потом не скулите, что Путин набрал слишком много процентов.
liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 20:52
kottigr1: Кое-кто даже в украинской опере поет :)
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 20:59
kottigr1: Как же быть с "ихтамнет" и "вывсеврете" - может Аваков просто скажет "ихтамнемае", "вывсебрешете", скажем это было бы симметричным ответом.
gosan 16 марта 2018 | 20:38
Дебилы..далее по Лаврову...
kir_pich_101 16 марта 2018 | 20:39
Вошьдь всю ночь ворочаться будет, не спать, нервничать...
zavodenka 16 марта 2018 | 20:45
Нехай щастить!
serhio_25__ 16 марта 2018 | 20:54
zavodenka: ""Нехай щастить! "" - по российским сайтам.
ЗЫ: Я тоже считаю, что Шевченко идет военная форма - форма русской армии.
snips 16 марта 2018 | 20:59
serhio_25__: паспорт посмотри внемательно мразь нет слова русский не льсти себе ордынец
serhio_25__ 16 марта 2018 | 21:23
snips: ""нет слова русский"" - может и нет, зато есть форма русского солдата на Шевченко.
snips 16 марта 2018 | 21:26
и где этот русский солдат взялся ? Откуда из какой страны ? Из древней руси ? Сирожа ты если дебил лучше молчи
mlt1986m3 16 марта 2018 | 21:31
snips: Это ты себе не льсти.
Орда звучит гордо.
300 лет прожили не зная внешнего врага в одном государстве.
Дольше , чем с польской Украиной.
Будешь настаивать на интернациональной самоидентификации... ... - Еще ... Батыю в Киеве памятник будет.
Как ! замирителю славянских междоусобиц , первому ! русскому царю и воистину предтече... всех святых...
собирателей земель русских.
snips 16 марта 2018 | 21:35
mlt1986m3: иди кумысу рвани не неси тут шлак похмельный
shlevet 16 марта 2018 | 20:45
Россияне взяты, фактически, в заложники.
Имеем ли мы право брать в заложники украинских граждан на территории России?
ИМЕЕМ.
Должны ли мы так поступать?
НЕТ.
Ибо мы не фашисты, в отличии от этой прыгающей недоевропы 404
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:05
shlevet:" Ибо мы не фашисты, " для 99% мирового общества мы захватчики такие же как фашисты, наше правосудие и ФСИН это Гестапо, наше правительство это шайка воров-беспредельщиков.
shlevet 16 марта 2018 | 21:09
vlad_kondrat: //...для 99% мирового общества мы захватчики такие же как фашисты,...//
ССылочку в студию на мировой референдум по этому вопросу, любезный???
max3446 16 марта 2018 | 20:47
В Женеве сорвано заседание Совета по правам человека ООН по вопросу нарушений прав жителей Крыма со стороны Украины.
Как рассказал журналистам руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов, заседание было отменено якобы из-за забастовки персонала.
«Выступление на площадке ООН сорвано.
Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации, которая стремилась любым способом в связи с анонсированием мною разоблачения преступлений Украины против Крыма на заседании совета по правам человека ООН в Женеве сорвать указанное заседание», — цитирует Молохова РИА Новости.
«Согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала сотрудников отделения ООН в Женеве накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы», — добавил он.
andreyoo 16 марта 2018 | 20:48
Более 70 тысяч российских избирателей могут лишиться возможности проголосовать ...
---
Хомячки потом скажут, сто они поддержали бойкот.
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 21:08
andreyoo: Голосуй не голосуй все равно получишь Пуй! 70 тыс россиян - по мнению Путина холуи и отбросы, остальные живущие в России - быдло не способное отличить правую руку от левой. Поэтому фюрер делает "рокировочки", "выборы самого себя" и остальной цирк.
solonko 16 марта 2018 | 20:56
Все гнобят Россию. За редким северо-корейским исключением.
И это правильно, и это хорошо!
piterjanis 16 марта 2018 | 21:03
solonko: ну-ну)) это как весьмирсвами.
polba 16 марта 2018 | 21:04
solonko: Особливо Россию забавляет цирк, устраиваемый для неё хохлопапуасией.
И это - хорошо.
peresvet73 16 марта 2018 | 21:00
Отпускники МО
shurdn 16 марта 2018 | 21:08
Имеют полное право в ЕСПЧ на Украину. Может что-нибудь и отсудят, хотя точно ничего и не получат.
zemlak 16 марта 2018 | 21:12
путину - путино))))))))
АРА!
mlt1986m3 16 марта 2018 | 21:16
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил, что сотрудники правоохранительных органов не будут пропускать россиян на территорию посольства и консульств в это воскресенье. Исключение сделают только для людей с дипломатическим статусом.
...
Вот как.
Следовательно , не позволяя гражданам России участвовать в выборах и иметь возможность своим голосованием внести изменения в политику руководства страны , Аваков ОФИЦИАЛЬНО формирует условия НА то , чтоб все оставалось , как есть при существующем Президенте России.
То есть само ДОБРОВОЛЬНОЕ нахождение и СЛЕДОВАТЕЛЬНО ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОПАДАНИЕ в зависимое положение граждан России от действий... и ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ведомства Авакова... МОЖНО РАСЦЕНИТЬ КАК ! ИХ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ - С ЕГО... МНЕНИЕМ.
Следовательно... ВСЕ ГОЛОСА недопущенных Аваковым к российским выборам
российских граждан МОЖНО ВПОЛНЕ ЗАКОННО - ЗАСЧИТАТЬ В ПОЛЬЗУ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ.
Ведь САМА зависимость от Авакова по сути ИХ добровольный !!! выбор.
А Аваков выбирает их неучастие - ОСТАВИТЬ ВСЕ КАК ЕСТЬ.
ПО ФАКТУ ! 70 тысяч голосов Аваков - ОТДАЕТ Путину !
Значит ТАК И ЗАЧИСЛИТЬ.
udavimliberala 16 марта 2018 | 21:27
mlt1986m3: все просто, Надюшка савченко агент кремля, аваков тоже агент кремля получается а вукраина отдел кремля.
mlt1986m3 16 марта 2018 | 21:35
udavimliberala: // аваков тоже агент кремля //
...
Агент ?
Не а... Ну что Вы. Какой из него агент. Банально ... - дурак с печатями
pol_55 16 марта 2018 | 21:33
mlt1986m3: Вообще то Авакову нас-ть,скоко и куда чего.
Эхо странно подает новость.Здесь все ответы.
Нота МИД Украины №610/23-110-236 от 21 февраля 2018 года, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на временно оккупированных РФ территориях Украины – Автономной Республике Крым и г. Севастополь. МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутых выше требований украинской стороны.
ddolly 16 марта 2018 | 21:33
Пусть за свои деньги едут в Россию и голосуют за любимого пахана