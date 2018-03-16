Условия покупки дополнительных квадратных метров в квартирах по программе реновации Москвы изменились в худшую сторону
Об этом в эфире «Эха» рассказала одна из участниц программы юрист Наталья Якимовская. Она подчеркнула, что перед голосованием жильцов дома, их заверяли, что будет льготная относительно рынка стоимость, однако теперь цена увеличилась вдвое.
Якимовская подчеркнула, что если бы нынешние условия были объявлены изначально, то многие отказались бы участвовать в программе реновации.
Комментарии7
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kara 16 марта 2018 | 20:09
Странный юрист!!!
Льготная относительно рынка- а 10 процентов дисконта это не льгота? И дисконт от рыночной стоимости.
Я сам расчитывал на 80000 за квадрат, а теперь ещё и метро открывают, тоже будет за 150000 стоимость.
tvitov66 16 марта 2018 | 20:19
халва халва халва халва
kir_pich_101 16 марта 2018 | 20:09
А что будет через год?
Если бы жильцы знали, то вообще повесились бы!
ded64 16 марта 2018 | 20:15
Сыра захотели халявного.... Гладко рапортовали....
antimrakobes 16 марта 2018 | 20:17
Ну надо же какой сюрприз. Власти в трёхтысячный раз обманули доверчивое стадо. Да отберите вы у них квартиры вообще. Овцы не пискнут...
punyoshohlai 16 марта 2018 | 20:17
А предупреждали
fueaqui 16 марта 2018 | 20:20
"изменились в худшую сторону" - подозреваю, что следует ожидать учащение такого рода заголовков уже с предстоящего понедельника