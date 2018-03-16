Условия покупки дополнительных квадратных метров в квартирах по программе реновации Москвы изменились в худшую сторону

Об этом в эфире «Эха» рассказала одна из участниц программы юрист Наталья Якимовская. Она подчеркнула, что перед голосованием жильцов дома, их заверяли, что будет льготная относительно рынка стоимость, однако теперь цена увеличилась вдвое.

Якимовская подчеркнула, что если бы нынешние условия были объявлены изначально, то многие отказались бы участвовать в программе реновации.