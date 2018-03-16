В Севастополе пришедшим голосовать на выборах президента собираются выдать памятную медаль «С Россией навсегда»
Это сделают в честь годовщины референдума о присоединении полуострова к России. Как сообщает издание «Новый Севастополь» со ссылкой на городские власти, медали уже изготовлены в достаточном количестве. Теперь их должны развезти по избирательным участкам.
Комментарии18
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gvs 16 марта 2018 | 20:05
Надо было сразу писать: "С Путиным навсегда" )))
fig_wam 16 марта 2018 | 20:07
gvs: Участие в выборах приравняют к подвигу взятия Севастополя в Отечественную
красавцы однако.
С другой стороны украинские диверсанты .... можно ожидать взрывчатку в каждой урне.
tvitov66 16 марта 2018 | 20:09
gvs: или: "Служи, дурачок - получишь значок"
Слово "служи" можно заменить на "лижи"
alehan00074 16 марта 2018 | 20:21
Можно другое название предложить - "С путирашей в ж***пе"!!!
kir_pich_101 16 марта 2018 | 20:05
Мне кажется достаточно просто на лбу выжигать.
Железом.
kottigr1 16 марта 2018 | 20:10
kir_pich_101: В Севастополе пришедшим голосовать на выборах президента собираются выдать памятную медаль «С Россией навсегда»
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Если кто-то твердит: «Я всю жизнь тебя ждал!
Навсегда будем вместе и только!»
Уточни для себя у того, кто сказал:
«А твое «навсегда» - это сколько?»
(Васильченко Алина)
varangian2011 16 марта 2018 | 20:06
А в другие дни севастопольцы эту медаль не заслуживают? Шулеры кремлевские...
kottigr1 16 марта 2018 | 20:12
varangian2011: «С Россией навсегда»
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Алиса:" Навсегда, это сколько времени?"
Белый кролик:" Иногда только одна секунда."
(Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес»)
tag188 16 марта 2018 | 20:10
А за чей счет банкет в дотационном Севастополе?
Сколько стоит одна такая медалька бюджету?
kir_pich_101 16 марта 2018 | 20:13
tag188: Она прописана в квартплате.
Надо просто присмотреться...
eduard53 16 марта 2018 | 20:10
Самовлюблённым прокремлёвским чудакам, легко кующим-раздающим обещанья
чего-либо "навсегда", полезно прочесть хотя бы один из первых ленинских декретов, объявивший, что частная собственность в России отменяется навсегда ...
meteor9 16 марта 2018 | 20:12
Одно на ум приходит - каинова печать. Чур меня с такими «подарками». Изыдите со своими «выборами»
neyexo 16 марта 2018 | 20:13
Что, уже расстаемся?
rihard 16 марта 2018 | 20:13
И бесплатную путевку на Колыму...
canary 16 марта 2018 | 20:14
дали бы им лучше тысяч по 5 руб., для повышения явки.
ringmenn 16 марта 2018 | 20:14
А чего не Герой России сразу??
riots 16 марта 2018 | 20:15
Черные метки.
ihor_syvoryj 16 марта 2018 | 20:19
Слово "навсегда" здесь примерно в таком контексте:
"Если человек умер - то это надолго, а если дурак - то навсегда!"