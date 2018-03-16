Бывшему президенту ЮАР Джейкому Зуме хотят предъявить обвинения в коррупции

По словам генерального прокурора страны, речь идет о деле связанном с продажей оружия. Еще в прошлом году Верховный апелляционный суд ЮАР открыл почти 800 уголовных дел против Зумы, где он обвиняется в вымогательстве, взяточничестве и отмывании денег при заключении договоров на поставку и покупку оружия.

Зума ушел в отставку в начале этого года – после того, как этого потребовала его собственная партия «Африканский национальный конгресс».