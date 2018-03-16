Бывшему президенту ЮАР Джейкому Зуме хотят предъявить обвинения в коррупции
По словам генерального прокурора страны, речь идет о деле связанном с продажей оружия. Еще в прошлом году Верховный апелляционный суд ЮАР открыл почти 800 уголовных дел против Зумы, где он обвиняется в вымогательстве, взяточничестве и отмывании денег при заключении договоров на поставку и покупку оружия.
Зума ушел в отставку в начале этого года – после того, как этого потребовала его собственная партия «Африканский национальный конгресс».
Комментарии2
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tag188 16 марта 2018 | 20:06
Кстати, всем "патриотам" на заметку: В Южной Африке средняя зарплата $1660 в месяц (94 650 руб), минимальная зарплата - $283 в месяц (16 100 руб).
Сравните с российскими "достижениями".
rabin_tagor 16 марта 2018 | 20:13
tag188: потребовала его собственная партия «Африканский национальный конгресс».
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Не так партию назвали, надо было Единая Южная Африка. Тогда бы не рартия требовала от Президента, а Президент (тоже, кстати был пожизненным) от партии.
Короче, дикая страна.