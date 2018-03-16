Скворцова: Ко всем отравляющим веществам, в том числе, к «Новичку» есть антидот

Ко всем отравляющим веществам, в том числе, к «Новичку» есть антидот, — сказала сегодня министр здравоохранения Вероника Скворцова. В то же время, она добавила, что пока нет подтверждения того, что именно этот препарат использовали против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, — передает РИА Новости.

Британия настаивает, что речь идет именно о веществе класса «Новичок». Лондон утверждает, что у этого покушения есть российский след. Москва обвинения отвергает.