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20:01, 16 марта 2018

Скворцова: Ко всем отравляющим веществам, в том числе, к «Новичку» есть антидот

Ко всем отравляющим веществам, в том числе, к «Новичку» есть антидот, — сказала сегодня министр здравоохранения Вероника Скворцова. В то же время, она добавила, что пока нет подтверждения того, что именно этот препарат использовали против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, — передает РИА Новости.
Британия настаивает, что речь идет именно о веществе класса «Новичок». Лондон утверждает, что у этого покушения есть российский след. Москва обвинения отвергает.

Комментарии

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apels 16 марта 2018 | 20:03

Это она про Норд-Ост?

kottigr1 16 марта 2018 | 20:06

apels: Скворцова: Ко всем отравляющим веществам, в том числе, к «Новичку» есть антидот
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Надеюсь, что Скворцова не прогадала купив диплом в переходе у трех вокзалов..

danko1 16 марта 2018 | 20:12

kottigr1: К ОВ, которым убивали заложников Норд-Оста по приказу Путина, руковолдившего операцией, официально сообщалось, что нет антидота.
Даже формулу газа не раскрыли, ссылаясь на гос. тайну, хотя многие выжившие до сих пор тяжело болеют.

evgolius7 16 марта 2018 | 20:13

«Вещество, которым отравили Скрипаля, привезла в Британию его дочь».
«В чемоданах МИДа была мука».
«В боинге летели мертвецы».
Из цикла «Новые кремлевские сказки».
(с)

yurizx 16 марта 2018 | 20:04

конечно. а смерть Кащея в яйце. и далее по знакомой дорожке.

el_borz 16 марта 2018 | 20:07

Эх жаль что погибшие в Норд Осте так и не узнали о нем.

kir_pich_101 16 марта 2018 | 20:07

Это типа, Скрипаль лох, там же аптеки были.
Сам виноват...

beobachter 16 марта 2018 | 20:10

https://echo.msk.ru/news/2166832-echo.html Москва обвинения отвергает

А вот в случае отравления Литвиненко Москва признала, наградив Лугового депутатством. Не зря Лавров призывал не проводить параллелей мужду отравлением Скрипаля и отравлением Литвиненко. Но Лондон почему-то не прислушался....

punyoshohlai 16 марта 2018 | 20:10

У неё, подозреваю, двойка по военно-полевой медицине.

ansata 16 марта 2018 | 20:11

А это ты, Вероника, расскажи убитым в Норд-Осте.

tag188 16 марта 2018 | 20:13

Ко всем отравляющим веществам, в том числе, к «Новичку» есть антидот, — сказала сегодня министр здравоохранения Вероника Скворцова.
=========================
Только есть еще и максимальное время, в течении которого этот антидот необходимо ввести, далее будет слишком поздно.

virgenu 16 марта 2018 | 20:21

И послала бы Скворцова этот антидот в Англию и спасла бы невинных людей.Чего трепаться то по пустому!

pusto1 16 марта 2018 | 20:22

ну, врач, от слова врать

nenepaletz0 16 марта 2018 | 20:22

Где был этот антидот, когда в "Норд - Осте" пытались почти тысячу человек отравить?
Неужто опосля стали производить, на случай новых мюзиклов?

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